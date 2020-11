Flughafen BER: So sorgt die Bundespolizei für Sicherheit

Für die Gewährleistung der Sicherheit am neuen Hauptstadtflughafen BER sehen sich die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) und die Bundespolizei gut gerüstet. „Wir sind gut vorbereitet auf unsere Aufgaben“, sagte Karl-Heinz Weidner, Präsident der Bundespolizeidirektion Berlin.

Der reibungslose Start sei Ergebnis von 15 Jahren Vorbereitung der Bundespolizei. „Es läuft deshalb so gut, weil wir intensiv in die Planungsprozesse der FBB eingebunden worden sind“, so Weidner. So sei der Bundespolizei etwa genügend Platz für ihre Infrastruktur im neuen Terminal T1 eingeräumt worden.

Insgesamt habe die Inspektion 1200 Mitarbeiter. „Wir können damit unser breites Aufgabenportfolio 24 Stunden am Tag abdecken.“ Neben der Sicherheitskontrolle der Reisenden, die die Mitarbeiter der Firma Securitas im Auftrag übernehmen, zählt dazu auch die Überwachung des neuen Bahnhofs direkt unter dem Terminal.

Flughafenchef: Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sicherheitskräften

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bezeichnete die Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften als vertrauensvoll. „Die Bundespolizei ist der wichtigste Partner am Flughafen, denn Sicherheit ist unser höchstes Gut.“ Es sei ihre gemeinsame Aufgabe, die Sicherheit des Reisens zu garantieren.

Dafür sei die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheits-Mitarbeitern der FBB und der Bundespolizei „ein ganz zentrales Thema“. Neben den Kräften der Bundespolizei kümmern sich darum am BER 200 Mitarbeiter der FBB sowie 800 weitere Mitarbeiter von Dienstleistern.

