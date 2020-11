BER komplett: Erstes Flugzeug auf Südbahn gelandet

Immer wieder gab es Zweifel daran, dass dieser Tag je kommen würde: Mit neun Jahren Verspätung ist der neue Hauptstadtflughafen am Samstag eröffnet worden - wegen der Corona-Pandemie ganz ohne große Festlichkeiten.

Mit der Landung einer Maschine von Qatar Airways auf der Südbahn des BER ist der Flughafen nun komplett in Betrieb gegangen.

Schönefeld. Der Hauptstadtflughafen BER hat am Mittwoch vollständig den Betrieb aufgenommen: Erstmals ist eine reguläre Linienmaschine auf der neu gebauten Südbahn gelandet. Es handelte sich um ein Flugzeug der Fluggesellschaft Qatar Airways aus der katarischen Hauptstadt Doha.

Lesen Sie auch: Viele Besucher, Gedränge am Check-in: So lief Tag 1 am BER

Damit ist der Willy-Brandt-Flughafen auch genehmigungsrechtlich offiziell in Betrieb gegangen. Die Flughafenfeuerwehr begrüßte das Flugzeug mit einer Wasserfontäne. Bereits am Wochenende waren das BER-Hauptterminal T1 mit neun Jahren Verspätung eröffnet und die ersten Passagiere dort abgefertigt worden.

Lesen Sie auch die Kolumne: Flughafen BER - Start in schwierigen Zeiten

Die Flüge wurden bislang aber ausschließlich über die Nordbahn abgewickelt, die bereits zum alten Flughafen Schönefeld gehörte. Die neu gebaute zweite Start- und Landebahn südlich des Hauptgebäudes blieb bis Mittwoch gesperrt. Am frühen Morgen entfernten Mitarbeiter die entsprechenden Markierungen für die Piloten in der Luft. Schönefeld dient dem BER inzwischen als Terminal 5.

Lesen Sie auch: Im Flughafen BER regnet es rein

Die besten Bilder von der BER-Eröffnung:

Mit neun Jahren Verspätung ist am Samstag der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet worden. Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa brachten die ersten Fluggäste zum neuen Terminal. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Aus Sicherheitsgründen landeten die Flugzeuge nicht wie geplant parallel auf beiden Start- und Landebahnen, sondern mit einem Abstand von gut vier Minuten beide auf der Nordbahn. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Eröffnung der Flughafens BER erfolgte eher nüchtern - auch der Corona-Krise. Foto: Pool / Getty Images

30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird der Luftverkehr Berlins und Brandenburgs am Standort des früheren DDR-Flughafens Schönefeld konzentriert. Foto: Kay Nietfeld / AFP

Das erste Flugzeug, eine Easyjet-Maschine, hat am BER sicher aufgesetzt. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Eine Maschine der Lufthansa steht nach der Landung zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) auf dem Flughafen. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Die Flughafenfeuerwehr verabschiedet am Flughafen Tegel den Eröffnungsflug der Fluggesellschaft Easyjet zum neuen Hauptstadtflughafen BER. Foto: Christoph Soeder / dpa

Schaulustige stehen am Zaun der Südbahn nahe dem Tower vom Hauptstadtflughafen BER. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der Bau des BER war geprägt von Planungsfehlern, technischen Problemen und Baumängeln. Sechs Mal wurde die Eröffnung verschoben. Foto: Pool / Getty Images

Thomas Wilpert, Kapitän, und Josje Peters, Erste Offizierin, sitzen bei der Ankunft des Eröffnungsflugs der Fluggesellschaft Easyjet aus Berlin-Tegel am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) im Cockpit. Foto: Christoph Soeder / dpa



Nur wenige Fluggäste sind im Terminal des BER am Eröffnungstag unterwegs. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Berliner Taxifahrer sind mit einem Korso in Richtung Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) unterwegs. Foto: Patrick Pleul / dpa

Die Berliner Taxifahrer waren mit ihrem Korso in Tegel gestartet. Bei der Kundgebung fordern sie, dass alle 7000 Berliner Taxen künftig Laderecht am BER bekommen, nicht nur 300 wie bisher vorgesehen. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die ersten Fluggäste laufen durch die Korridore des neuen Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). Foto: Peter Kneffel / dpa

Umweltaktivisten protestieren unter dem Motto „Am Boden bleiben“ am BER für mehr Klimaschutz und weniger Flugverkehr. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Demonstraten blockierten zweitweise den Zugang zum Terminal mit einer Sitzblockade,. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Lichter spiegeln sich auf dem nassen Vorfeld des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Michael Kappeler / dpa

Das angestrahlte Terminal 1 des BER. Foto: Maja Hitij / Getty Images

An den Check-in-Schaltern war am Eröffnungstag noch nicht viel los. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Blick in das Terminal 1. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) putzt sich mit einem Taschentuch die Nase, als er zur Eröffnungszeremonie bei der Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER) kommt. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war bei der Eröffnung mit dabei. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Blick auf den neuen Flughafen BER Berlin Brandenburg. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Polizeibeamte gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Foto: Patrick Pleul / dpa



Raum, Licht, Holz und ein „fliegender“ roter Teppich aus Metall: Die Haupthalle des neuen Flughafens vereint auf sechs Etagen das Funktionale des Flughafens mit dem schwebenden Gefühl des Reisens – ein Ort zwischen hier und da. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Blick von oben auf die Haupthalle des BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Check-in-Bereich des BER. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Engelbert Lütge Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, im neuen Flughafen BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Eine Willy Brandt-Gedenkwand schmückt den neuen Flughafen BER, der offiziell den Namen Willy Brandts trägt. Foto: Tobias Schwarz / AFP



Wie lange die ersten Planungen des BER schon zurückliegen, verrät der Stil der Fassaden der Nebengebäude, etwa des Hotels und der Parkhäuser. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Helle Muschelkalkfassaden, strenge Formen und Arkaden finden sich heute in Großstädten weltweit. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Geometrie am BER. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Hauptterminal des BER, vom großen Willy-Brandt-Platz im unteren Bereich aus gesehen. Der Platz mit Wasserspielen und Bäumen lädt im Sommer zum Verweilen ein. Links liegt das Hotel Steigenberger, in der Mitte Rolltreppen, die aus der unteren Ebene hochführen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Zufahrt zum Hauptterminal heißt Schönefelder Allee. Rechts daneben führen die Schienen zum Bahnhof „Flughafen Berlin-Brandenburg“. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Die verglasten Fronten des Terminals laden zum Beobachten des Flughafengeschehens ein. Der Blick geht Richtung Westen auf den Tower. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Startklar: Die Passagierbrücken des BER warten auf die Ankunft der ersten Flugzeuge. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Arbeiter gehen durch das Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt". Foto: Patrick Pleul / dpa

Eine Frau mit Maske steht im Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen BER vor einem Schalter. Foto: Patrick Pleul / dpa

Mit heißem Wasser aus einem Hochdruckreiniger säubert ein Arbeiter die Gehwegplatten vor dem Terminal 1. Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER ist für den 31.10.2020 geplant. Foto: Patrick Pleul / dpa



Am Rande des Flughafens BER in Schönefeld entsteht ein neues Wohnquartier. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Dichtes Gedränge herrschte am Sonntag an den Check-in-Schaltern am BER. Foto: Adam Berry / Getty Images



Alles zum Flughafen BER finden Sie hier:

Berlin ist, wenn’s jetzt wirklich soweit ist