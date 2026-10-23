Einer Umfrage zufolge steht die Mehrheit der Deutschen einer möglichen rot-grün-roten Regierung unter Führung der Linken in Berlin skeptisch gegenüber. Laut aktuellem ZDF-„Politbarometer“ fänden 56 Prozent der Befragten eine solche Koalition schlecht – darunter auch 42 Prozent der SPD-Anhänger und 26 Prozent der Grünen-Anhänger. Gut fänden das Bündnis dagegen 26 Prozent der Befragten, 16 Prozent wäre es egal.

Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage hat die Forschungsgruppe Wahlen zwischen dem 20. und 22. Oktober insgesamt 1225 Wahlberechtigte online und telefonisch befragt.

Koalitionsverhandlungen in Berlin: Linke, Grüne und SPD wollen Zusammenarbeit prüfen

Die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp hatte vor einigen Wochen die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus mit großem Vorsprung vor der CDU gewonnen – sie wird möglicherweise erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Neben der Berliner SPD haben auch die Grünen die Aufnahme von gemeinsamen Koalitionsverhandlungen mit der Linken beschlossen. Eine Entscheidung der Linken steht noch aus.

Lesen Sie auch: Franziska Giffey auf persönlicher Anti-Links-Mission – „Wo will sie hin?“

Die Linke sah sich in den vergangenen Wochen Vorwürfen zum Umgang mit Antisemitismus und organisierter Kriminalität ausgesetzt. Eine gemeinsame Erklärung zum Thema Antisemitismus, auf die sich die drei Parteien noch vor Beginn der Sondierungen verständigten, soll im Fall einer Regierungsbildung in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden.

dpa