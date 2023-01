Silvester 2022 Berlin: Klaus Lederer nach Krawallen für Böllerverkaufsverbot

Berlins Kultursenator Lederer (Linke) fordert nach den Angriffen in der Silvesternacht auf Polizei und Feuerwehr ein Böllerverkaufsverbot.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat sich nach den Angriffen in der Silvesternacht auf Polizei und Feuerwehr für ein Böllerverkaufsverbot ausgesprochen. „Das müsste bundesrechtlich geregelt werden“, sagte der Linken-Spitzenkandidat für die Berliner Wiederholungswahl am Morgen im RBB-Inforadio. Er selbst zeigte sich klar in seiner Position: „Was soll dieser Quatsch mit den Böllern eigentlich? Das braucht kein Mensch.“

Eine Ausweitung der Böllerverbotszonen sieht Lederer kritisch, weil für die Durchsetzung viele Einsatzkräfte benötigt werden. Man könne schließlich in der Silvesternacht das Personal nicht vervielfältigen, man müsse mit dem arbeiten, was man habe. „Ich wünsche mir eigentlich, dass wir unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für das einsetzen, für was sie da sind, und nicht für Katz-und-Maus-Spiele in der Stadt“, sagte Lederer.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Silvesternacht hatten Polizei und Feuerwehr mit zusammen fast 4000 Einsätzen noch mehr zu tun als zuletzt an Silvester vor der Pandemie. Dabei wurden Einsatzkräfte in zahlreichen Fällen mit Böllern und Raketen angegriffen. Mehr als 30 Polizisten und Feuerwehrleute wurden verletzt. Stadtweit gab es drei Böllerverbotszonen.

Vor dem Brandenburger Tor findet auch 2022 die ZDF-Silvester-Show statt. Foto: dpa

Die Silvester-Party am Brandenburger Tor aus einem etwas höheren Blickwinkel. Foto: dpa

In der Knobelsdorffstraße in Charlottenburg brannten in der Silvesternacht mehrere Autos. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Feuerwehrmänner löschen an der Sonnenallee einen Reisebus, der von Unbekannten angezündet worden war. Foto: Paul Zinken/dpa

Feuerwehr und Polizei sind in der Silvesternacht im Dauereinsatz. Foto: Paul Zinken/dpa



Ein Polizeiauto fährt vor dem Brandenburger Tor mit Blaulicht durch die Menschenmenge. Foto: Christophe Gateau/dpa

Am Silvester-Abend werden in der Umgebung der Böllerverbotszone Steinmetzkiez in Schöneberg Feuerwerke gezündet. Foto: Sergej Glanze

Ein Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr ist in der Silvester-Nacht in Berlin-Schönberg unterwegs. Foto: Sergej Glanze

Nach Mitternacht wurden etwa in Kreuzberg teilweise Autos mit Feuerwerk beschossen. Häufig zu sehen waren Pistolenattrappen, mit denen Feuerwerkskörper abgefeuert werden können. Foto: Jana Treffler

Unter den Linden vor dem Brandenburger Tor warten Menschen auf den Jahreswechsel - außerhalb der Party-Zone am Pariser Platz. Foto: dpa



Berlin: Ein Polizeiauto steht auf dem Gehweg in der Nähe vom Brandenburger Tor neben einer Menschenmenge Foto: dpa

Feuerwerkskörper werden während der ZDF-Silvester-Show vor dem Brandenburger Tor abgefeuert. Foto: dpa

Zahlreiche Menschen stehen am Silvesterabend hinter einer Absperrung an der Straße Unter den Linden. Foto: dpa

Der Sänger Sascha (v.l.) und die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner stehen bei der ZDF-Silvester-Show vor dem Brandenburger Tor auf der Bühne. Foto: dpa

Anja (l.) und Selina nehmen als Zuschauer an der ZDF-Silvester-Show vor dem Brandenburger Tor teil. Foto: dpa



In der Notrufannahme der Feuerwehr-Leitstelle in Charlottenburg Nord arbeiten in der Silvesternacht 77 Frauen und Männer bis 7 Uhr morgens. Foto: Sergej Glanze

Ein Transparent weist darauf hin, dass der Steinmetzkiez in Schöneberg eine Böllerverbotszone ist. Foto: Sergej Glanze

Feuerwerk explodiert in der Luft vor dem Park Inn Hotel am Alexanderplatz. Der gehört zu den Böller-Verbotszonen in der Hauptstadt. Foto: dpa

In Berlin gab es Silvester wieder zahlreiche Einsätze für Polizei und Feuerwehr - so bereits einen Tag vor dem Jahreswechsel an der Pallasstraße in Schöneberg. Foto: Paul Zinken/dpa

Familie Uludag aus Wedding steht Silvester 2022 schon um 20 Uhr auf dem Leopoldplatz und zündet das mitgebrachte Feuerwerk. Sie wollen mit den Kindern wieder zuhause sein, „bevor das Chaos losgeht“. Foto: Jana Treffler