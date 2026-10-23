Wenn man die Waldstatistiken für ganz Berlin betrachtet, sieht man auf einen Blick, dass Treptow-Köpenick der Gewinner ist: Nirgends sonst in Berlin gibt es so viel Wald. Doch auch Pankow hat viel Natur zu bieten. Denn der Bezirk im Berliner Norden ist mit gut einem Drittel Vegetation eine der Grünoasen. Der Wald spielt dabei aber eine kleinere Rolle als im Südosten.

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Das belegen aktuelle Zahlen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Die Vegetation macht laut Flächenerhebung 2024 etwa 30,9 Prozent der Bezirksfläche aus. Das ist nach Treptow-Köpenick (43 Prozent) einer der höchsten Werte. Darin steckt aber nicht nur Wald, sondern auch Landwirtschaft, Wiesen und Grünland.

Blick auf das Freibad Am Schlosspark im Ortsteil Pankow. © picture alliance / ZB/euroluftbild.de | euroluftbild.de/Robert Grahn

Neben Grünflächen bietet Pankow auch andere Benefits

Parks: Bekannte Anlagen sind der Bürgerpark, der Schlosspark Schönhausen. Als Geheimtipp gilt der Volkspark Schönholzer Heide, der neben dem Volkspark Prenzlauer Berg und dem Mauerpark (mehr als acht Hektar) und dem Park am Weißen See wenig bekannt ist. Dazu kommen Naturschutzgebiete wie der Fauler See und die Karower Teiche (Hauptstadtwanderer-Tipp).

Sport: Für den Bezirk werden 17 Tennisanlagen, 71 Kleinspielfelder, 28 Großspielfelder und 12 Laufbahnen mit 400 Metern genannt. Hinzukommen zahlreiche Sporthallen.

Schutzgebiete: Sie machen etwa 22 Prozent der Bezirksfläche aus.

Pankow hat viele Gesichter: Hier ein Luftbild der Bauabfalldeponie Arkenberge im Ortsteil Blankenfelde. Links daneben der beliebte Badesee. © euroluftbild.de/Robert Grahn | euroluftbild.de/Robert Grahn

Der Freizeitwert einzelner Ortsteile

Pankow vereint dicht bebaute Quartiere wie Prenzlauer Berg mit großen Natur- und Erholungsräumen im Norden, etwa in Buch und Blankenfelde.

Prenzlauer Berg: Im Kontrast zum übrigen Bezirk gibt es hier eine enge Bebauung und eine große Kneipen- und Kulturszene. Der Prenzlauer Berg ist mit 11 Quadratkilometern recht groß. Größere Grünanlagen hier sind der Mauerpark (mehr als acht Hektar), der Volkspark Prenzlauer Berg und der Ernst-Thälmann-Park.

Im Kontrast zum übrigen Bezirk gibt es hier eine enge Bebauung und eine große Kneipen- und Kulturszene. Der Prenzlauer Berg ist mit 11 Quadratkilometern recht groß. Größere Grünanlagen hier sind der Mauerpark (mehr als acht Hektar), der Volkspark Prenzlauer Berg und der Ernst-Thälmann-Park. Blankenfelde: Ist mit 13,4 Quadratkilometern ein großer Ortsteil. Dort liegen der Botanische Volkspark und das Erholungsgebiet Arkenberge. Diese beiden gehören zu den größten Grünzügen.

Ist mit 13,4 Quadratkilometern ein großer Ortsteil. Dort liegen der Botanische Volkspark und das Erholungsgebiet Arkenberge. Diese beiden gehören zu den größten Grünzügen. Niederschönhausen: Der 6,5 Quadratkilometer große Ortsteil gilt als attraktiv. Das Bezirksamt hat jedoch 2018 ein landschaftsplanerisches Rahmenkonzept für ihn und drei Nachbarortsteile in Auftrag gegeben. Es soll Naturschutz und Erholung zusammenführen. Grün- und Freiflächen könnten perspektivisch dadurch schrumpfen.

Der 6,5 Quadratkilometer große Ortsteil gilt als attraktiv. Das Bezirksamt hat jedoch 2018 ein landschaftsplanerisches Rahmenkonzept für ihn und drei Nachbarortsteile in Auftrag gegeben. Es soll Naturschutz und Erholung zusammenführen. Grün- und Freiflächen könnten perspektivisch dadurch schrumpfen. Buch: Mit 18,2 Quadratkilometern ist es der größte Ortsteil. Der Bucher Forst mit 1.100 Hektar liegt dort. Er besteht aus Hochwald, Rieselfeldern, Wiesen und Feuchtgebieten.

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