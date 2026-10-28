Wenige Tage vor den Zwischenwahlen in den USA, oft kurz Midterms genannt, steckt Donald Trump in justiziellen Scherereien. Dem US-Präsidenten wird von mehreren Frauen sexuell übergriffiges Verhalten vorgeworfen – darunter auch Vergewaltigung. Doch auch gegen die Klage eines Musikers muss sich der 80-Jährige nun wehren.

Wir berichten über die wichtigsten Entwicklungen rund um die Midterms in den USA im News-Blog.