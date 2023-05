Nach „Reinhard‘s“: Auch „Bristol Grill“ muss schließen

Es ist nicht weniger als das Ende einer Ära: Nach dem „Reinhard’s“ am Kudamm muss auch der „Bristol Grill“ im Hotel „Bristol Berlin“ schließen. Das sagte Frank Ketterer, General Manager des „Bristol Berlin“, am Donnerstag der Berliner Morgenpost.

Bereits im März war bekannt geworden, dass die Eigentümer des Gebäudes dem „Reinhard's“ am Kudamm den Mietvertrag gekündigt hatten. Ende Juni wird das Restaurant schließen. Nun ist auch der „Bristol Grill“ betroffen. Am 24. Juli gehe das Restaurant in die Sommerpause, sagte Ketterer – um dann nie wieder zu öffnen.

Die Räumlichkeiten des „Reinhard's“ und des „Bristol Grill“ sollen dann zusammengelegt werden. So schildert es Ketterer. Hier soll nach einer Umbauphase Einzelhandel und auch wieder ein kulinarisches Angebot entstehen.

Mitarbeiter des „Bristol Grill“ sollen weiter beschäftigt werden

Das Team des „Bristol Grill“ beim Morgenpost-Menü 2023: Frederic Meinecke, Frank Hokamp, Jonny Österberg, Dirk Hoffmann, Ramona Gasser (von links).

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Wie es in einem offiziellen Statement heißt, sei das Team des „Bristol Grill“ um Küchenchef Frank Hokamp und Restaurantleiter Dirk Hoffmann bereits über die Schließung informiert worden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Restaurants würden neue Aufgaben im Food & Beverage-Bereich des Hotels erhalten. „Wir haben im Grill ein herausragendes, sehr erfahrenes Team, das für unsere Gäste eine echte Institution ist“, sagt Ketterer. „Wir freuen uns deshalb auf die weitere gemeinsame Zukunft mit den Kolleginnen und Kollegen im Hotel Bristol Berlin“, so Ketterer weiter.

Tatsächlich haben manche von ihnen bereits Stars wie Harald Juhnke oder Marlene Dietrich bedient. Gerade Juhnke hatte den damaligen „Kempi Grill“ sehr geschätzt und war hier häufig eingekehrt. Auch insofern endet mit der Schließung des „Grill“ eine Ära. Das Restaurant, das klassische französische Küche mit regionalen Zutaten verbindet, hatte 1952 im Kempinski eröffnet und erfreute sich immer noch großer Beliebtheit, auch bei Morgenpost-Lesern, denn hier fand regelmäßig auch das Morgenpost-Menü statt, zuletzt im Februar 2023. Jetzt kommt das Aus für das Restaurant, nach 71 Jahren.

Dennoch soll es auch in Zukunft ein kulinarisches Angebot geben. Näheres dazu werde in den nächsten Monaten bekannt geben, so Ketterer, der sich bei den Gästen für ihre langjährige Treue bedankt.

Restaurants in Berlin - Lesen Sie auch:

Mommsen-Eck schließt – und alle gehen noch mal hin

Wie ein Kudamm-Hotel zum Namensgeber für ein Baby wurde

Darum schließt das Restaurant Reinhard’s am Kudamm

Gemütliche Wirtshausküche in Berlin: Die besten Adressen

Dieser legendären Kneipe am Kudamm droht das Aus