Flughafen BER braucht dringend Geld vom Land Berlin

Berlin. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) braucht dringend finanzielle Hilfe des Landes Berlin, sonst geht ihr schon kurz nach dem Start des neuen BER das Geld aus. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses muss schnell 74,45 Millionen Euro als Kredite bereitstellen, noch ehe das Parlament den zweiten Nachtragshaushalt offiziell beschließt.

Flughafen BER: Unterstützung von 300 Millionen Euro zugesagt

„Ohne das Gesellschafterdarlehen müsste die FBB den Flugbetrieb noch im Jahr 2020 einstellen“, heißt es in einer vertraulichen Vorlage des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) an den für Finanzen zuständigen Parlamentsausschuss. Bei dem Geld handelt es sich aber nicht um neue zusätzliche Hilfen, sondern um einen Teil der von den Flughafen-Eigentümern Berlin, Brandenburg und Bund zum Ausgleich der Verluste in der Corona-Pandemie zugesagten Unterstützung in Höhe von 300 Millionen Euro für das Jahr 2020. Davon sollen 98,8 Millionen als Zuschuss und 201,2 Millionen Euro als Darlehen fließen.

Bereits im September hatte der Hauptausschuss in einem so genannten „Konsultationsverfahren“ 36,55 Millionen Euro als Zuschuss für die Flughafengesellschaft freigegeben, um die Liquidität des BER-Betreibers zu sichern. Insgesamt beträgt Berlins Anteil an den vereinbarten Zahlungen der Gesellschafter 111 Millionen Euro.

Mit neun Jahren Verspätung ist am Samstag der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet worden. Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa brachten die ersten Fluggäste zum neuen Terminal. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Aus Sicherheitsgründen landeten die Flugzeuge nicht wie geplant parallel auf beiden Start- und Landebahnen, sondern mit einem Abstand von gut vier Minuten beide auf der Nordbahn. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Eröffnung der Flughafens BER erfolgte eher nüchtern - auch der Corona-Krise. Foto: Pool / Getty Images

30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird der Luftverkehr Berlins und Brandenburgs am Standort des früheren DDR-Flughafens Schönefeld konzentriert. Foto: Kay Nietfeld / AFP

Das erste Flugzeug, eine Easyjet-Maschine, hat am BER sicher aufgesetzt. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Eine Maschine der Lufthansa steht nach der Landung zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) auf dem Flughafen. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Die Flughafenfeuerwehr verabschiedet am Flughafen Tegel den Eröffnungsflug der Fluggesellschaft Easyjet zum neuen Hauptstadtflughafen BER. Foto: Christoph Soeder / dpa

Schaulustige stehen am Zaun der Südbahn nahe dem Tower vom Hauptstadtflughafen BER. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der Bau des BER war geprägt von Planungsfehlern, technischen Problemen und Baumängeln. Sechs Mal wurde die Eröffnung verschoben. Foto: Pool / Getty Images

Thomas Wilpert, Kapitän, und Josje Peters, Erste Offizierin, sitzen bei der Ankunft des Eröffnungsflugs der Fluggesellschaft Easyjet aus Berlin-Tegel am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) im Cockpit. Foto: Christoph Soeder / dpa



Nur wenige Fluggäste sind im Terminal des BER am Eröffnungstag unterwegs. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Berliner Taxifahrer sind mit einem Korso in Richtung Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) unterwegs. Foto: Patrick Pleul / dpa

Die Berliner Taxifahrer waren mit ihrem Korso in Tegel gestartet. Bei der Kundgebung fordern sie, dass alle 7000 Berliner Taxen künftig Laderecht am BER bekommen, nicht nur 300 wie bisher vorgesehen. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die ersten Fluggäste laufen durch die Korridore des neuen Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). Foto: Peter Kneffel / dpa

Umweltaktivisten protestieren unter dem Motto „Am Boden bleiben“ am BER für mehr Klimaschutz und weniger Flugverkehr. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Demonstraten blockierten zweitweise den Zugang zum Terminal mit einer Sitzblockade,. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Lichter spiegeln sich auf dem nassen Vorfeld des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Michael Kappeler / dpa

Das angestrahlte Terminal 1 des BER. Foto: Maja Hitij / Getty Images

An den Check-in-Schaltern war am Eröffnungstag noch nicht viel los. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Blick in das Terminal 1. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) putzt sich mit einem Taschentuch die Nase, als er zur Eröffnungszeremonie bei der Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) kommt. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war bei der Eröffnung mit dabei. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Blick auf den neuen Flughafen BER Berlin Brandenburg. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Polizeibeamte gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Patrick Pleul / dpa



Raum, Licht, Holz und ein „fliegender“ roter Teppich aus Metall: Die Haupthalle des neuen Flughafens vereint auf sechs Etagen das Funktionale des Flughafens mit dem schwebenden Gefühl des Reisens – ein Ort zwischen hier und da. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Blick von oben auf die Haupthalle des BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Check-in-Bereich des BER. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Engelbert Lütge Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, im neuen Flughafen BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Eine Willy Brandt-Gedenkwand schmückt den neuen Flughafen BER, der offiziell den Namen Willy Brandts trägt. Foto: Tobias Schwarz / AFP



Wie lange die ersten Planungen des BER schon zurückliegen, verrät der Stil der Fassaden der Nebengebäude, etwa des Hotels und der Parkhäuser. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Helle Muschelkalkfassaden, strenge Formen und Arkaden finden sich heute in Großstädten weltweit. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Geometrie am BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Hauptterminal des BER, vom großen Willy-Brandt-Platz im unteren Bereich aus gesehen. Der Platz mit Wasserspielen und Bäumen lädt im Sommer zum Verweilen ein. Links liegt das Hotel Steigenberger, in der Mitte Rolltreppen, die aus der unteren Ebene hochführen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Zufahrt zum Hauptterminal heißt Schönefelder Allee. Rechts daneben führen die Schienen zum Bahnhof „Flughafen Berlin-Brandenburg“. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Die verglasten Fronten des Terminals laden zum Beobachten des Flughafengeschehens ein. Der Blick geht Richtung Westen auf den Tower. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Startklar: Die Passagierbrücken des BER warten auf die Ankunft der ersten Flugzeuge. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Arbeiter gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt". Foto: Patrick Pleul / dpa

Eine Frau mit Maske steht im Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen BER vor einem Schalter. Foto: Patrick Pleul / dpa

Mit heißem Wasser aus einem Hochdruckreiniger säubert ein Arbeiter die Gehwegplatten vor dem Terminal 1. Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER ist für den 31.10.2020 geplant. Foto: Patrick Pleul / dpa



Am Rande des Flughafens BER in Schönefeld entsteht ein neues Wohnquartier. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Dichtes Gedränge herrschte am Sonntag an den Check-in-Schaltern am BER. Foto: Adam Berry / Getty Images



Berlin gehören, wie dem Land Brandenburg, 37 Prozent der Flughafengesellschaft, der Bundesregierung 26 Prozent. Sie wurde um 52,3 Millionen Euro Darlehen gebeten. „Bei den Gesellschaftern Brandenburg und Bund liegt die erforderliche Haushaltsermächtigung bereits vor. Die Auszahlung ist dort geplant, sobald auch in Berlin die erforderliche Haushaltsermächtigung vorliegt.“

Im ersten Nachtragshaushalt des Jahres 2020 hatte das Berliner Landesparlament die Finanzspritze zwar bereits genehmigt, die Mittel aber gesperrt. Jetzt müssen sie aber offenbar schnell fließen, um die Pleite des Flughafens zu verhindern. „Da der Mittelbedarf der FBB kurzfristig besteht, ist ein Warten bis zum Inkrafttreten des 2. Nachtragshaushalts nicht geboten“, heißt es in der Vorlage des Finanzsenators.

Pandemie-Jahr 2020: Flughafengesellschaft erwartet Minus von 213 Millionen Euro

Der Flughafen hatte die Auszahlung des sehr niedrig verzinsten Darlehens am 21. Oktober bis zum 16. November beantragt. Auch die beiden Miteigentümer müssen bis dahin ihren Anteil überwiesen. Bei den Gesellschaftern Brandenburg und Bund liegt die erforderliche Haushaltsermächtigung bereits vor. Die Auszahlung ist dort geplant, sobald diese auch in Berlin vorliegt.

Insgesamt rechnet der Flughafen für das Pandemie-Jahr 2020 mit einem negativen Cash-Flow von 213 Millionen Euro statt des vor Ausbruch der Krise prognostizierten positiven Geldflusses von 82 Millionen Euro. Entsprechend fehlten der Flughafengesellschaft 295 Millionen Euro Einnahmen aus dem Flugbetrieb und dem Non-Aviation-Geschäft, also den Einnahmen aus den Mieten der Gastronomen, Einzelhändler und Parkhaus-Betreiber.

