Corona-Schnelltests: Alle wichtigen Fragen & Antworten

Berlin.

Corona-Schnelltests ermöglichen in der Pandemie etwas mehr Normalität

Mittlerweile sind in Deutschland auch Laientests für zu Hause zugelassen, sogenannte Selbsttests

Zuvor durften Tests nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden

Wie sicher sind Schnelltests? Was muss man über sie wissen? Hier finden Sie alle Infos

Bis die Impfung in Deutschland für alle Impfwilligen zur Verfügung steht, wird es noch dauern. Doch nicht nur das Vakzin, sondern auch Corona-Schnelltests könnten eine schrittweise Rückkehr zur Normalität ermöglichen. Seit der Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung sind auch Laientests erlaubt. Die ersten Produkte für Zuhause wurden bereits zugelassen. Lesen Sie auch: Selbsttests: Alle Informationen über Corona-Tests für Laien

Schnelltests sind eine Alternative zu mehrtägigen PCR-Testuntersuchungen. Sie gelten zwar als weniger zuverlässig, haben jedoch andere Vorteile. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Corona-Schnelltests.

Wie funktioniert ein Corona-Schnelltest?

Es gibt zwei Arten von Schnelltests zum Infektionsnachweis: PCR-Tests, kurz für Polymerasekettenreaktionstests, und Antigen-Tests. Lesen Sie auch: Wer darf Corona-Schnelltests überhaupt durchführen?

Beim PCR-Schnelltests werden aus dem Nasen- und Rachenbereich Proben entnommen, die in Kartuschen durch Polymerasekettenreaktion vervielfältigt werden. Fluoreszierende Stoffe färben die Erreger ein, sodass sie sichtbar gemacht werden.

werden aus dem Nasen- und Rachenbereich Proben entnommen, die in Kartuschen durch Polymerasekettenreaktion vervielfältigt werden. Fluoreszierende Stoffe färben die Erreger ein, sodass sie sichtbar gemacht werden. Antigen-Tests weisen nicht das Erbgut des Virus nach, sondern bestimmte Proteinstrukturen des Krankheitserregers. Die Rachenproben werden auf eine Testkassette aufgetragen, bei der Reaktion zeigt sich, ob Virusproteine und damit eine Infektion vorliegt. Eine Infektion wird mit zwei farbigen Linien angezeigt.

Immer mehr ärztliche Einrichtungen bieten Corona-Schnelltests an.

Foto: Vincent Jannink / dpa

Wie sicher ist der Corona-Schnelltest?

Mediziner sind sich einig, dass Schnelltests nicht sehr aussagekräftig sind. So komme es bei einer Untersuchung schließlich auf die Viruslast an - ist diese zu gering, könnten PCR-Alternativen Coronaviren möglicherweise nicht nachweisen. Da es sich bei den Ergebnissen außerdem um Momentaufnahmen handle, könne anhand der Resultate auch kein Urteil über die Ansteckungsgefahr in den folgenden Tagen getroffen werden. Lesen Sie dazu: Corona: Wie aussagekräftig sind Selbst- und Schnelltests?

Corona-Schnelltests sollen Proben in 15 Minuten auswerten.

Foto: Vincent Jannink / dpa

Auch Virologin Sandra Ciesek bezeichnet die PCR-Variante als „Goldstandard“ der Corona-Untersuchungen. Ein Antigen-Test auf Coronaviren solle für eine hohe Genauigkeit daher im Optimalfall mit einem PCR-Test ergänzt werden.

Kann ein Corona-Schnelltest eine mutierte Variante nachweisen?

Nein. Um herauszufinden, ob es sich bei einer Coronainfektion um eine mutierte Variante handelt, muss das Erbgut der Virusprobe untersucht werden. Das funktioniert nur mittels Sequenzierung in einem Labor.

Kann ich einen Corona-Schnelltest in der Apotheke machen?

Mittlerweile gibt es in Deutschland viele Teststellen, niedergelassene Ärzte und auch Apotheken, bei denen man einen Antigen- oder PCR-Schnelltest machen lassen kann.

Flughäfen bis ärztliche Einrichtungen bieten Corona-Schnelltests an.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Termine kann man meist telefonisch oder im Internet vereinbaren. Die Testzentren und Adressen werden in der Regel auf den Webseiten der Bundesländer, Städte oder Kommunen aufgelistet. Lesen Sie dazu: Antigen-Schnelltests: Kann man sie in Apotheken kaufen?

Wo kann ich Corona-Schnelltests für Zuhause kaufen?

Aldi Süd und Aldi Nord nahmen bereits am 6. März Corona-Selbsttests in ihr Sortiment auf, die Konkurrenz Lidl zog mit. In allen Supermärkten waren die Vorräte allerdings in Rekordzeit ausverkauft. Supermärkte und Discounter wie Rewe, Netto, Edeka und Kaufland prüfen derzeit einen Verkauf, nennen aber keine Termine.

Ein Schild informiert über den Ausverkauf von Coro-Schnelltests beim Discounter.

Foto: Thomas Müller/dpa

Die Drogeriemarktketten dm und Rossmann haben die Selbsttests theoretisch auch bereits im Sortiment. Allerdings ist auch hier keinerlei Vorrat mehr erhältlich. Die Tests sollen schnellstmöglich auch in den Filialen angeboten werden.

Wo kann man Corona-Selbsttests online kaufen?

Wer im Einzelhandel kein Glück hat, kann sich die Selbsttests auch im Internet bestellen. Rossmann und dm haben Tests im Sortiment, allerdings schwankt die Verfügbarkeit mitunter stark. Ein größeres Angebot haben Online-Versandapotheken, die nicht nur eine breite Auswahl an Corona-Selbsttests, sondern auch Vorratspackungen mit bis zu 50 Stück anbieten.

Auch Supermärkte und Discounter haben Selbsttests in ihren Online-Shops, bei Lidl und Aldi sind sie allerdings auch dort vergriffen. Einzig Real hat noch Tests auf Lager.

Welche Corona-Selbsttests sind bereits zugelassen?

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat inzwischen bereits über 20 Selbsttests zugelassen:

CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (MP Biomedicals Germany GmbH und Xiamen Boson Biotech Co., Ltd)

LYHER® Covid-19 Antigen Schnelltest

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

AESKU.RAPID SARS-CoV-2

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum

NanoRepro Antigen Schnelltest (Viromed)/NanoRepro Antigen Rapid Test (Viromed)

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

COVID-19 Antigen Rapid Test

Medicovid-AG SARS CoV-2 Antigen SELBSTTEST NASEe

COVID-19 Antigen Schnelltest (Spucktest)

COVID-19 Antigen-Schnelltest (Kolloidales Gold)

ANBIO Corona Antigen Nasentupfer

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest - Speichel

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral-Flow-Methode) Selbsttest

Sensitivo COVID-19 Antigen Test

NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

COVID-19-N-Antigen Schnelltest SARS-CoV-2 (vorderer Nasenabstrich)

Deni COVID-19 Antigen Test

Acura Speichel-Test Diagnos COVID-19 Antigen Saliva Test Kit

SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold)

MEXACARE Corona Home-Test Antigen

Die Liste des BfArM wird laufend aktualisiert. Lesen Sie hier: Sieben Corona-Schnelltests für Laien sind schon zugelassen

Wie lange dauert ein Corona-Schnelltest?

Im Gegensatz zu herkömmlichen PCR-Tests ist die Wartezeit bei den neuen Antigen-Tests rekordverdächtig: Je nach Modell sind die Proben bereits ab zehn bis 15 Minuten ausgewertet – Testpersonen können in den Anlaufstellen vor Ort auf ihre Ergebnisse warten. Ebenso schnell liegen die Ergebnisse von Antikörper-Tests vor. Mehr zum Thema: Corona-Schnelltest: Wie viel Zeit sollte man einplanen?

Preise: Was kostet ein Corona-Schnelltest?

Alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen. Möchte man sich dennoch ein weiteres Mal testen lassen, fallen je nach Anlaufstelle Gebühren von 15 bis 50 Euro an. Für die Selbsttests aus Drogerien und Supermärkten liegen die Preise zwischen fünf und zehn Euro je Einzeltest. Lesen Sie dazu: Coronavirus-Infektion: Was kostet ein Antigen-Schnelltest?

(duy/jas/raer)

