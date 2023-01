Silvester Berlin 2022: Berliner Feuerwehr fährt 1700 Einsätze - 38 Mal attackiert

Feuerwehrleute im Einsatz: In der Knobelsdorffstraße in Charlottenburg brannten in der Silvesternacht mehrere Autos.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat zum Jahreswechsel mehr als 1700 Einsätze gefahren, fast 700 mehr als vor einem Jahr während der Corona-Beschränkungen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz vom Neujahrsmorgen hervor. Von Knallern und Raketen wurden demnach 22 Menschen verletzt. In 38 Fällen seien Einsatzkräfte angegriffen und 15 von ihnen verletzt worden. Einer der verletzten Retter musste sogar ins Krankenhaus. „Dieses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen und ich kann es nur auf das Schärfste verurteilen“, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen.

Die Feuerwehr hatte wie üblich den „Ausnahmezustand Silvester“ ausgerufen, um Führungsdienste und Personal für die „arbeitsreichste Nacht des Jahres“ aufzustocken. Insgesamt waren 1471 Kräfte mit 395 Fahrzeugen im Dienst, wie es hieß. Sie wurden den Angaben zufolge zwischen 19.00 Uhr am Silvesterabend und 06.00 Uhr am Neujahrsmorgen 1717 Mal gerufen - unter anderem zu 749 Bränden und zu 825 anderen Rettungsdiensteinsätzen. Lesen Sie auch: Silvester in Berlin: Die Ereignisse der Nacht im Protokoll

Zum Vergleich: In der Silvesternacht vor einem Jahr, für die offiziell kein Feuerwerk verkauft werden durfte, waren es in der gleichen Zeit insgesamt 1026 Einsätze. Üblich sind 1400 Einsätze binnen 24 Stunden. Zu den größten Lagen dieses Jahr zählten drei größere Brände in Wittenau, Alt-Hohenschönhausen und Britz. In Britz etwa stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses auf 200 Quadratmetern in Vollbrand. Mehr als 80 Kräfte waren im Einsatz. Lesen Sie mehr über die Silvesternacht im Blaulicht-Blog

Die Feuerwehr selbst zog als Fazit, man sei auf die Neujahrsnacht gut vorbereitet gewesen, aber überrascht „von der Masse und der Intensität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte“. So seien unter anderem Bierkisten und Feuerlöscher auf Fahrzeuge geworfen worden, Retter seien beim Löschen mit Pyrotechnik beschossen oder Einsatzfahrzeuge geplündert worden. Branddirektor Homrighausen kündigte an, alle Fälle anzuzeigen.

Als Reaktion auf die Angriffe mit Böllern und Raketen auf Polizisten und Feuerwehrleute fordert die Gewerkschaft der Polizei Berlin ein weitgehendes Böllerverbot. „Wir haben deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird“, kritisierte GdP-Landeschef Stephan Weh am Neujahrsmorgen. Das müsse ein Ende haben.

Polizei Berlin: Schützenhilfe für die Feuerwehr, Menschen im Zoo

Auch die Polizei hatte in der Silvesternacht sehr viel zu tun. Auf Twitter vermeldete die Polizei Berlin im Minutentakt Einsätze wegen Schlägereien, Schüssen aus Schreckschusspistolen, Böller- und Raketenwürfen auf Passanten, Gebäude und Beamte. Stadtweit waren drei Böllerverbotszonen eingerichtet worden. Überall in der Hauptstadt wurde bereits schon tagsüber geböllert - auch wenn dies offiziell erst ab 18 Uhr am Silvesterabend erlaubt war.

Auf der Sonnenallee in Neukölln brannte ein Reisebus. Die Polizei musste eingreifen, bevor die Feuerwehr tätig werden konnte: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auf eine große aggressive Menschenmenge getroffen und mit Pyrotechnik beschossen worden. Im Stadtteil Tiergarten waren vier Menschen in den Zoo geklettert und mussten von den Beamten herausgeholt werden. In Altglienicke standen der Polizei zufolge drei Kinder vor der Tür ihres Nachbarn, weil sich die Eltern zu Hause so sehr gestritten haben sollen. Auch dorthin rückten die Beamten aus. Auf der Straße des 17. Juni kam es zu mehreren Festnahmen wegen illegaler Pyrotechnik.

Die Berliner Polizei hatte zum Jahreswechsel 1100 zusätzliche Kräfte angekündigt.

