Berlin. Nicht nur Weihnachten, auch Silvester steht vor der Tür. Eine Auswahl von Angeboten der Berliner Restaurants zum Jahreswechsel.

Nicht nur Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt, auch Silvester 2023 / 2024 steht an. Höchste Zeit also, sich zu überlegen, wo und wie man den Jahreswechsel verbringen möchte. Neben der Party zu Hause, bei Verwandten oder Freunden, bieten auch zahlreiche Restaurants Gelegenheiten, den Jahreswechsel nicht nur stilvoll, sondern auch genussreich zu verbringen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil: Der Abwasch am nächsten Morgen fällt weg. Hier eine Auswahl von Angeboten Berliner Restaurants für Silvester in Berlin.

Brasserie Ganymed – Fünf Gänge serviert die „Brasserie Ganymed“ am Schiffbauerdamm in Mitte, darunter Topinambur-Cremesuppe, Trilogie von Dill-Kartoffeltatar, Tatar vom Maishähnchen und Meeresfrüchte-Tatar, karibischer Langustenschwanz und ein Duette vom argentinischen Angus-Rinderfilet und geschmortem Milchkalbsrücken. 3-Gänge-Menü für 79 Euro ab 19 Uhr, 5-Gänge-Menü inkl. Crémant um Mitternacht für 110 Euro, 5-Gänge-Menü inkl. Crémant und Weinbegleitung für 159 Euro pro Person jeweils ab 19.30 Uhr, Buchungen über den Ganymed-und-Brechts-Shop.

Eine Sterne-Menü gibt es im „Hugos“ im Hote „Intercontinental“. © Hugos | Florian Kroll

Hugos – Das Sternerestaurant im Hotel „Intercontinental“ an der Budapester Straße in Tiergarten serviert ein Best-of internationaler Gourmetklassiker. Das Sieben-Gänge-Menü beinhaltet unter anderem Kaviar, Hummer, Balik Lachs, weißen Alba-Trüffel, Miéral Taube und Wagyu Rind. INklusive Weinbegleitung kostet das Menü 599 Euro pro Person, alkoholfrei 499 Euro. Ab 21 Uhr legt Eva BE auf. Reservierung unter Tel. 2602 30 81 oder mail@hugos-restaurant.de

The Cord – Das „The Cord“ auf dem Euref-Campus lädt ab 20 Uhr zum Silvester Sunday Special. An Kochstationen gibt es Highlights aus der Festtagsküche wie Kartoffel-BLini mit Imperial Kaviar, Austern Fine de Clair No 1, Kalbstatar, konfierter Hummer, ATlantik-HEilbutt, Onsen-Ei an weißem Alba-Trüffel und Filet vom Kalb an Trüffel-Jus. Das Silvester Sunday Special inklusive Weinauswahl, Wasser und Kaffee kostet 198 Euro pro Person. Reservierungen unter Tel. 26 47 67 92 oder Mail: olaf.rode@euref.de

Das „Bonvivant“ serviert vegetarische Köstlichkeiten. © Bonvivant Cocktailbistro | SARAH SCHLOPSNIES

Bonvivant – Vegetarisch muss nicht Verzicht heißen, soviel ist klar. Sternekoch Nikodemus Berger und Barchef Elias Heintz servieren Silvester ein vegetarisches 6-Gänge-Menü mit Rettich an japanischer Brühe, Senfgurke und Holunder oder auch Kürbis mit Safran, Gari und Vogelmiere. Auch eine vegane Variante ist möglich. Dazu gibt es begleitende Cocktails, Weine und alkoholfreie Alternativen. Das Menü – inklusive Getränken während des Essens – kostet 350 Euro pro Person. Reservierungen unter info@bonvivant.berlin oder bonvivant.berlin/

Vox – „Grand Resolution“ heißt das Motto für die Silvesterparty im „Vox“ im „Grand Hyatt“ am Marlene-Dietrich-Platz. Sechs Gänge enthalten unter anderem pochierte Austern mit Belugakaviar, Tatar vom Heilbutt, Enten-Tee mit Dumplings und Rotkohl oder auch Geschmorte Ochsenbacke. 349 Euro pro Person inklusive Weinbegleitung. Menübeginn: 18.30 Uhr. Reservierungen unter Tel. 25 53 17 72 oder vox.berlin@hyatt.com

Auch im „Sticks ‚n‘ Sushi“ gibt es ein besonderes Silvester-Menü. © Sticks 'n' Sushi | Sticks 'n' Sushi

Sticks ‚n‘ Sushi – Berlins oberster Küchenchef der drei „Sticks ‚n‘ Suhi“-Restaurants in Berlin, Song Lee, bietet gemeinsam mit seinem Team unter anderem Wagyu aus Kyushu auf Rossini Caviar Black LAbel, Hummerkroketten auf gegrillter Edamame und Jakobsmuscheln-Ceviche. Das komplette Menü kostet für zwei Personen 190 Euro und wird in den Restaurants an der Potsdamer Straße, der Kantstraße und der Torstraße nur an Silvester serviert. Reservierungen können hier getätigt werden.

The Grand – Einen Dresscode gibt es im „The Grand“ zu beachten: Das New York der 1950er- und 1960er-Jahre. „The Grand Tease NYE“ heißt das Motto und soll die Ära des „Chelsea Hotels“ aufleben lassen und musikalisch an Clubs wie die „Peppermint Lounge“ erinnern. Kulinarisch heißt das Waldorf-Salat mit gebackenem Hummer, gebratene Jakobsmuschel auf Kürbispüree und Kaviar oder auch Rinderfielt an Speckbohnen und getrüffeltem Mac ‚n‘ Cheese. Dazu gibt es ein Showprogramm der Burlesque-Künstlerin Anja Pavlova. New Year’s Eve Dinner ab 19 Uhr, NYE-Party auf 3 Floors ab 22.30 Uhr. Das 5-Gänge-Menü kostet – inklusive Eintritt zur Party im Club – 259 Euro bzw. mit Weinbegleitung 339 Euro. Eintritt für die Party 45 Euro. Reservierungen für das Dinner und Partytickets sind online erhältlich über Eventbrite.

Irma La Douce – Ein frühes und ein spätes Silvester-Dinner präsentiert das Sternerestaurant „Irma La Douce“ an der Potsdamer Straße in Tiergarten. Ab 17 Uhr oder 17.30 Uhr bis 19 Uhr gibt es ein Drei-Gänge-Menü inklusive Wasser und Espresso für 99 Euro, ab 19.30, 20 Uhr oder 20.30 Uhr bis 23 Uhr ein Vier-Gänge-Menü für 199 Euro. Reservierung über die Website des Restaurants.

Lovis – An der Kantstraße in Charlottenburg residiert das „Lovis“, wo Chefköchen Sophia Rudolph zu einer kulinarischen Reise in sechs Gängen lädt. Darunter geräucherter Aal von den 25 Teichen, gebratener Saint Pierre und gereiftes deutsches Entrecôte mit Perigord-Trüffel. Im Preis von 259,- EUR sind Kaffee, Wasser und ein Aperitif enthalten. Die optionale Getränkebegleitung in Form von Wein und/oder Cocktails kostet 95 Euro. Reservierung über OpenTable.

Adlon – Luxuriös feiert das „Adlon“ am Brandenburger Tor in das neue Jahr. Küchendirektor Stephan Eberhard serviert in der Brasserie „Quarré“ ab 18 Uhr ein Sechs-Gänge-Menü, untermalt von LIvemusik. Auf der Karte stehen Ceviche von Languste mit Avocado und Yuzu, Wachtel-Consommé, Wachtel-Balontine mit Gänseleber, Duo vom Rind mit weißem Alba-Trüffel. 780 Euro pro Person inklusive Weinbegleitung und Mitternachtssnack. Daneben gibt es im Ballsaal des „Adlon“ ab 18 Uhr einen Silvesterball im Stil der 1920er-Jahre, musikalisch begleitet von der Chris Centemann Group und einem Sechs-Gänge-Menü. Passende Garderobe erwünscht. 680 Euro pro Person. In der Event-Location „1907“ gibt es eine À-la-Carte-Auswahl, und in der Lobby Bar wird bis 4 Uhr morgens gefeiert. Tischreservierungen für alle Hotelbereiche Tel. 2261 1959 oder restaurants.adlon@kempinski.com entgegengenommen.