Sonnencreme 06/2023 im Test: Beste Produkte für Kinder – laut Stiftung Warentest

Ob Urlaub oder daheim – gerade für Kinder ist ein guter Sonnenschutz wichtig

Dabei spielt die Sonnencreme eine wichtige Rolle – gleich mehrere Produkte können überzeugen

Wir haben uns die Testsieger aus verschiedenen Produkttests angeschaut

Ob im Hinblick auf die zunehmende Zahl an Waldbränden oder die Dürre in weiten Teilen von Deutschland – der Klimawandel zeigt sich hierzulande immer deutlicher. Doch neben Hitze und Trockenheit lauert auch eine unsichtbare Gefahr: UV-Strahlen. Für viele gehörte eine Sonnencreme oft bloß in die Bade- oder Reisetasche – mittlerweile empfehlen Experten auch im Alltag auf einen guten Sonnenschutz zu setzen. Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) zeigen es noch einmal deutlich: Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 200.000 Hautkrebsdiagnosen neu gestellt.

Beste Sonnencreme für Kinder 06/2023: Stiftung Warentest vergibt die Bestnote an zwei Produkte

Gerade für Kinder ist ein guter Sonnenschutz das ganze Jahr über wichtig. In Online-Shops und im lokalen Einzelhandel werden viele Produkte mit einem hohen Lichtschutzfaktor (LSF) beworben – das bedeutet aber nicht automatisch eine gute Qualität. Im jüngsten Test der Stiftung Warentest können mehrere Markenprodukte nicht überzeugen. Die gute Nachricht: Genau wie im Test der Sonnencreme für Erwachsene schneiden viele Discounter- und Drogerieprodukte auch bei Kindern hervorragend ab.

Name Stiftung Warentest Gründung 4. Dezember 1964 in Berlin CEO Hubertus Primus (seit 01/2012) Hauptsitz Berlin Mitarbeiterzahl 374 (2021) Umsatz 63,7 Mio. Euro (2021)

Die Testsieger im Test der Kindersonnencreme von Stiftung Warentest ist die Cien Sun von Lidl für unter drei Euro je 100 Milliliter (ml) sowie das Sunozon Kids Sonnenspray von Rossmann für unter zwei Euro je 100 ml. Beide bekommen die Note "Sehr Gut" (1,5) und überzeugen mit einem guten UV-Schutz und haben keine bedenklichen Inhaltsstoffe. Beide Produkte sind im lokalen Handel erhältlich. In der Kategorie bestes Markenprodukt kommen drei Sonnencreme-Produkte auf diesselbe Gesamtnote "Gut" (1,6) – das sind:

Sonnencreme für Kinder im Test: La Roche-Posay und Co. – die Testergebnisse der teuren Marken

EucerinKids Dry Touch Garnier Ambre Solaire HippBabysanft Sonnenmilch Testurteil "Gut" (1,6) "Gut" (1,6) "Gut" (1,6) Preis je 100 ml ca. 11,50 Euro ca. 6,65 Euro ca. 6,50 Euro Typ Gel-Creme Sonnenspray Sonnenmilch Im Angebot über Amazon für rund 21 Euro* (Alternativprodukt) für rund 10 Euro bei Douglas* derzeit nicht verfügbar

Etwas schlechter schneidet die "Anthelios Dermo-Pediatrics" der Marke La Roche-Posay* ab. Diese ist aktuell für rund 13 Euro über DocMorris im Angebot. Mit der Gesamtnote "Gut" (1,8) reicht es für die bekannte Kosmetikmarke aber nicht für die oberen Plätze – doch dafür kann die Sonnencreme von La Roche-Posay im direkten Vergleich mit Ladival gleich in mehreren Kategorien punkten. Wir haben die beiden Markenprodukte im Test gegenüber gestellt – es gibt einen entscheidenden Unterschied.

Die Stiftung Warentest prüft jedes Jahr möglichst viele Produkte. Diese werden anonym eingekauft. Oft schon im Winter – denn die Test dauern oft einige Monate. Daher sind auch nie immer alle Marken vertreten. Hier im Artikel haben wir uns zudem nur auf die Testsieger konzentriert – insgesamt umfasst der Test 19 Sonnenschutzmittel für Kinder. Die ausführlichen Testergebnisse gibt es auf "test.de" und in der Printausgabe von Juli 2023. Dieser Redaktion liegt der Testbericht vorab vor.

Stiftung Warentest prüft Sonnencreme für Kinder: UV-Schutz und Inhaltsstoffe – so wurde getestet

Testkriterium Definition Gewichtung Einhaltung der angegebenen Schutzleistung (LSF) Überprüfung von Sonnen­schutz­faktor (LSF) und UVA-Schutz­leistung im Labor mit Hilfe der HDRS-Methode. 55 Prozent Kritische Inhaltsstoffe UV-Filter und mögliche Duftstoffe werden analysiert und im Labor genau untersucht. 5 Prozent Anwendung In die Anwendung sind die drei Kriterien "Entnahme bei 20 und 40 Grad" und "Auftragen, Einziehen, Hautgefühl" sowie "Wärme und Kälte­beständig­keit" der jeweiligen Sonnencreme eingeflossen. 10 Prozent Verpackung Stehen Pflichtangaben und korrekte Anwendungshinweise auf der Verpackung? Ist alles leserlich und übersichtlich? Wie gut lässt sich die Verpackung öffnen und schließen? 10Prozent test-Qualitätsurteil Summe aller Teilnoten = 100 Prozent

Neben der Stiftung Warentest hat auch Öko-Test 2022 Sonnencreme-Produkte speziell für Kinder unter die Lupe genommen – von 20 Produkten konnten die Testexperten von Öko-Test neun mit "Sehr Gut" bewerten. In keinem der überprüften Produkte wurden zudem problematische Konservierungsmittel oder andere Stoffe gefunden. Nur drei Sonnencremes für Kinder sind im Produkttest negativ aufgefallen – der Grund waren bedenkliche UV-Filter sowie der Nachweis von Silberchlorid in einem Produkt. Die Testergebnisse in Kürze:

Der Stoff "Homosalat" steht im Verdacht Organe wie Leber, Niere oder Schilddrüse zu schädigen

Der UV-Filter " Octocrylen" kann Benzophenon bilden – dieser Stoff gilt als wahrscheinlich krebserregend

kann Benzophenon bilden – dieser Stoff gilt als wahrscheinlich krebserregend Für beide UV-Filter gibt es laut Öko-Test zudem Hinweise auf eine mögliche hormonelle Wirkungen – das zumindest legen Zellenversuche nahe.

Am Großteil der getesteten Sonnencreme-Produkte für Kinder hatten aber auch die Tester von Öko-Test nichts auszusetzen. Im Test erinnern die Öko-Test-Experten aber noch einmal an die korrekte Anwendung. Die Sonnencreme für Kinder sollte großzügig aufgetragen werden. Nach dem Abtrocknen sollte zudem immer nachgecremt werden – auch bei als wasserfest beworbenen Produkten. Bei der Sonnencreme für Kinder sollte immer auf einen guten LSF von mindestens 30 geachtet werden – besser ist 50 oder 50+.

Sonnencreme für Kinder online kaufen: Drei Produkte können im Test 2023 überzeugen

Auch eine Sonnencreme für Erwachsene kann bei Kindern genutzt werden – genau wie für das Gesicht ist nicht zwingend ein separates Sonnencreme-Produkt notwendig. Jedoch sind die meisten Sonnenschutzmittel mit LSF 50 oder höher ohnehin als Sonnenschutz für Kinder deklariert. Auch online können für Kinder Sonnenschutzmittel bestellt werden – diese hat sich das Online-Portal "BesteProdukte" genauer angeschaut. Zu empfehlen sind etwa die rund 15 Euro teure Sonnencreme für Kinder von Naïf Sunscreen* oder die Babys und Kids Sensitiv von Nivea Sun* für rund 13 Euro.

Zum Preis-Leistungs-Sieger ernennt "BesteProdukte" die "Extra Sensitive Sonnencreme 50+" von Babydream. Mit einem Preis von knapp vier Euro kann die Sonnencreme für Kinder online oder vor Ort bei Rossmann gekauft werden. Alle drei Sonnenschutzmittel werden im Test von "Beste Produkte" für ihre gute Verteilbarkeit gelobt und schützen die Haut zudem vor dem Austrocknen. Alle drei Produkttests zusammengefasst zeigen: Auch eine Sonnencreme für Kinder muss nicht teuer sein.

Fazit zum Test Sonnencreme für Kinder: Guter Sonnenschutz muss nicht teuer sein

Wie schon in unserer ersten Testanalyse im März 2023 können weiterhin die günstigen Eigenmarken überzeugen. Achten sollten die Verbraucher immer auf einen hohen Lichtschutzfaktor von mindestens 30 – besser 50. Die Eigenmarken von Lidl und Co. erfüllen das Kriterium und können bedenkenlos gekauft werden. Im Test überzeugen sie nicht nur im Preis – auch die Schutzwirkung und die Anwendung passt. Bei Angeboten in Online-Shops sollte man immer auf die UV-Filter achten und bei Begriffen wie "Octocrylen" oder "Homosalat" vom Kauf absehen.

Den Stoff Octocrylen haben wir uns in Sonnencremes und anderen Kosmetika genauer angeschaut – eine genaue Analyse dazu finden Sie hier. Über das richtige Auftragen der Sonnencreme und wichtige Fakten zum Sonnenschutz allgemein informieren wir ebenfalls in einem separaten Artikel. Denn nicht nur für Kinder ist eine gute Sonnencreme wichtig. Auch Erwachsene sind nicht vor den Folgen der UV-Strahlung sicher. Die zunehmende Zahl an Hauterkrankungen in Deutschland zeigt das nur allzu deutlich.

FAQ zum Thema Sonnencreme für Kinder

Warum ist Sonnencreme für Kinder wichtig?

Sonnencreme schützt die Haut vor schädlicher ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung). Kinderhaut ist empfindlicher als Erwachsenenhaut und kann daher leichter von der Sonne verbrannt werden. Langfristige Sonnenexposition kann auch zu Hautkrebs führen.

Wie viel Sonnencreme sollte aufgetragen werden und in welchen Abständen?

Für das Gesicht und den Körper eines Kindes wird eine Menge Sonnencreme benötigt – diese entspricht etwa der Größe zweier Fingerlängen. Der Sonnenschutz sollte alle zwei Stunden und immer nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen erneuert werden.

Was ist der Lichtschutzfaktor (LSF) und welchen sollte man für Kinder wählen?

Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt an, wie gut ein Sonnenschutzmittel die Haut vor UVB-Strahlen schützt. Ein LSF von 30 bedeutet etwa, dass 1/30 der UVB-Strahlen die Haut erreichen. Für Kinder wird ein LSF von mindestens 30 empfohlen – jedoch sind Produkte mit LSF 50 oder 50+ besser geeignet.

Was ist der Unterschied zwischen UVA- und UVB-Strahlen?

UVB-Strahlen sind verantwortlich für Sonnenbrand und können Hautkrebs verursachen. UVA-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein und können Falten und Hautalterung verursachen – tragen aber auch zum Risiko von Hautkrebs bei. Ein Breitband-Sonnenschutzmittel schützt vor beiden Arten von Strahlen.

Was ist der Unterschied zwischen chemischen und physischen UV-Filtern?

Chemische UV-Filter absorbieren die UV-Strahlen und wandeln sie in Wärme um. Sie können manchmal Hautirritationen verursachen. Physische UV-Filter – oft auch als mineralische Sonnencreme bezeichnet – reflektieren die UV-Strahlen. Sie sitzen auf der Haut und können einen weißlichen Film hinterlassen – sind aber oft für empfindliche Haut geeignet. Neue Mineral-Sonnencremes arbeiten mit Nanopartikeln – diese sind kaum noch auf der Haut sichtbar.

Ab welchem Alter können Kinder Sonnencreme verwenden?

Es wird allgemein empfohlen, Babys unter sechs Monaten nicht der direkten Sonne auszusetzen. Sonnenschutzmittel sollten für Kinder unter 6 Monaten nur verwendet werden, wenn keine andere Wahl besteht. Für ältere Kinder ist es sicher und wird empfohlen, regelmäßig Sonnencreme zu verwenden.

Gibt es spezielle Sonnencremes für Kinder?

Ja – es gibt Sonnencremes, die speziell für die empfindliche Haut von Kindern entwickelt wurden. Diese Produkte enthalten oft physische UV-Filter und sind hypoallergen und parfümfrei.

