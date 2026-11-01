Am 3. November finden in den USA die sogenannten Midterms statt. Bei diesen Zwischenwahlen werden in diesem Jahr 35 neue Senatoren bestimmt. Stellt sich noch die Frage: Was verdient ein gewählter Volksvertreter im US‑Kongress? Ein Überblick.

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Ein Mitglied des amerikanischen Senats erhält derzeit ein Grundgehalt von 174.000 Dollar brutto im Jahr. Das entspricht 14.500 Dollar monatlich. Die Bezüge sind seit fast 17 Jahren unverändert. Senatoren mit besonderen Führungsfunktionen verdienen mehr.

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Senatoren-Gehalt: So viel verdienen Thune und Schumer jährlich

Der republikanische Mehrheitsführer John Thune und der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer erhalten jeweils 193.400 Dollar jährlich. Hinzu kommen Leistungen für Altersversorgung und Krankenversicherung sowie Budgets für Mitarbeiter, Büros und dienstliche Reisen. Diese Gelder stehen für die parlamentarische Arbeit zur Verfügung und sind kein zusätzliches persönliches Gehalt. Warum sind so viele Senatoren Millionäre?

Der Senat gilt seit Langem als Parlament wohlhabender Politiker. Nach einer Auswertung der Vermögensoffenlegungen durch „SenatorDB” besitzen schätzungsweise 79 der 100 derzeitigen Senatoren ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Zu den Reichsten zählt der Republikaner Rick Scott aus Florida. Sein Vermögen wird auf etwa 490 bis 580 Millionen Dollar geschätzt. Es folgt unter anderem der Demokrat Mark Warner aus Virginia mit geschätzten 200 bis 250 Millionen Dollar. Beide waren bereits vor ihrer Senatskarriere wirtschaftlich erfolgreich: Scott im Gesundheitssektor, Warner als Technologie-Investor.

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Nebeneinkünfte: Senatoren müssen Verdienstgrenzen und Regeln einhalten

Dürfen Senatoren nebenbei Geld verdienen? Ja, aber unter Einschränkungen. Für 2026 dürfen die Einkünfte aus bestimmten zusätzlichen Erwerbstätigkeiten insgesamt höchstens 33.855 Dollar betragen. Für Honorare, anwaltliche Tätigkeiten und weitere Tätigkeiten gelten zusätzliche Verbote. Kapitalerträge und bestimmte andere Einkommensarten fallen nicht unter diese Verdienstgrenze. Senatoren dürfen grundsätzlich Aktien und Immobilien besitzen.

Zudem müssen sie zahlreiche Vermögenswerte, Einkünfte und Finanztransaktionen offenlegen. Ein vollständiges öffentliches Steuerdossier ist damit jedoch nicht verbunden. Die verlangten Finanzberichte nennen Vermögenswerte häufig nur in breiten Wertspannen. Die tatsächlichen Privatvermögen lassen sich deshalb nicht exakt bestimmen.

Fazit: Das Senatorengehalt ist hoch, erklärt aber nicht den großen Reichtum vieler Mitglieder. Dieser stammt überwiegend aus Vermögen und wirtschaftlichen Tätigkeiten außerhalb des parlamentarischen Grundgehalts.