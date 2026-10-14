Die Sanierung des Berliner Mauerparks in Prenzlauer Berg geht voran. Zwischen dem Amphitheater und der Max-Schmeling-Halle werden die Wege, die technische Infrastruktur und die Grünflächen erneuert. Im gleichen Zuge sollen auch die Hangbereiche gesichert werden. Das teilte das landeseigene Unternehmen „Grün Berlin“ mit. Gearbeitet werden soll ab dieser Woche auf insgesamt rund 7500 Quadratmetern des Parks, das entspricht in etwa der Größe eines Fußballfeldes.

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Auch das beliebte Amphitheater, in dem während der Sommermonate jeden Sonntag Karaoke stattfindet, wird saniert. Hier werden die Randbereiche erneuert und der Bühnenzugang soll „barriereärmer“ gestaltet werden. Das Amphitheater soll während der Bauarbeiten für Karaoke benutzbar bleiben, hieß es. Auch die Graffiti-Flächen an der denkmalgeschützten Hinterlandmauer sollen während der Sanierung abschnittsweise zur Verfügung stehen. Zusätzlich würden temporäre Ausweichflächen für Graffiti eingerichtet.

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Am Hang sollen unter anderem Erosionsschäden beseitigt und neue Bäume gepflanzt werden. Der stark beanspruchte Hang wird dabei schrittweise wiederhergestellt und instandgesetzt. Das Ziel ist es, dass robuste, klimaangepasste Grünflächen entstehen, die den Folgen von Starkregen und Trockenheit sowie der intensiven Nutzung besser standhalten können. Die Maßnahmen orientieren sich laut Grün Berlin am ursprünglichen Konzept von Landschaftsarchitekten Gustav Lange und entwickeln den Charakter des Mauerparks vorsichtig weiter.

Der Berliner Mauerpark wurde immer wieder erweitert und umgebaut

Der Mauerpark auf dem ehemaligen Mauerabschnitt entlang der Schwedter Straße wurde 1990 von Bürgerinitiativen erstmals bepflanzt und 1994 nach Plänen von Lange eröffnet. Der beliebte Park wurde bis 2020 immer wieder erweitert und umgebaut. Als Naherholungsgebiet in Prenzlauer Berg gehört er zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Berlins, auch dank dem Flohmarkt und den Karaoke-Veranstaltungen.

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Ein Teil des Berliner Mauerparks muss jetzt gesperrt werden

Große Teile südlich des Amphitheaters in Richtung Eberswalder Straße können erst nach dem Ende der Umbauarbeiten wieder genutzt werden. Auch hier wurden Wiesen saniert, Bäume gepflanzt und eine neue Infrastruktur für Bewässerung und Entwässerung installiert.

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Kleinere Teilflächen bleiben sogar noch länger gesperrt, teilte Grün Berlin mit, damit die neu angelegten Wiesenflächen sich „etablieren“ können. Die Sanierung des Sonnenhügels und des Amphitheaters soll bis zum Frühjahr 2027 fertig werden, pünktlich zum Start der wärmeren Jahreszeiten. Anschließend kommt der Streetballplatz an der Schwedter Straße an die Reihe, er soll ab dem Frühjahr 2027 saniert werden.

mit dpa