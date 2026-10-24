Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Wochenende in den Herbstferien! Beginnen wir ausnahmsweise mal mit drei Freizeittipps:

Neues aus Berlin

Die Zweifel reißen nicht ab: Das geplante rot-grün-rote Bündnis unter Führung der Linken in Berlin stößt bundesweit auf Skepsis. Laut ZDF-Politbarometer fänden 56 Prozent der Befragten eine solche Koalition schlecht, darunter 42 Prozent der SPD- und 26 Prozent der Grünen-Anhänger. 26 Prozent bewerten sie positiv, 16 Prozent ist es egal. Die Forschungsgruppe Wahlen befragte vom 20. bis 22. Oktober 1225 Wahlberechtigte, die Fehlerquote liegt bei zwei bis drei Prozentpunkten.

Umstrittene Partnerschaft: Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Bündnis90/Die Grünen). © FUNKE Foto Services | Maurizio Gambarini

Die Linke mit Spitzenkandidatin Elif Eralp hatte die Wahl vor rund einem Monat mit großem Vorsprung vor der CDU gewonnen. Sie könnte erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. SPD und Grüne haben sich für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Die Linke entscheidet am 31. Oktober auf einem Parteitag. Stimmt sie zu, beginnen Anfang November die Gespräche. Rund um den Jahreswechsel könnte eine Regierung stehen, sofern die Basis von Linken und Grünen den Koalitionsvertrag billigt. Ob die SPD ihre Mitglieder befragt, ist offen.

Gegenwind kommt aus der ganzen Republik. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich mehrfach gegen das Bündnis ausgesprochen, Cem Özdemir (Grüne) warnte vor einer Koalition mit der Linken, und Hubertus Heil (SPD) äußerte Zweifel an deren Regierungsfähigkeit. Die Linke sah sich zuvor Vorwürfen zum Umgang mit Antisemitismus und organisierter Kriminalität ausgesetzt. Eine gemeinsame Erklärung der drei Parteien zum Thema Antisemitismus soll in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden.

Unterdessen lud CDU-Landeschef Stefan Evers SPD und Grüne zu Gesprächen ein. Beide sagten zu, betonten aber, es gehe nicht um eine Sondierung, sondern um die Übergangszeit bis zur neuen Regierung. Thema dürfte angesichts der angespannten Finanzlage ein Nachtragshaushalt sein. Mehr dazu finden Sie hier.

Wie gefällt Ihnen dieser Newsletter? 👉 Jetzt an unserer kurzen Umfrage teilnehmen!

Außerdem wichtig

Berlins grünster Bezirk. Pankow zählt trotz geringer Waldfläche zu den grünsten Bezirken Berlins. Statistiken zeigen, dass besonders Wiesen und Felder den Wert bestimmen.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Steuer-Plus für Berlin. Berlin erhält laut aktueller Steuerschätzung mehr Geld, dennoch mahnt der Finanzsenator wegen zweier wackeliger Aspekte zur Vorsicht.

Neuer Elektro-Club öffnet an einem besonderen Ort. Im alten Tonstudio von The BossHoss startet ein neuer Elektro-Club. Es ist nach dem Rosa und dem DSTRKT der dritte an diesem Ort.

Haben Sie ein schönes Wochenende! Und nicht vergessen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist Zeitumstellung.

Ihr Felix Müller

Dieser Newsletter gefällt Ihnen? Empfehlen Sie ihn gern weiter.

Unsere Empfehlungen

Karikatur des Tages