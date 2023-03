Gasgrill von Weber im Test: Von Hightech bis günstig – die Top-Modelle 2023

Berlin. Der Sommer rückt näher und damit stehen in vielen Familien wieder Themen wie der nächste Sommerurlaub oder die Gartengestaltung zur Debatte. 2023 lieber einen Strandurlaub oder Städtetrip buchen? Soll in neue Gartenmöbel oder doch lieber in einen modernen Grill investiert werden? Die Entscheidung ist nicht immer einfach. Zumal die Auswahl an Urlaubsangeboten oder Grillmodellen gigantisch ist. Zumindest bei der Frage nach einem Grill kann man sich aber an Produkttests orientieren. Im Folgenden schauen wir uns die Marke "Weber" genauer an.

Gasgrill von Weber: Von Basic bis Hightech – so viel kostet das Markenprodukt

Seit 1952 produziert das Unternehmen international verschiedene Grillarten. Von Holzkohle bis Gas – über die gesamte Produktpalette hinweg ist "Weber" aufgestellt und vielen Grillfans als Marke ein Begriff. Unternehmensgründer George Stephen gilt als Erfinder der Kugelgrills und machte das Lieblings-Hobby vieler Deutschen mobil. Ob im Urlaub oder auf Balkonen – die Erfindung revolutionierte die Freiluftküche und sichert "Weber" bis heute einen festen Platz in der ersten Reihe von Baumärkten und Online-Shops.

Insbesondere der Gasgrill erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das Statistikportal "Statista" hat 2021 über 2000 Menschen nach ihrer Grillart gefragt – das Ergebnis: 80 Prozent der Befragten setzen auf Gas. Holzkohle (68 Prozent) und Elektrogrill (14 Prozent) liegen dahinter. Allein Weber führt aktuell sechs Gasgrillmodelle in verschiedenen Ausführungen im Sortiment. In einer Preisspanne von 190 bis 4.400 Euro ist vom mobilen Gasgrill bis zur Hightech-Grillzeile mit Infrarot- und Räucherbrenner alles dabei.

Gasgrill von Weber: Die Produktserien auf einen Blick

"Weber"-Serie Definition und Preis Genesis Grillstationen in der preislichen Oberklasse – je nach Modell zwischen 1000 und 2550 Euro Spirit Gasgrillstationen für Einsteiger im unteren Preissegment – je nach Modell zwischen 550 und 1150 Euro Summit Hightech-Grillstationen für Profis und Vielfachnutzer – je nach Modell ab 3000 Euro

Quelle: Weber

Gasgrill von Weber 2023 im Test: Dieses Modell überzeugt im mehreren Produkttests

Doch welches Modell ist das Passende? Und wie steht es um Weber im Hinblick auf Leistung und Qualität? Fest steht: In diversen Produkttests zählen die Gasgrills von Weber nahezu immer zu den besten Produkten. Die Stiftung Warentest hatte zuletzt 2019 einen großen Grilltest veröffentlicht. In diesem war der "Weber Spirit II E-310 GBS" mit der Gesamtnote "gut" (2,4) einer der Testsieger. Die Tester lobten die gleichmäßige Bräunung und die große Grillfläche zum Anbraten. Handhabung und Verarbeitung wurden von Stiftung Warentest sogar mit der Teilnote "gut" (2,1) bewertet.

Seit 2019 hat Weber sein Produkt-Portfolio an Gasgrills weiter ausgebaut. Den einstigen Testsieger der Stiftung Warentest aus der Serie "Spirit" gibt es im Online-Shop von Weber mittlerweile in 12 Varianten. In den Produkttest von "Stern" und "Bild in Kooperation mit Vergleiche.org" schneidet das Modell "Weber Spirit E-320 Classic"* jeweils mit der Gesamtnote "gut" ab. In beiden Test von März 2023 wird die große Grillfläche gelobt. Der Gasgrill von Weber eigne sich hervorragend für die Versorgung von bis zu sechs Personen, heißt es im "Stern"-Test.

Gasgrill von Weber für unter 1000 Euro: Die günstigeren Modelle auf einen Blick

Ein schnelles Aufheizen und die gleichmäßige Hitzeverteilung wird im Test von "Bild und Vergleiche.org" gelobt. Der "Spirit E-320 Classic" hat aber seinen Preis – ab 700 Euro aufwärts geht es los. Weitaus günstiger sind die Weber-Modelle der Produktreihe "Q" sowie die nicht klassifizierten tragbaren Gasgrills. Diese verkauft Weber im eigenen Online-Shop ab rund 200 Euro. Der Vorteil dieser Gasgrillmodelle: Sie eignen sich auch hervorragend für kleine Balkone und Campingurlaube. Die mobilen Weber-Modelle im Vergleich:

Doch ein Haken haben alle Modelle von Weber: Im Vergleich mit anderen Herstellern sind die Gasgrills teuer. Das Online-Portal "IMTEST" hat schon 2022 im Test auch günstigere Gasgrill-Varianten angeschaut. Das Ergebnis: Auch die Marken Rösle und Char-Broil können eine Option sein. Konkret hatten sich die Tester die Modelle "Char-Broil Performance Pro S 3" und "Rösle Grandstate Hawk 411" abgeschaut. Beide Gasgrills sind günstiger als die Weber-Alternativen – die mobilen Varianten ausgenommen.

No-Name-Gasgrill statt Weber-Marke: So schneiden die günstigeren Alternativen ab

Ein Nachteil zeigt sich schon bei der Montage: Die Grills von Rösle und Char-Broil werden in vielen einzelnen Teilen angeliefert und müssen erst noch vom Käufer zusammengeschraubt werden. Auch bei Material und Verarbeitung zeigen sich Defizite. Mit Preisen unter der 1000-Euro-Marke können die billigeren Gasgrill-Modelle trotzdem eine Option sein. Wer trotzdem eher zu einem Gasgrill von Weber tendiert, sollte die Preise vergleichen. Zum Teil gibt es größere Preisunterschiede – etwa beim Testsieger "Weber Spirit II E-310 GBS".

Während der Gasgrill im Online-Shop von Weber 879 Euro kostet, gibt es auf Amazon aktuell ein Angebot für 699 Euro – auch im lokalen Handel gibt es immer wieder Aktionen. Somit lohnt es sich, die Augen offenzuhalten. Auch Vergleichsportale wie "billiger.de" oder "Idealo" können bei der Suche eine gute Orientierung sein. Zur Wahrheit gehört aber auch: Marken wie Weber sind in der Regel grundsätzlich teurer als No-Name-Produkte. Zudem sind Grille kurz vor Beginn der Grillsaison eher selten im Angebot.

