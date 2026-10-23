Wer eine Immobilie finanzieren möchte, sollte nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die Bauzinsen berücksichtigen. Sie bestimmen maßgeblich die monatliche Kreditrate und die Gesamtkosten der Baufinanzierung. Schon kleine Zinsänderungen können sich über die Jahre deutlich bemerkbar machen. Zuletzt haben mehrere Banken ihre Konditionen angepasst. Welche Auswirkungen die gestiegenen Bauzinsen für Immobilienkäufer haben, zeigt eine aktuelle Studie.

Unsere Kredit-Zinsen-Übersicht berichtet regelmäßig über die aktuellen Zinssätze für Immobilienfinanzierungen. Außerdem geben wir Tipps für die Vorbereitung und die Beantragung des Immobilienkredits. Die besten Zinsen für Oktober zeigt der Vergleich der Baufinanzierungen. Wichtig zu wissen: Die Konditionen hängen von mehreren Faktoren ab, etwa von der Bonität des Antragstellers, dem Eigenkapital und dem Immobilienwert. In die Bewertung fließt auch der Schufa-Score ein. Dieser lässt sich über eine kostenlose Schufa-Auskunft bei Bonify* prüfen und optimieren. Wie Kreditnehmer reagieren sollten, wenn sie von einer Bank abgelehnt werden, lesen Sie im separaten Zins-Check der Woche.

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23. Oktober: Hohe Bauzinsen – diese Folge zeigt sich jetzt am Immobilienmarkt

Bei den Immobilienpreisen in Top-Lagen zeigen sich Rückgänge. © dpa | Dieter Assmann

Die hohen Bauzinsen bremsen die Immobilienpreise: Nach dem Wohnindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) stagnierten die Kaufpreise im dritten Quartal 2026 nahezu. Eigentumswohnungen verteuerten sich bundesweit gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent, Ein- und Zweifamilienhäuser um 0,4 Prozent. Damit liegen die Preise weiterhin gut zehn Prozent unter ihrem Höchststand von 2022.

In den sieben teuersten Städten geben die Kaufpreise sogar nach: Wohnungen wurden binnen eines Jahres fast ein Prozent günstiger, Häuser mehr als zwei Prozent. Besonders stark sanken die Immobilienpreise in Stuttgart mit einem Minus von 3,9 Prozent, gefolgt von Berlin mit zwei Prozent und Köln mit 1,3 Prozent.

Für Kaufinteressenten bedeutet das allerdings nicht automatisch Entlastung. Laut IW stieg die monatliche Rate für einen Kredit über 300.000 Euro bei zwei Prozent anfänglicher Tilgung seit Jahresbeginn von rund 1450 auf gut 1600 Euro – ein Plus von mehr als zehn Prozent. Die höheren Finanzierungskosten können einen niedrigeren Kaufpreis somit aufzehren.

Das hat auch Folgen für Mieter: „Hohe Zinsen treiben zahlungskräftige Haushalte zurück auf den Mietmarkt“, sagt IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Die zusätzliche Nachfrage trifft auf ein knappes Angebot. Bundesweit stiegen die Angebotsmieten binnen eines Jahres um 4,5 Prozent, im Umland der Metropolen sogar um 5,2 Prozent. Steigende Baukosten dürften den Neubau zusätzlich bremsen – und den Druck auf die Mieten weiter erhöhen.

Wer einen Immobilienkredit sucht, sollte mehrere Angebote prüfen. Unser Rechner zeigt erste Angebote im Vergleich:

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22. Oktober: Steigende Bauzinsen – Profi rechnet mit diesem Effekt

Wer eine Immobilie kaufen oder bauen möchte, sollte immer genau kalkulieren, rät ein Profi. © Patrick Pleul/dpa | Patrick Pleul

Die Bauzinsen sind zuletzt gestiegen. Doch wie sich die höheren Finanzierungskosten auf die Nachfrage und die Immobilienpreise auswirken, dürfte erst mit Verzögerung vollständig sichtbar werden. Davon geht Hendrik Richter aus, Geschäftsführer der Immobilienplattform „ohne-makler“. „Wir rechnen damit, diese Effekte erst nach sechs Monaten am Markt vollständig entfaltet zu sehen“, sagt Richter.

Die gestiegenen Finanzierungskosten könnten Kaufinteressenten abschrecken und geplante Bauvorhaben verhindern. Hohe Bauzinsen wirkten „wie Sand im Getriebe des Immobilienmarktes“, sagt Richter. Dadurch dürften nach seiner Einschätzung weniger Privatleute Neubauten realisieren. „Sei es, weil die Menschen lieber auf sinkende Zinsen warten, sei es aus Sorge, die Kreditraten nicht langfristig leisten zu können.“ Zugleich könnten die höheren Kreditkosten die Nachfrage nach Bestandsimmobilien dämpfen und so die Preisentwicklung beeinflussen.

Wie stark sich dieser Effekt bemerkbar macht, dürfte regional unterschiedlich ausfallen. Richter erwartet, dass höhere Zinsen bestehende Preissteigerungen bremsen und Preisrückgänge verstärken könnten. Ob sich die Immobilienpreise tatsächlich entsprechend entwickeln, bleibt abzuwarten. Mehr dazu, wie sich der Immobilienmarkt entwickeln könnte, lesen Sie in unserem weiterführenden Artikel: Immobilienpreise vor der Wende? Das erwarten Makler.

Was bedeutet das für Kaufinteressenten und Bauherren? Richter rät ihnen, die eigene Finanzierung neu durchzurechnen. Höhere Zinsen könnten entweder die monatliche Kreditrate erhöhen oder die Laufzeit des Kredits verlängern. Je nach Einkommen könne es deshalb nötig sein, eine kleinere Immobilie zu wählen oder den Kauf aufzuschieben. Bei auslaufender Zinsbindung sei zudem eine tragfähige Anschlussfinanzierung entscheidend.

Grundsätzlich gilt: Die Konditionen für Immobilienkredite lassen sich nicht pauschal vergleichen, da sie maßgeblich von der finanziellen Situation des Antragstellers abhängen. Kreditnehmer sollten mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen.

21. Oktober: Bauzinsen bei PSD Bank sinken

Wie entwickeln sich Bauzinsen? Unser Kredit-Ticker zeigt die neuesten Entwicklungen bei den Banken. © Getty Images | miniseries

Bei den Bauzinsen der PSD Bank Nürnberg* gibt es eine leichte Abwärtsbewegung. Die Bank tritt sowohl als Darlehensgeber als auch als Vermittler auf. Die Zinssenkung zeigt sich im repräsentativen Beispiel: Der effektive Jahreszins liegt nun bei 4,06 Prozent. Zuvor hatte die Bank einen Zinssatz von 4,08 Prozent ausgewiesen. Grundlage ist ein Nettodarlehen von 300.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgung von 1,00 Prozent. Das repräsentative Beispiel geht davon aus, dass maximal 50 Prozent des Kaufpreises beziehungsweise der Herstellungskosten finanziert werden. Mit den neuen Konditionen sinkt auch die monatliche Rate. Statt bisher 1479,70 Euro zahlen Kreditnehmer nun 1473,80 Euro. Das sind rund sechs Euro weniger im Monat beziehungsweise rund 71 Euro im Jahr. Doch wie schneiden die Konditionen im Vergleich ab?

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Der Kreditvermittler Interhyp* bezifferte die Bauzinsen für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung auf rund 4,39 Prozent. Damit liegt die PSD Bank mit einem Sollzins von 3,99 Prozent und einem Effektivzins von 4,06 Prozent darunter. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 4,09 bis 4,58 Prozent je nach Sollzinsbindung, womit sich die PSD Bank ebenfalls unter dieser Spanne bewegt.

20. Oktober: Betrüger locken mit angeblicher Förderung – Bafin warnt

Derzeit locken Betrüger mit angeblichen Förderungen für die Baufinanzierung. © Getty Images | photoschmidt

Betrugsmaschen sind in der Finanzwelt keine Seltenheit. Häufig locken Kriminelle mit unseriösen Wertpapieren oder unrealistischen Renditeversprechen. Nun warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor einer neuen Masche: Betrüger geben sich als Finanzaufsicht aus und werben mit einem angeblichen Förderprogramm für den Wohnungsmarkt.

Das vermeintliche „Bafin Bundessonderförderprogramm, Klasse 4a, SEPA-Mietzahlungsverkehr“ existiert jedoch nicht. Die Finanzaufsicht stellt klar, dass sie grundsätzlich keine eigenen Förderprogramme, Finanzierungen oder Zuschüsse für den Wohnungsmarkt oder den Mietzahlungsverkehr anbietet.

Nach Angaben der Bafin versuchen die Betrüger, Verbraucherinnen und Verbraucher zur Preisgabe persönlicher Daten und ihrer Bankverbindung zu bewegen. Teilweise verlangen sie auch Vorauszahlungen. Die Aufsichtsbehörde rät deshalb, solche Aufforderungen abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten.

Fördermöglichkeiten für den Immobilienkauf oder die energetische Sanierung gibt es allerdings durchaus. So bietet beispielsweise die staatliche Förderbank KfW verschiedene Programme an, mit denen sich bestimmte Bau- und Kaufvorhaben oder Sanierungsmaßnahmen finanziell unterstützen lassen. Die Angebote sind jedoch an konkrete Voraussetzungen geknüpft und sollten ausschließlich über offizielle Stellen geprüft werden. Wer eine Baufinanzierung plant, kann Fördermöglichkeiten auch direkt mit der Bank besprechen. In unserem Rechner finden Sie erste Anbieter, die Sie vergleichen können.

19. Oktober: Die BBBank senkt die Zinsen für Immobilienkredite

Bei den Bauzinsen zeigt sich aktuell eine leichte Erholung. © Getty Images | privetik

In der vergangenen Woche haben einige Banken ihre Konditionen für Immobilienkredite gesenkt. Darunter auch die ING. Nun zieht die BBBank nach. Das zeigt sich im repräsentativen Beispiel der Bank. Dort sinkt der effektive Jahreszins von 4,29 Prozent auf 4,09 Prozent. Die BBBank gewährt eine Baufinanzierung zum 2/3-Zinssatz unter der Annahme, dass 100.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 2,00 Prozent vereinbart werden. Die Beleihung der Immobilie beträgt in der Rechnung 60 Prozent. Mit der Zinssenkung geht auch die monatliche Rate nach unten. Der Betrag sinkt von 515,00 Euro auf Euro 499,17 pro Monat. Das entspricht einer Ersparnis von rund 16 Euro im Monat oder etwa 190 Euro im Jahr, falls die Tilgungshöhe unverändert bleibt.

Im Marktvergleich können die neuen Konditionen mithalten. Der Vermittler Interhyp* gibt für zehnjährige Laufzeiten einen üblichen Zins von 4,40 Prozent an. Die BBBank liegt mit einem Sollzins von 3,99 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 4,09 Prozent darunter. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 4,11 bis 4,61 Prozent je nach Sollzinsbindung, womit sich die BBBank unter dieser Spanne bewegt. Allerdings sollten Kreditnehmer beachten, dass die Summe von 100.000 Euro im BBBank-Beispiel vergleichsweise gering für einen Immobilienkredit ist.

16. Oktober: Neuer Ausblick zu Bauzinsen

Wie entwickeln sich die Bauzinsen künftig? Eine Umfrage unter Banken zeigt eine Tendenz. © Sven Hoppe/dpa | Sven Hoppe

Laut dem aktuellen Kreditbarometer des Kreditvermittlers Interhyp dürften die Bauzinsen vorerst auf hohem Niveau bleiben. Zehnjährige Darlehen kosten im Schnitt rund 4,4 Prozent. Für die kommenden ein bis zwei Monate rechnen 80 Prozent der befragten Banken mit einer Seitwärtsbewegung, während 20 Prozent sinkende Konditionen erwarten. Mit kurzfristig steigenden Zinsen rechnet hingegen keines der Institute. Eine gute Nachricht für Kreditnehmer.

Eine deutliche Entspannung ist allerdings nicht in Sicht. „Solange sich die Lage rund um den Iran-Konflikt nicht beruhigt, ist nicht mit einem substanziellen Rückgang der Bauzinsen zu rechnen“, sagt Ingo Foitzik, Vertriebsvorstand bei Interhyp. Kaufinteressierte sollten deshalb zunächst mit dem aktuellen Zinsniveau kalkulieren.

Langfristig gehen die Einschätzungen der Banken auseinander: 60 Prozent der Institute erwarten sinkende, 40 Prozent steigende Bauzinsen. Umso wichtiger ist es, die Finanzierung ganzheitlich zu planen. Denn neben dem Zinssatz beeinflussen auch die Tilgungsrate, die Zinsbindungsdauer und mögliche Fördermittel die monatliche Belastung.

15. Oktober: Die ING senkt die Bauzinsen ab sofort

Die ING hat die Bauzinsen gesenkt – allerdings nur für bestimmte Kredite. © Getty Images | BalkansCat

Bei der ING* ändern sich erneut die Zinsen für Immobilienkredite. Dabei bewegen sich die Konditionen nun nach unten. Die Direktbank teilte mit: „Aufgrund der Situation an den Geld- und Kapitalmärkten senkt die ING die Konditionen für die Baufinanzierung per Donnerstag, den 15.10.2026, um minus 5 Basispunkte für Finanzierungssummen ab 300.000 Euro in allen Segmenten.“

Das repräsentative Beispiel der Bank bleibt von der Änderung jedoch unberührt. Bei einem Darlehen von 300.000 Euro, einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent liegt der Sollzins bei 4,73 Prozent pro Jahr. Der effektive Jahreszins liegt bei 4,86 Prozent. Grundlage ist eine Beleihung von 85 Prozent – die Bank finanziert also 85 Prozent des Immobilienwerts. Die monatliche Rate liegt bei 1932,50 Euro.

Im Marktvergleich bieten sich derzeit günstigere Angebote. Der Vermittler Interhyp* gibt für fünfzehnjährige Laufzeiten einen üblichen Zins von 4,55 Prozent an. Die ING liegt mit einem Sollzins von 4,73 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 4,86 Prozent darüber. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 4,11 bis 4,61 Prozent je nach Sollzinsbindung, womit sich die ING ebenfalls über dieser Spanne bewegt. Allerdings bietet die ING auch einige Zinsrabatte.

14. Oktober: Neue Bauzinsen bei der PSD Bank

Wie entwickeln sich Bauzinsen? Unser Kredit-Ticker zeigt die neuesten Entwicklungen bei den Banken. © Getty Images | miniseries

Bei den Bauzinsen der PSD Bank Nürnberg* gibt es eine leichte Aufwärtsbewegung. Die Bank tritt sowohl als Darlehensgeber als auch als Vermittler auf. Die Zinserhöhung zeigt sich im repräsentativen Beispiel: Der effektive Jahreszins liegt nun bei 4,08 Prozent. Zuvor hatte die Bank einen Zins von 3,98 Prozent ausgewiesen. Grundlage ist ein Nettodarlehen von 300.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgung von 1,00 Prozent. Das repräsentative Beispiel geht davon aus, dass maximal 50 Prozent des Kaufpreises beziehungsweise der Herstellungskosten finanziert werden. Mit den neuen Konditionen steigt auch die monatliche Rate. Statt bisher 1470,84 Euro zahlen Kreditnehmer nun 1479,70 Euro. Das sind 8,86 Euro mehr im Monat beziehungsweise rund 106 Euro im Jahr. Doch wie schneiden die Konditionen im Vergleich ab?

Der Kreditvermittler Interhyp* bezifferte die Bauzinsen für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung auf rund 4,42 Prozent. Hier liegt die PSD Bank mit einem Sollzins von 4,01 Prozent und einem Effektivzins von 4,08 Prozent darunter. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 4,16 bis 4,71 Prozent je nach Sollzinsbindung, womit sich die PSD Bank ebenfalls unter dieser Spanne bewegt.

13. Oktober: Allianz senkt Bauzinsen ein weiteres Mal

Einige Anbieter haben jüngst die Bauzinsen gesenkt. Unser Kredit-Ticker gibt einen Überblick. © Christin Klose/dpa Themendienst/dpa | Christin Klose

Bei den Bauzinsen gibt es aktuell erste Abwärtsbewegungen. Die Allianz senkt nun zum zweiten Mal in Folge die Konditionen. Das zeigt sich auch im repräsentativen Beispiel. Hier liegt der effektive Jahreszins nun bei 5,18 Prozent. Vor einigen Tagen waren es noch 5,24 Prozent. Die Allianz rechnet mit einem Nettodarlehen von 150.000 Euro, einer Zinsbindung von 25 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 2,00 Prozent. Der Beleihungsauslauf der Immobilie beträgt 80 Prozent des Marktwerts.

Mit der Zinssenkung sinkt auch die monatliche Rate. Bisher lag diese bei 886,25 Euro, nun werden Euro 880 fällig. Das sind etwa sechs Euro weniger im Monat beziehungsweise rund 72 Euro pro Jahr. Doch wie schneiden die Konditionen im Vergleich ab?

Der Kreditvermittler Interhyp* bezifferte die Bauzinsen für Darlehen mit zwanzigjähriger Zinsbindung auf rund 4,65 Prozent. Hier liegt die Allianz mit einem Sollzins von 5,04 Prozent und einem Effektivzins von 5,18 Prozent darüber. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 4,16 bis 4,71 Prozent je nach Sollzinsbindung, womit sich die Allianz ebenfalls über dieser Spanne bewegt. Wichtig zu beachten: Je länger die Zinsbindung, desto höher können die Bauzinsen ausfallen. Gerade bei Laufzeiten über 25 Jahren – wie im Beispiel der Allianz – sind daher höhere Konditionen möglich.

Grundsätzlich gilt: Die Konditionen für Immobilienkredite lassen sich nicht pauschal vergleichen, da sie maßgeblich von der finanziellen Situation des Antragstellers abhängen. Kreditnehmer sollten mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen.

12. Oktober: Aktuelle Bauzinsen im Vergleich

Ein Vergleich zeigt, wie stark sich die Konditionen je Anbieter unterscheiden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn | Hauke-Christian Dittrich

Banken passen ihre Konditionen für Immobilienkredite laufend an. Kreditvermittler versuchen, für ihre Kunden die besten Zinsen herauszuholen. Doch die Unterschiede zwischen den Angeboten können je nach Anbieter erheblich ausfallen. Das zeigt ein Fallbeispiel: Ein Paar möchte eine Bestandsimmobilie für 400.000 Euro kaufen und bringt 80.000 Euro Eigenkapital mit. Finanziert werden soll mit einer Zinsbindung von zehn Jahren und einer anfänglichen Tilgung von zwei Prozent.

Vermittler Effektiver Jahreszins Monatliche Rate (gerundet) Dr. Klein 4,22 % 1792 Euro Interhyp 4,34 % 1830 Euro Baufi24 4,48 % 1909 Euro

Quelle: Eigene Recherche mit den Kreditrechnern der jeweiligen Anbieter. Es handelt sich um Beispiele, keine verbindlichen Angebote.

Das günstigste Angebot kommt aktuell von Dr. Klein*, mit einem effektiven Zinssatz von 4,22 Prozent und einer Rate von 1792 Euro monatlich. Danach folgt Interhyp* mit einem Zinssatz von 4,34 Prozent und einer monatlichen Rate von rund 1830 Euro. Eine größere Differenz gibt es im Vergleich zu Baufi24* mit einem effektiven Jahreszins von 4,48 Prozent und einer monatlichen Rate von 1909 Euro. Das Angebot liegt rund 117 Euro pro Monat über jenem von Dr. Klein. Aufs Jahr gesehen sind es 1404 Euro – unter der Voraussetzung, dass die monatliche Tilgung unverändert bleibt.

Einen weiterführenden Vergleich zeigt unser Artikel „Dr. Klein, Interhyp oder Baufi24? Klare Unterschiede bei Bauzinsen“. Spannend ist derzeit auch ein Blick auf das Angebot der Sparkassentochter 1822direkt, die ebenfalls als Vermittler auftritt.

8. Oktober: Bauzinsen steigen: Keine Zinsbindung mehr unter vier Prozent

Die Bauzinsen sind im September über alle betrachteten Laufzeiten hinweg deutlich gestiegen. Das zeigt das aktuelle Zinsbarometer von der Immobilienplattform Immoscout24. Damit ist auch bei der zehnjährigen Zinsbindung die Vier-Prozent-Marke überschritten. Noch im Vormonat lag sie mit 3,92 Prozent knapp darunter.

Am stärksten legten die Zinsen bei einer zehnjährigen Zinsbindung zu. Sie stiegen um 0,30 Prozentpunkte auf 4,22 Prozent. Damit bleibt die zehnjährige Laufzeit zwar die günstigste im Zinsbarometer, zugleich liegt erstmals keine der betrachteten Laufzeiten mehr unter vier Prozent. Bei einer fünfjährigen Zinsbindung erhöht sich der Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent. Damit ist die kürzere Laufzeit weiterhin etwas teurer als eine zehnjährige Absicherung.

Die Bauzinsen sind derzeit im Aufwärtstrend, zeigt das Zinsbarometer. © ImmoScout24 | ImmoScout24

Auch bei längeren Zinsbindungen müssen Immobilienkäufer mehr bezahlen. Für 15 Jahre werden laut Immoscout24 inzwischen 4,37 Prozent fällig – 0,22 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Bei einer 20-jährigen Zinsbindung steigt der Zinssatz um 0,17 Prozentpunkte auf 4,45 Prozent. Damit ist die lange Laufzeit weiterhin die teuerste Variante im Zinsbarometer. Insgesamt reichen die Aufschläge gegenüber dem Vormonat damit von 0,17 bis 0,30 Prozentpunkten. Die Entwicklung zeigt, dass der Anstieg der Marktzinsen im September zunehmend bei den Konditionen für Baufinanzierungen ankommt.

7. Oktober: Allianz senkt Bauzinsen

Welche Finanzdienstleister jüngst die Zinsen für Baufinanzierungen geändert haben, zeigt der Kredit-Ticker. © dpa | Jens Kalaene

Die Allianz hatte jüngst die Bauzinsen nach oben angepasst (siehe Update vom 2. Oktober) – nun folgt eine Kehrtwende. Im aktuellen repräsentativen Beispiel liegt der effektive Jahreszins nun bei 5,24 Prozent. Vor einigen Tagen waren es noch 5,32 Prozent. Die Allianz rechnet mit einem Nettodarlehen von 150.000 Euro, einer Zinsbindung von 25 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 2,00 Prozent. Der Beleihungsauslauf der Immobilie beträgt 80 Prozent des Marktwerts.

Mit der Zinssenkung gibt auch die monatliche Rate nach. Bisher lag sie bei 896,25 Euro, nun werden 886,25 Euro fällig. Das sind etwa zehn Euro weniger im Monat beziehungsweise rund 120 Euro pro Jahr. Doch wie schneiden die Konditionen im Vergleich ab?

Der Kreditvermittler Interhyp* bezifferte die Bauzinsen für Darlehen mit zwanzigjähriger Zinsbindung auf rund 4,70 Prozent. Hier liegt die Allianz mit einem Sollzins von 5,09 Prozent und einem Effektivzins von 5,24 Prozent drüber. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 3,93 bis 4,47 Prozent je nach Sollzinsbindung, womit sich die Allianz ebenfalls über dieser Spanne bewegt. Wichtig zu beachten: Je länger die Zinsbindung, desto höher können die Bauzinsen ausfallen. Gerade bei Laufzeiten über 25 Jahren – wie im Beispiel der Allianz – sind daher höhere Konditionen möglich.

6. Oktober: Neue Bauzinsen bei der ING

Bei der ING haben sich die Zinsen für Immobilienkredite verändert – ein Beispiel zeigt die Folgen. © Getty Images | josefkubes

Bei der ING* ändern sich erneut die Zinsen für Immobilienkredite. Dabei bewegen sich die Konditionen nun nach unten. Die Direktbank teilte mit: „Aufgrund der Situation an den Geld- und Kapitalmärkten senkt die ING die Konditionen für die Baufinanzierung per Dienstag, den 06.10.2026, um bis zu minus 10 Basispunkte über alle Zinsbindungen.“

Die Änderung zeigt sich auch im repräsentativen Beispiel der Bank. Bei einem Darlehen über 300.000 Euro, einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent sinkt der Sollzins auf 4,73 Prozent pro Jahr. Der effektive Jahreszins liegt nun bei 4,86 Prozent, zuvor waren es 4,93 Prozent. Grundlage ist eine Beleihung von 85 Prozent – die Bank finanziert also 85 Prozent des Immobilienwerts. Auch die monatliche Rate fällt: Sie sinkt von 1947,50 Euro auf 1932,50 Euro. Damit müssen Kreditnehmer monatlich 15 Euro weniger aufbringen. Auf ein Jahr gerechnet entspricht das einer Entlastung von 180 Euro.

Im Marktvergleich bieten sich trotz der Zinssenkung derzeit günstigere Angebote. Der Vermittler Interhyp* gibt für fünfzehnjährige Laufzeiten einen üblichen Zins von 4,60 Prozent an. Die ING liegt mit einem Sollzins von 4,73 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 4,86 Prozent darüber. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 3,93 bis 4,47 Prozent je nach Sollzinsbindung, womit sich die ING ebenfalls über dieser Spanne bewegt. Allerdings bietet die ING auch einige Zinsrabatte.

5. Oktober: Bauzinsen bei Sparkassen-Tochter ziehen weiter an

Welche Banken jüngst die Bauzinsen angepasst haben, zeigt der Kredit-Ticker. © Christian Charisius/dpa | Christian Charisius

Der Aufwärtstrend bei den Bauzinsen hält weiter an. Nun geht es auch bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt* weiter nach oben. Das zeigt sich unter anderem im repräsentativen Beispiel: Der effektive Jahreszins steigt auf 4,58 Prozent. Mitte September lag er noch bei 4,41 Prozent. Der Zins berechnet sich auf Grundlage einer Finanzierung über 300.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 2,00 Prozent. Mit der Zinserhöhung steigt auch die monatliche Rate von 1577,50 auf 1615,00 Euro. Das sind Mehrkosten von 37,50 Euro im Monat beziehungsweise 450 Euro im Jahr. Wichtig: Die 1822direkt tritt sowohl als Darlehensgeber als auch als Vermittler auf. Mehr zum Angebot lesen Sie auch im Ratgeber zu Baufinanzierung bei der 1822direkt.

Ein Vergleich zeigt, dass die Konditionen der Online-Sparkasse mit den Angeboten am Markt mithalten können. Der Kreditvermittler Interhyp* beziffert die Bauzinsen für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung auf rund 4,46 Prozent. Die 1822direkt liegt mit einem Sollzins von 4,46 Prozent und einem Effektivzins von 4,58 Prozent in etwa gleichauf. Dr. Klein* nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 3,93 bis 4,47 Prozent – abhängig von der Sollzinsbindung. Der Sollzins der 1822direkt bewegt sich damit innerhalb dieser Spanne – der Effektivzins liegt darüber.

Grundsätzlich gilt: Die Konditionen für Immobilienkredite lassen sich nicht pauschal vergleichen, da sie maßgeblich von der finanziellen Situation des Antragstellers sowie dem Immobilienwert abhängen. Kreditnehmer sollten mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen.

FAQ zu Bau-, Auto- und Ratenkrediten

Was ist ein Baukredit?

Ein Baukredit ist ein Darlehen, das speziell für die Finanzierung von Bauvorhaben oder den Kauf von Immobilien vorgesehen ist. Die Zinssätze sind oft über einen längeren Zeitraum festgeschrieben, um Planungssicherheit zu gewährleisten.

Wie unterscheiden sich Auto- und Ratenkredite?

Autokredite sind speziell für die Finanzierung von Fahrzeugen gedacht. Sie bieten oft günstigere Zinssätze und spezifische Konditionen. Ratenkredite hingegen sind vielseitiger und können für verschiedene Konsumzwecke verwendet werden.

Welche Faktoren beeinflussen die Zinssätze für Kredite?

Die Zinssätze für Kredite werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Leitzinsen der EZB, die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers und die spezifischen Konditionen der Bank.

Kann ich mehrere Kredite gleichzeitig haben?

Ja, es ist möglich, mehrere Kredite gleichzeitig zu haben. Allerdings sollten Verbraucher und Verbraucherinnen ihre finanzielle Belastbarkeit sorgfältig prüfen und Angebote vergleichen, um die besten Konditionen zu erhalten.

Wie sicher sind die Kredite bei verschiedenen Banken?

In Deutschland sind alle Bankeinlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch die Einlagensicherung geschützt. Dies gilt jedoch nicht für Kredite: Hier ist die Bonität des Kreditnehmers entscheidend.

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