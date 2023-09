Winterfeldtplatz: Markttreiben zum Tag der Demokratie

Der Winterfeldtplatz in Berlin-Schöneberg füllt sich am Freitag mit Ständen. NGOs und Initiativen berichten dort von ihrem gesellschaftlichen Engagement.

Berlin. Anlässlich des Internationalen Tages der Demokratie veranstaltet die „Stiftung Zukunft Berlin“ am Freitag (15. September) einen Markt mit Workshops und Live-Musik in Schöneberg. Stattfinden wird der Thementag auf dem Winterfeldtplatz, wo zweimal in der Woche ein Wochenmarkt zu finden ist. Initiativen aus ganz Berlin nutzen die Gelegenheit, um von ihrem gesellschaftlichen Engagement zu berichten.

Ziel des Demokratietages soll es laut den Veranstaltern, der Stiftung Zukunft Berlin, dem Migrationsrat Berlin und der Initiative Offene Gesellschaft, sein, ein genaueres Verständnis von Demokratie im Alltag zu vermitteln. Denn Demokratie sei etwas, das nicht allein durch Wahlen entsteht, wie der Staatssekretär für Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Oliver Friederici, sagt: „Der Berliner Demokratietag ist für mich von sehr großer Bedeutung. Mehr denn je gilt es, das Prinzip demokratischer Teilhabe und Partizipation in Anspruch zu nehmen und so zu bewahren.“

Kultursenator Joe Chialo (CDU) eröffnet Tag der Demokratie in Schöneberg

Er wolle alle Berlinerinnen und Berliner – auch über die Stadtgrenzen hinaus – dazu ermutigen, ihre „Stimme zu nutzen – sei es innerhalb der Möglichkeit zu wählen oder sich zivilgesellschaftlich zu engagieren.“

Wie viele Menschen dies bereits tun und in welchem Rahmen, davon soll am Tag der Demokratie in Schöneberg erzählt werden. Auf dem Winterfeldtplatz werden sich in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Initiativen und NGOs an Ständen vorstellen, darunter die Landesfreiwilligen Agentur, die Landeszentrale für politische Bildung, das FEZ Berlin und viele weitere.

Zusätzlich gibt es ein Programm mit Live-Musik und Workshops, dass von Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) eröffnet wird. Der Demokratietag wird von der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert.

