Die Ernährung kann dazu beitragen, den Blutdruck zu regulieren.

Aus Studien weiß man, dass einige Lebensmittel blutdrucksenkend wirken.

So kann etwa ein tägliches Glas Rote-Bete-Saft Bluthochdruck entgegenwirken.

Bluthochdruck tritt nicht von heute auf morgen auf, vielmehr ist er das Ergebnis einer „chronisch schleichenden Entwicklung“, sagt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. Und diese Entwicklung werde durch eine falsche Ernährung befeuert. Die gute Nachricht: „Bluthochdruck ist reversibel, wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift.“ Ausschlaggebend ist dabei vor allem eine gesunde Ernährung mit blutdrucksenkenden Lebensmitteln. Dr. Riedl verrät, was man regelmäßig essen sollte, um den Blutdruck natürlich zu senken.

Unser Experte Dr. Matthias Riedl ist Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Seit 2015 ist Riedl Teil der von ihm konzipierten NDR-Sendung „Die Ernährungs-Docs“, in der er zusammen mit anderen Medizinern Ernährungsstrategien für konkrete Patientenfälle entwickelt. Zu der Sendung wurden mehrere Begleitbücher veröffentlicht. Zudem betreibt Dr. Riedl in Zusammenarbeit mit der FUNKE Mediengruppe seit 2022 den Podcast „So geht gesunde Ernährung“.

Bei Bluthochdruck sollte die Ernährung salzarm sein

Die Ursachen für Bluthochdruck sind vielseitig – die Gene, chronischer Stress, Bewegungsmangel und Übergewicht spielen eine Rolle. Ein wichtiger Faktor ist auch unsere Ernährungsweise: „Eine falsche Ernährung erhöht den Blutdruck“, sagt Dr. Riedl. Auf ungesunde Lebensmittel zu verzichten und auf eine blutdrucksenkende Ernährung umzustellen, sei „eine riesige Maßnahme“, die man nutzen könne.

Der erste und wirksamste Schritt ist es, den Salzkonsum zu reduzieren – das könne einen Unterschied „wie Tag und Nacht“ herbeiführen. Salz gehöre nämlich zu den Bluthochtreibern, vor allem bei Menschen, die genetisch bedingt salzsensitiv seien. Bei ihnen steige der Blutdruck, wenn sie viel Salz konsumieren.

Es wird empfohlen, nicht mehr als sechs Gramm (etwa ein Teelöffel) Salz täglich zu sich zu nehmen. Diese Tagesmenge werde jedoch häufig überschritten. Schuld daran seien Dr. Riedl zufolge auch Fertigprodukte, die nicht selten über 2,5 Gramm Salz enthielten. Ebenfalls salzreich und schlecht bei Bluthochdruck sei zudem verarbeitetes und rotes Fleisch.

Aufgrund ihres hohen Omega-3-Gehalts besitzen Nüsse eine blutdrucksenkende Wirkung. © iStock | Milan Markovic

Diese Lebensmittel wirken blutdrucksenkend

Die beste Ernährung bei Bluthochdruck sei gemüsebasiert, sagt der Ernährungsmediziner. Wer sich daran hält, tut schon viel dafür, seinen Blutdruck im Normalbereich zu halten. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, gezielt Lebensmittel in den Speiseplan zu integrieren, die einen starken blutdrucksenkenden Effekt haben – diese fünf sollten Sie auf dem Zettel haben:

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1. Reich an Nitraten: Rucola ist ein natürlicher Blutdrucksenker

Jede Art von Gemüse ist gut für den Blutdruck. Doch besonders positiv auf das Herz-Kreislauf-System wirken sich Gemüsesorten aus, die viel Nitrate enthalten, so Dr. Riedl. Die Stickstoffverbindungen kommen ganz natürlich im Boden vor und dienen Pflanzen zur Proteinbildung. Im menschlichen Körper wandelt sich Nitrat in Nitrit um. Dieses erweitert die Gefäße, wodurch der Blutdruck sinkt.

Hohe Nitratmengen finden sich etwa in Kohl und Blattgemüse, z.B. in Spinat, Feldsalat und Kopfsalat. An der Spitze ist jedoch Rucola mit Nitratwerten von weit über 1.000 Milligramm pro Kilogramm.

2. Tägliches Glas Rote-Bete-Saft kann gegen Bluthochdruck helfen

Auch Rote Bete zählt der Ernährungs-Doc zu den blutdrucksenkenden Lebensmitteln, da sie – wie Wurzelgemüse allgemein – ebenfalls hohe Mengen Nitrat enthalten. Die Wirkung von Nitraten und Roter Bete auf den Blutdruck war Gegenstand einer Meta-Studie von 2013. Als Ergebnis hielten die Forscher fest, dass entsprechende Nahrungsergänzungsmittel sowohl den diastolischen als auch den systolischen Blutdruck positiv beeinflussten.

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In einer aktuellen Studie konnten britische Forscher zeigen, dass Rote Bete den systolischen Blutdruck bei Lungen-erkrankten Menschen stark absenken kann. Die Probandengruppe, die täglich 70 ml Rote-Bete-Saft mit 400 Milligramm Nitrat zu sich nahm, hatte nach 12 Wochen einen um 4,5 mmHg niedrigeren Blutdruck und damit wesentlich niedrigere Werte als die Vergleichsgruppe.

3. Anthocyanin in lila Gemüse fördert Herz-Kreislauf-Gesundheit

Eine blutdrucksenkende Wirkung haben laut Dr. Riedl auch Auberginen. Studien weisen darauf hin, dass ihr regelmäßiger Konsum sogar das Risiko für Herzerkrankungen reduzieren kann. Das wird auf das enthaltene Anthocyanin zurückgeführt – ein natürlicher Farbstoff, der zu den Polyphenolen gehört. Diese wiederum sind eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen. Anthocyanin wirkt beim Menschen stark antioxidativ, also zellschützend, und färbt Früchte und Blüten von Pflanzen rot, blau und violett. Daher sind beispielsweise auch lila Karotten und Rotkohl reich an Anthocyanin.

Eine Meta-Analyse von 2020 resümiert, dass Pflanzen mit Anthocyanin sowie Zubereitungen daraus vor allem den systolischen Blutdruck senken können. Das Ergebnis sei jedoch nicht verallgemeinernd, betonen die Studienautorinnen. Ob sich ein positiver Effekt einstellt, sei von verschiedenen (individuellen) Faktoren abhängig.

In Auberginen findet sich der Pflanzenfarbstoff Anthocyanin, der die Gefäßgesundheit unterstützen kann. © iStock | TanyaLovus

4. Beeren sorgen für elastische Gefäße und bessere Durchblutung

Nicht nur in Gemüse kommt Anthocyanin vor, sondern auch in Obst. In hohen Mengen findet es sich in vielen Beerensorten. Wie der oben genannten Meta-Analyse zu entnehmen ist, weisen folgende Beeren den höchsten Gehalt an Anthocyanin auf:

Apfelbeeren (Aronia): über 400 mg/100 g

schwarze Johannisbeeren, Blaubeeren und Himbeeren: über 100 mg/100 g

Brombeeren, Kirschen: über 50 mg/100 g

Dass Anthocyanin-haltige Beeren dazu beitragen könnten, den Blutdruck zu senken, haben britische Forscher des Kings College in London in einer kleinen Studie zutage gebracht: Nach vier Wochen wiesen die Testpersonen, die täglich einen Saft aus 200 Gramm Blaubeeren tranken, einen um durchschnittlich 5 mmHg niedrigeren systolischen Blutdruck auf. Bereits zwei Stunden, nachdem sie den Saft getrunken hatten, nahm bei den Probanden die Elastizität der Oberarmarterie zu: Durch elastische Gefäße kann das Blut besser fließen, sodass der Blutdruck sinkt.

Die Forscher vermuteten die Anthocyane in den Beeren hinter dieser Wirkung. Um dies nachzuweisen, führten sie eine zweite Studie durch. Die Testpersonen tranken nun entweder ein Getränk mit gereinigten Anthocyanen, ein Blaubeergetränk oder ein Getränk mit ausgewählten Nährstoffen aus Blaubeeren. Das Ergebnis: Nur in der ersten Gruppe verbesserte sich die Gefäßfunktion.

5. Walnüsse gehören zu den blutdrucksenkenden Lebensmitteln

Wer seine Blutdruckwerte senken möchte, sollte Nüsse fest in seine Ernährung einbauen, empfiehlt auch Dr. Riedl. Wissenschaftliche Untersuchungen untermauern das. Generell werden Nüsse zu den herzgesunden Lebensmitteln gezählt, da sie extrem nährstoffreich sind. Besonders den enthaltenen Omega-3-Fettsäuren wird eine schützende Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System nachgesagt.

Zu viel Omega-3 kann für Herzpatienten schädlich sein Über die Nahrung aufgenommen, sind Omega-3-Fettsäuren gesundheitsförderlich. Das gilt aber nicht uneingeschränkt für Nahrungsergänzungsmittel. Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) berichtet von klinischen Studien, in denen Omega-3-Präparate bei herzkranken Menschen das Risiko für Vorhofflimmern steigerten – das Risiko war umso größer, je höher die Dosis war. Bei Vorhofflimmern schlägt das Herz schnell und unregelmäßig, was einen Schlaganfall zur Folge haben kann.

Speziell für Walnüsse wies eine Studie von 2019 eine blutdrucksenkende Wirkung nach. Die Forscher beschäftigten sich mit der Frage, wie die Ernährung den Blutdruck beeinflusst, wenn 15 Prozent des täglichen Energiebedarfs mit Walnüssen gedeckt wird. Dafür rekrutierten sie 236 Personen, von denen die meisten an Bluthochdruck litten. Das Ergebnis: Bei den Probanden, die sich an die Diät hielten, sank der systolische Blutdruck um 3,8 bis 8,5 mmHg. Die Kontrollgruppe konnte ihren Blutdruck nur geringfügig verbessern.

Hinweis: Eine gesunde Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Behandlung und Prävention von Bluthochdruck. Allerdings kann sie Medikamente nicht ersetzen – Betroffene sollten immer zunächst mit ihrem behandelnden Arzt oder ihrer Ärztin über notwendige Therapieschritte sprechen.

FAQ

Was ist Blutdruck?

Das Herz muss das Blut mit ausreichend Druck in die Gefäße pumpen, damit jede Zelle versorgt wird. Die Kraft, die das Blut auf die Gefäßwände ausübt, wenn es in die Arterien und Venen einströmt, wird als Blutdruck bezeichnet. Wie hoch der Druck ist, wird zum einen davon bestimmt, wie stark das Herz pumpt und zum anderen davon, wie gesund die Gefäße sind: Bei Gefäßverkalkungen etwa steigt der Blutdruck, weil die Ablagerungen Hindernisse für den Blutfluss darstellen.

Wenn der Druck in den Gefäßen dauerhaft erhöht ist, spricht man von Bluthochdruck. Durch chronischen Bluthochdruck verkalken die Arterien immer mehr und werden zunehmend unelastischer, was das Risiko für Herzkrankheiten erhöht.

Was sagen die beiden Blutdruck-Werte aus?

Der Blutdruck wird in „Millimeter Quecksilbersäule“, kurz mmHG angegeben – HG ist das chemische Symbol für Quecksilber. Es werden stets zwei Werte erhoben: der systolische und der diastolische Blutdruck. Der erste Wert steht vorne und gibt an, wie stark der Druck ist, wenn das Herz Blut in den Körper pumpt. Das wird auch als Systole bezeichnet. Der zweite Wert beschreibt den niedrigsten Druck in der Entspannungsphase, die Diastole, wenn sich das Herz mit Blut füllt.

Welcher Blutdruck ist normal – und ab wann ist es Bluthochdruck?

Der Blutdruck unterliegt natürlichen Schwankungen und ändert sich über den Tagesverlauf. Morgens ist er z.B. etwas höher als am Abend und in der Nacht. Um einen unverfälschten Wert zu erhalten, muss daher der Blutdruck an verschiedenen Zeitpunkten gemessen werden. Optimal ist ein Blutdruck von 120/80, hoch normal sind Werte von 130 bis 139 zu 85 bis 89. Wenn wiederholt Werte über 140/90 mmHg gemessen werden, handelt es sich um Bluthochdruck.

Wie kann ich den Blutdruck messen?

Der Blutdruck wird routinemäßig beim Hausarztbesuch gemessen. Für viele Menschen ist es aber empfehlenswert, ihre Werte regelmäßig mit einem Blutdruckmessgerät zu Hause zu kontrollieren. Auf diese Weise kann Bluthochdruck rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Welches Blutdruckmessgerät am besten ist, erfahren Sie im Testbericht von IMTEST, der Verbraucher- und Ratgebermarke von FUNKE.