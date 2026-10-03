Ende Oktober werden die Uhren wieder umgestellt

Doch in welche Richtung wird die Uhr gedreht?

Wir zeigen einfache Eselsbrücken – und was Sie sonst noch zum Wechsel auf Winterzeit wissen müssen

Ende Oktober endet die Sommerzeit und wir stellen die Uhren wieder auf Winterzeit um. In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober bedeutet das eine Stunde mehr Schlaf. Doch wie war das noch gleich: Muss die Uhr vor- oder zurückgedreht werden? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Zeitumstellung auf Winterzeit 2026: Werden Uhren vor- oder zurückgestellt?

Die Umstellung auf die Winterzeit findet 2026 wie jedes Jahr am letzten Wochenende im Oktober statt. 2026 ist das in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober. Dann werden die Uhren um eine Stunde von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt vorgestellt. Das bedeutet: Die Nacht ist um eine Stunde länger, morgens wird es früher hell und abends früher dunkel.

In den kommenden Jahren fällt die Zeitumstellung auf diese Termine:

Umstellung auf Sommerzeit 2027: 28. März

Umstellung auf Winterzeit 2027: 31. Oktober

Umstellung auf Sommerzeit 2028: 26. März

Umstellung auf Winterzeit 2028: 29. Oktober

Zeitumstellung: Seit jeher ein Streitthema

Das Thema Zeitumstellung bleibt Streitthema und ist emotional aufgeladen: Laut einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse DAK hat ein Drittel der Deutschen nach der Zeitumstellung mit körperlichen oder psychischen Problemen zu kämpfen. 76 Prozent der Befragten gaben an, sich schlapp und müde zu fühlen. 59 Prozent klagten über Einschlafprobleme und Schlafstörungen. Jeder Zehnte leidet nach der Zeitumstellung sogar unter depressiven Verstimmungen.

Verschiedene Forscher plädieren daher für eine Abschaffung der Zeitumstellung, weil sie den menschlichen Bio-Rhythmus störe. Auch in Umfragen kommt das Uhrendrehen regelmäßig eher schlecht weg.

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Zeitumstellung im Oktober 2026: Wie stelle ich meine Uhr um?

In den meisten Fällen kommt man sowohl bei digitalen als auch bei analogen Uhren darum herum, per Knopfdruck oder durch Drehen am entsprechenden Rädchen die neue Uhrzeit manuell einzustellen. Denn Funkuhren sind inzwischen die Regel. Sie passen sich automatisch selbst an die „neue“ Zeit an.

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Bei allen anderen Uhren muss man selbst aktiv werden. Doch was genau ist zu tun? Die Regel ist einfach: Im Frühjahr wird die Uhr vor, im Herbst zurückgedreht.

Zeitumstellung: Was sind gute Eselsbrücken?

Doch viele Menschen können sich nicht merken, wann die Uhr wie umgestellt werden muss. Für sie – und auch alle anderen – gibt es zahlreiche Eselsbrücken, die helfen, die Uhr richtig umzustellen.

Eine der bekanntesten Eselsbrücken ist der Vergleich zu Gartenmöbeln. Im Winter stellt man diese zurück ins Haus oder den Keller – zurück wie die Uhr. Im Sommer werden die Möbel dann wieder vor das Haus gestellt – so wie auch die Uhr vorgestellt wird.

Auch hilfreich ist die Verbindung zu den Temperaturen: Im Frühling steigen sie, die Uhr wird nach vorne gedreht. Im Herbst gehen sie dagegen zurück – und auch die Uhr wird zurückgestellt.

Noch einfacher geht es mit dem Satz: „Immer Richtung Sommer“. Im Frühjahr steht der Sommer noch bevor, die Uhr wird nach vorn gedreht. Im Herbst ist er schon vorbei, die Uhr wird zurückgestellt.

Zeitumstellung: Stellt sich die Zeit am Handy automatisch um?

Die meisten Handys wie etwa das iPhone müssen nicht auf die Winterzeit eingestellt werden: Sie holen sich die aktuelle Uhrzeit aus dem Funknetz.

Lesen Sie dazu: Stellt sich mein Smartphone automatisch auf Winterzeit um?

Wann wurde die Zeitumstellung eingeführt?

Die Zeitumstellung in der EU (damals EWG) wurde im Jahr 1976 eingeführt, weil durch die Einführung der Sommerzeit Energie gespart werden sollte. Das Argument: Weil es abends länger hell blieb, musste nicht so viel Energie für elektrisches Licht oder andere Hilfsmittel aufgewendet werden.

Frankreich hatte bereits nach der Ölkrise 1973 die jährliche Umstellung auf Sommerzeit eingeführt – alle anderen Mitglieder der damaligen EG (Europäische Gemeinschaft) hatten sich später angeschlossen. Bis 1981 haben alle Mitgliedstaaten die Umstellung praktiziert. Ob tatsächlich Energie gespart wurde, ist umstritten.

Was ist die "richtige" Zeit? Sommerzeit oder "Winterzeit"?

Bevor die Zeitumstellung, wie wir sie kennen, eingeführt wurde, liefen Uhren in Deutschland so, wie sie es heute bei uns im Winter tun. Eine „Winterzeit“ gibt es also eigentlich nicht – sie ist die „Normalzeit“.

In den 1970er-Jahren wurde in Deutschland erstmals auf Sommerzeit umgestellt. Umstritten ist allerdings, ob nach einer Abschaffung der Zeitumstellung die Sommer- oder wieder die frühere Normalzeit zur Standardzeit werden soll. Neben Sommerzeit und Normalzeit gibt es aber auch noch die koordinierte Weltzeit UTC (französisch: Temps universel coordonné). Die deutsche bzw. mitteleuropäische Zeit, die bei uns im Winter gilt, entspricht der Angabe UTC+1.

Pille bei der Zeitumstellung: Was müssen Frauen beachten?

Viele Frauen nehmen die Pille immer zur selben Uhrzeit. Müssen sie nun den Zeitpunkt verändern? Nur bedingt: Bei gestagenhaltigen Minipillen ist der Zeitpunkt sehr wichtig. Aber auch hier können sich Frauen ein wenig Abweichung erlauben. Mehr als 90 Minuten sollten es aber nicht sein. Generell dürften Frauen bei der gewählten Uhrzeit bleiben, nach wenigen Tagen hat der Körper das wieder ausgeglichen.

Ist die Zeitumstellung schlecht für Tiere?

Nicht nur Menschen beeinflusst die Zeitumstellung: Auch Wildtiere wie Hirsche und Rehe orientieren sich an ihrem eigenen natürlichen Rhythmus und sind weiterhin hauptsächlich in der Dämmerung unterwegs, teilt der Deutsche Jagdverband (DJV) mit. Auch der ADAC warnt vor der erhöhten Gefahr durch Wild auf den Straßen.

Die Dämmerung fällt nun für mehrere Wochen mit dem Berufsverkehr am Abend zusammen. Dadurch steigt die Gefahr von Wildunfällen. Vor allem morgens und abends seien die Tiere unterwegs. Schwerpunkte: Landstraßen, Feld- und Waldgebiete. Hier sollten Autofahrer gerade in der Dämmerung besonders aufpassen und langsamer werden.

Befänden sich Tiere auf der Straße, solle versucht werden, diese durch Hupen zu vertreiben, rät der ADAC. Das Aufblenden mit dem Fernlicht bewirke jedoch das Gegenteil. Sei ein Zusammenstoß unvermeidlich, sollen Autofahrer auf keinen Fall versuchen, auszuweichen, da dies die Unfallgefahr weiter erhöhe. Nach einem Wildunfall müsse die Straße abgesichert und die Polizei oder der Jagdpächter informiert werden.

Auch Haustiere haben mit der Zeitumstellung zu kämpfen. Gerade Hunde und Katzen sind Gewohnheitstiere und deshalb kann ihr Rhythmus durch die Zeitumstellung schnell durcheinandergeraten. Gibt es nach der Zeitumstellung plötzlich eine Stunde später Fressen, dann kann es schnell ungemütlich werden.

Nach der Zeitumstellung kommt es gehäuft zu Wildunfällen, etwa mit Wildschweinen oder Rehen. © dpa | Carsten Rehder

„Daher empfehlen wir eine gemächliche Umstellung auf den neuen Rhythmus“, rät Daniela Schneider, Heimtierexpertin der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Am besten fangen Besitzer schon einige Tage vor der eigentlichen Zeitumstellung damit an, die Abläufe für ihr Haustier täglich um 10 bis 15 Minuten zu verschieben.

fmg