Jeder Tag wird derzeit in Berlin vier Minuten länger dunkel als der vorherige. Zwei Minuten später geht die Sonne pro Tag auf und zwei Minuten früher unter. Am 11. November, dem Martinstag, wird in Berlin an vielen Orten nach Sonnenuntergang aber ein bisschen mit Licht gegengesteuert: Kinder ziehen mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen, Eltern und Großeltern laufen hinterher, und es wird „Ich geh mit meiner Laterne“ gesungen.

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In Berlin organisieren vor allem Kirchengemeinden, Kitas, Schulen, Bibliotheken und Nachbarschaftshäuser die Umzüge. Sie erinnern an Martin von Tours. Der spätere Bischof soll im vierten Jahrhundert als römischer Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben. Bei den Berliner Umzügen reitet Sankt Martin auf einem Pferd oder Pony voran, mal begleitet ein Spielmannszug oder die Feuerwehr den Zug. Am Ziel wartet oft ein Martinsfeuer mit Punsch, Stockbrot oder Martinshörnchen.

Einige Umzüge sind klein und überschaubar, andere finden an besonderen Orten statt, etwa im mittelalterlichen Museumsdorf Düppel oder im Lustgarten am Berliner Dom.

Laternenlauf in Lichtenberg: Tierpark lädt zum abendlichen Rundgang ein

Der Tierpark Berlin bietet von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. November, einen geführten Laternenlauf zwischen den Gehegen an. Er ist kein klassischer Martinsumzug. Es gibt Bräuche, Geschichten und Legenden aus der Tierwelt, und er richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Treffpunkt ist der Eingang Bärenschaufenster, Am Tierpark 125, 10319 Berlin. Beginn ist um 15.45 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Das Ticket kostet 13 Euro pro Person ab vier Jahren und muss vorab online gebucht werden, auch von Jahreskarteninhabern. Bitte eine eigene Laterne mitbringen. Offene Flammen, zum Beispiel Fackeln, sind genauso wenig erlaubt wie Hunde.

Laternenumzüge in Tempelhof-Schöneberg: Familien feiern Sankt Martin

St. Norbert in Schöneberg lädt am Freitag, 6. November, um 15.30 Uhr zu einer Martinsandacht mit anschließender Laternenrunde ein. Der frühe Beginn passt gut für kleine Kinder. Ort ist die Dominicusstraße 19, 10823 Berlin. Ein bis zwei Stunden sollten eingeplant werden.

Bei St. Matthias am Winterfeldtplatz in Schöneberg folgt am Mittwoch, 11. November, auf Andacht und Theaterspiel der Umzug über den Winterfeldtplatz und durch den Kiez zum Pfarrhof der Gemeinde. Sankt Martin reitet zu Pferd, Fackelträgerinnen und Fackelträger begleiten den Zug. Am Ziel brennt ein Martinsfeuer. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Goltzstraße 29, 10781 Berlin.

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Die Gemeinde Vom Guten Hirten in Mariendorf feiert am Mittwoch, 11. November, in der Malteserstraße 171, 12277 Berlin. Nach dem Martinsspiel in der Kirche um 17 Uhr folgt um 17.30 Uhr der Umzug mit Pferd, danach wird gemeinsam gefeiert.

Die Theodor-Heuss-Bibliothek in Schöneberg lädt am Donnerstag, 19. November, von 17 bis 19 Uhr in die Hauptstraße 40, 10827 Berlin, ein. Nach dem Bilderbuchkino geht es durch den Heinrich-Lassen-Park und über den Märchenspielplatz. Zum Schluss gibt es Kinderpunsch auf dem Vorplatz. Die kurze Strecke passt gut für Kleinere. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Martinsumzüge in Steglitz-Zehlendorf locken mit buntem Programm

Im Museumsdorf Düppel in Zehlendorf reitet Sankt Martin am Samstag und Sonntag, 7. und 8. November, auf dem Pferd durch das nachgebaute mittelalterliche Dorf. Märchenhexe Silberzweig erzählt Geschichten, die Gruppe Wolgemut macht Musik. Die Umzüge beginnen an beiden Tagen um 16.30 und um 18 Uhr und dauern jeweils etwa eine Stunde. Ort ist die Clauertstraße 11, 14163 Berlin. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen mit Freiticket kostenlos hinein. Tickets gibt es nur im Vorverkauf, Einlass ist eine Stunde vor dem gebuchten Umzug.

In der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in Steglitz läuft am Montag, 9. November, fast alles drinnen. Von 16.30 bis 18 Uhr gibt es in der Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin, Bilderbuchkino, Laternenbasteln und einen kurzen Umzug durch die abgedunkelte Bibliothek. Das passt gut für kleine Kinder. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, erlaubt sind nur LED-Laternen.

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Bei Mater Dolorosa in Lankwitz führen am Mittwoch, 11. November, Kitakinder von St. Monika ein Martinsspiel auf. Es beginnt um 16 Uhr, danach zieht um 16.30 Uhr der Umzug mit Pferd los. Ort ist die Kurfürstenstraße 59, 12249 Berlin.

Die Matthäuskirche feiert jedes Jahr ein traditionelles Martinsfest. Nach dem Gottesdienst führt der Laternenumzug mit St. Martin zu Pferde durch die Steglitzer Straßen und endet im Kirchhof. Dort gibt es Tee, und man kann mitgebrachte Brezeln essen.

Termin: Mittwoch, 11. November, Ort: Matthäuskirche, Schloßstraße 44, 12165 Berlin, Beginn: 16.30 Uhr.

Laternenzüge: Wo Familien in Friedrichshain-Kreuzberg feiern können

Der ökumenische Umzug in Kreuzberg führt am Mittwoch, 11. November, am Landwehrkanal entlang. Start ist um 16 Uhr an der Admiralbrücke, Ziel die Christuskirche in der Dieffenbachstraße 39, 10967 Berlin. Dort gibt es die Martinsgeschichte, gemeinsames Singen sowie Punsch und Brötchen. Ende ist etwa um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Laterne und Trinkbecher sind mitzubringen.

Im Wriezener Park in Friedrichshain laden die Betreiber von Nirgendwo am Mittwoch, 11. November, von 16 bis 19 Uhr zu einem offenen Treffpunkt ein. Er ist kein organisierter Umzug. Familien gehen ihre Laternenrunde selbst und können sich am Lagerfeuer aufwärmen. Es gibt Stockbrot, Tee und Kekse. Ort ist die Helsingforser Straße 10, 10243 Berlin. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Größere Gruppen müssen sich vorher anmelden.

Martinsumzüge in Reinickendorf laden zum Mitfeiern und Laternenlaufen ein

Die Apostel-Paulus-Kirche in Hermsdorf feiert am Mittwoch, 11. November, ab 16 Uhr in der Wachsmuthstraße 25, 13467 Berlin. Das Fest beginnt mit einem Familiengottesdienst. Danach folgen der Umzug, Feuerschein, Singen und Punsch. Zu den Kosten gibt es keine Angaben.

Unter dem Motto „Wer teilt, gewinnt“ feiert die Evangelische Kirchengemeinde Reinickendorf an der Kirche Konradshöhe. Das Fest beginnt mit einer Familienandacht, danach führt der Umzug durch die Borsigsiedlung. Zurück an der Kirche gibt es Martinsfeuer, Martinswecken und Kinderpunsch. Termin: Mittwoch, 11. November, Ort: Jesus-Christus-Kirche Konradshöhe, Schwarzspechtweg 1, 13505 Berlin, Beginn: 16.30 Uhr.

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Schon ab 15 Uhr können Kinder beim traditionellen Laternenbasteln ihre eigene Laterne gestalten. Der rund einstündige Umzug wird von besinnlichen Gedichten begleitet. Zurück an der Alten Fasanerie warten Lagerfeuer, Stockbrot und heiße Suppe.

Termin: Mittwoch, 11. November, Ort: Fasanerie 10, 13469 Berlin, Beginn: Laternenbasteln 15 Uhr, Umzug 17 Uhr, Ende: Öffnungszeit bis 19 Uhr, Weiteres: kostenlos, Bastelmaterial gegen kleine Spende.

Der Umzug der Dorfkirche Lübars führt am Mittwoch, 11. November, ab 17 Uhr durch das Fließtal, also durch eine ländliche Umgebung. Ort ist Alt-Lübars 11, 13469 Berlin. Am Ende gibt es ein Martinsfeuer auf dem Hof der Familie Zeihe, wo Martinshörnchen geteilt werden. Die Teilnahme ist kostenlos, feste Schuhe sind sinnvoll.

Die Evangelische Hoffnungskirche in Neu-Tegel beginnt ihr Martinsfest am Mittwoch, 11. November, um 17 Uhr mit einer Andacht von Pfarrerin Stephanie Waetzoldt. Ort ist der Tile-Brügge-Weg 49 bis 53, 13509 Berlin. Nach dem Umzug gibt es Grillwürstchen, Punsch und mehr am Martinsfeuer. Angaben zu Eintritt und Anmeldung liegen nicht vor.

Umzug in Treptow-Köpenick startet an der katholischen Kirche

Die Evangelische Kirchengemeinde Adlershof lädt am Mittwoch, 11. November, um 16.30 Uhr zum gemeinsamen Umzug ein. Treffpunkt ist die katholische Kirche in der Nipkowstraße, 12489 Berlin, nicht das Gemeindebüro in der Arndtstraße. Route, Endzeit und Kosten sind noch nicht veröffentlicht. Rückfragen beantwortet das Gemeindebüro unter 030 677 5268, dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr.

Martinsumzüge in Spandau bieten Laternenzug und Lagerfeuer für Familien

Die Lutherkirche und das Paul-Schneider-Haus laden am Mittwoch, 11. November, um 16.30 Uhr zum Umzug ein. Start ist am Lutherplatz 3, 13585 Berlin. Nach der Andacht geht es durch den Koeltzepark zum Ziel in der Schönwalder Straße 23. Am Ziel gibt es Kinderpunsch. Die Teilnahme ist kostenlos, Laterne und Becher bitte mitbringen.

Die St.-Nikolai-Kirche und die Petrus-Kirche in der Altstadt starten am Mittwoch, 11. November, um 17 Uhr am Reformationsplatz 1, 13597 Berlin. Nach der Martinsgeschichte zieht der Zug mit Ross und Reiter durch die Altstadt zur Petrus-Kirche. Zum Abschluss gibt es Würstchen, Tee und ein Lagerfeuer. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Umzug ist nicht mit dem der Lutherkirche zu verwechseln.

Martinsumzüge in Mitte: Gemeinsame Feier mit Umzug und Musik

Die Heilandskirche und St. Paulus in Moabit und im Hansaviertel feiern gemeinsam als evangelische und katholische Gemeinde. Am Mittwoch, 11. November, beginnt der Umzug um 16.30 Uhr an der Thusnelda-Allee 1, 10551 Berlin, Ziel ist St. Paulus. Sankt Martin reitet auf dem Pferd, die Kinder- und Jugendkantorei sorgt für Musik. Zu den Kosten gibt es keine Angaben.

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Am Berliner Dom wird am Mittwoch, 11. November, ab 17 Uhr das musikalische Martinsspiel mit dem Staats- und Domchor aufgeführt. Danach ziehen die Besucher durch den Lustgarten. Das ist die große Innenstadtveranstaltung. Ende ist etwa um 18.30 Uhr. Ort ist Am Lustgarten, 10178 Berlin. Die Teilnahme ist kostenlos, am besten kommt man früh. Anreise ist mit der U5 bis Museumsinsel möglich.

Martinsumzug in Charlottenburg-Wilmersdorf: Sankt Martin reitet auf Pony voran

Die Luisen-Kirchengemeinde feiert vor der Luisenkirche zuerst ein kleines Martinsfest, danach folgt die Andacht. Gegen 17.30 Uhr startet der Laternenumzug mit Posaunenbegleitung durch die Gegend rund um den Gierkeplatz.

Termin: Mittwoch, 11. November, Ort: Luisenkirche, Gierkeplatz, 10585 Berlin, Beginn: 16.30 Uhr, Umzug gegen 17.30 Uhr, Ende: 19 Uhr.

Bei der Trinitatiskirche und dem Spielhaus Schillerstraße führt Sankt Martin den Zug am Mittwoch, 11. November, auf einem Pony an. Beginn ist um 17 Uhr am Karl-August-Platz, 10625 Berlin. Vor der Kirche wird die Martinsgeschichte als kleines Schauspiel gezeigt, unterwegs werden Laternenlieder gesungen. Am Ziel, dem Spielhaus Schillerstraße, gibt es Lagerfeuer und Kinderpunsch. Zu den Kosten gibt es keine Angaben.

Martinsumzug in Neukölln: Fest startet mit Musical und Laternenzug

Das ökumenische Fest der St.-Eduard-Kirche beginnt am Mittwoch, 11. November, um 17 Uhr mit einem Martinsmusical in der Kranoldstraße 22/23, 12051 Berlin. Danach zieht der Laternenzug mit Reiter und Musik zum Kranoldplatz. Dort gibt es Martinsfeuer, Punsch und Martinshörnchen zum Teilen. Etwa zwei Stunden sollten eingeplant werden. Zu den Kosten gibt es keine Angaben.

Laternenumzüge in Pankow laden mit Musik und Kakao zum Mitmachen ein

Das ist eine der größten Martinsveranstaltungen Berlins, direkt neben dem Mauerpark. In drei Wellen ziehen die Teilnehmenden zum Sportpark. Der erste Umzug mit Pferd startet am Stadtkloster Segen, der zweite ebenfalls mit Pferd an der Gethsemanekirche (Stargarder Straße 77). Die dritte Tour beginnt nahe dem Moritzhof und folgt einer watschelnden Martinsgans. Im Sportpark warten Martinsfeuer, Lieder, Martinsspiel, Martinshörnchen, warme Getränke und Bratwürstchen. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Prenzlauer Berg, beteiligt sind freiwillige Feuerwehr, DRK und THW. Termin: Mittwoch, 11. November, Ort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24, 10437 Berlin, Beginn: Umzug 1 um 16.30 Uhr ab Stadtkloster Segen (Schönhauser Allee 161), Umzug 2 um 17 Uhr ab Gethsemanekirche, Umzug 3 um 18 Uhr nahe Moritzhof (Kopenhagener Straße 36), Weiteres: kostenlos, Spenden erwünscht.

Die Heinrich-Böll-Bibliothek im Mühlenkiez lädt am Mittwoch, 11. November, zum Laternenumzug ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Greifswalder Straße 87, 10409 Berlin, der Umzug beginnt um 17.30 Uhr und endet gegen 18.30 Uhr. Er wird von Musik begleitet. Zurück an der Bibliothek gibt es Kakao, Tee und Gebäck. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Im Rathaus-Center Pankow kann man am Mittwoch, 11. November, ab 14 Uhr kostenlos Laternen basteln. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Breiten Straße 20, 13187 Berlin, der Umzug beginnt gegen 18.15 Uhr. Der Spielmannszug Pankow begleitet ihn, die Route führt rund um den Bleichröderpark.