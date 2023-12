Berlin. In diesen drei Bereichen ist das Zünden von Pyrotechnik zum Jahreswechsel untersagt. So wird das Verbot im Einzelnen begründet.

Um in Neukölln Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr zu Silvester zu verhindern, wurde ein Teil der Sonnenallee in Neukölln zur Böllerverbotszone erklärt. Wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bereits in der vergangenen Woche ankündigte, soll dort das Abbrennen von Pyrotechnik untersagt bleiben. Gleiches gilt wie bereits zum vergangenen Jahreswechsel für den Alexanderplatz und den Schöneberger Steinmetzkiez.

Am Freitag hat die Berliner Polizei nun die entsprechenden Begründungen und Abmessungen der Bereiche veröffentlicht. Am Alexanderplatz und im Steinmetzkiez sind es die gleichen Abmessungen wie im vergangenen Jahr. Die Böllerverbotszone auf der Sonnenallee gilt zwischen der Friedel- und der Tellstraße mit den jeweiligen Querstraßen.

Böllerverbotszone Sonnenallee © BM Infografik | Babette Ackermann-Reiche

Begrenzt wird die Böllerverbotszone „Sonnenallee“ durch folgende Punkte:

Friedelstraße 7 sowie 56

Reuterstraße 32 sowie 59

Pannierstraße 9A sowie 55

Tellstraße 7 sowie 8

Sonnenallee 42 sowie 43

Pannierstraße 1 sowie 64

Reuterstraße 23 sowie 71

Sonnenallee 15 sowie 18

Böllerverbot wird mit Nahostkonflikt und Ausschreitung 2022/23 begründet

Die Berliner Polizei begründet die Einrichtung der Verbotszone in der entsprechenden Allgemeinverfügung zum einen mit den wiederholten Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem jüngsten Aufflammen des Nahostkonflikts. Seither sei es im Bereich der Sonnenallee mit 249 „zu einer erheblichen Anzahl von Straftaten“ gekommen, „darunter eine Vielzahl tätlicher Angriffe auf Einsatzkräfte der Polizei Berlin, der Berliner Feuerwehr und Rettungsdienste“.

Es besteht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Gefahr missbräuchlicher und strafbarer Nutzung pyrotechnischer Erzeugnisse, verbunden mit Angriffen und Schädigungen der körperlichen Unversehrtheit von Einsatz- und Rettungskräften sowie unbeteiligter Dritter. Allgemeinverfügung der Polizei Berlin

Deswegen und wegen der „zum Teil massiven Ausschreitungen und Angriffe auf Einsatzkräfte“, die während des vergangenen Jahreswechsels „mit einem hohen Gewaltpotential stattgefunden haben“, rechne man in diesem Jahr mit ähnlichen Verhaltensweisen. „Es besteht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Gefahr missbräuchlicher und strafbarer Nutzung pyrotechnischer Erzeugnisse, verbunden mit Angriffen und Schädigungen der körperlichen Unversehrtheit von Einsatz- und Rettungskräften sowie unbeteiligter Dritter.“

Pyrotechnik wird in Verbotszonen von der Polizei beschlagnahmt

Verboten ist in allen drei Bereichen das Mitführen und Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen, die laut dem Sprengstoffgesetz nicht in geschlossenen Räumen gezündet werden dürfen – im Wesentlichen also Böller und Raketen. Sie dürfen auch nicht von außen in die Bereiche hineingeworfen oder -geschossen werden.

Bei Zuwiderhandlungen wird „die sofortige Sicherstellung und Vernichtung der mitgeführten pyrotechnischen Gegenstände angekündigt“, heißt es in der Verfügung weiter. Wer sie nicht freiwillig herausgibt, dem darf die Polizei sie gegebenenfalls mit Gewalt abnehmen.

Da die Bereiche räumlich relativ eng umrissen sind, befürchten Kritiker schlicht Ausweicheffekte. „Die Böllerverbotszonen allein werden keine flächendeckende Sicherheit gewährleisten können, sondern höchstens punktuell für Entspannung oder zur Verlagerung von Pyroexzessen sorgen“, sagt etwa der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Vasili Franco. Er befürchtet auch in diesem Jahr wieder einen Ausnahmezustand. „Trotz aller Vorbereitungen von Polizei und Feuerwehr wird es vor allem eine Frage des Wetters und des Glücks sein, ob wir sicher ins nächste Jahr starten werden.“

Mehrere Parteien und Verbände fordern ein bundesweites Böllerverkaufsverbot

Nicht nur die Grünen, sondern auch die Gewerkschaft der Polizei, die Ärztekammer, Tierschutz- sowie Umweltverbände plädieren stattdessen für ein generelles Verkaufsverbot von Pyrotechnik an Privatpersonen. Dazu müsste allerdings auf Bundesebene das Sprengstoffgesetz geändert werden. Das erlaubt den Verkauf ab dem 29. Dezember und das Abbrennen zwischen dem 31. Dezember um 18 Uhr bis zum 1. Januar um 6 Uhr.

Ausnahmen davon gelten etwa für Nahbereiche von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, auf größeren öffentlichen Partys wie am Brandenburger Tor oder eben in den Böllerverbotszonen. Sie werden auf Grundlage des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) des Landes Berlin erlassen und sind an strenge Prüfkriterien geknüpft.

So müssen in dem Bereich in der Vergangenheit vermehrt „Straftaten von erheblicher Bedeutung“ begangen worden sein, sodass eine „bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung“ besteht.

Böllerverbotszone Alexanderplatz

BMO_Boellerverbotszone_1_Mitte_ba.jpg © BM Infografik | Babette Ackermann-Reiche

Alexanderplatz Nr. 1 („Berolinahaus“)

Alexanderplatz Nr. 2 („Alexanderhaus“)

Alexanderplatz Nr. 3

Neubau Alexanderplatz ohne Nummer (Baufeld)

Alexanderplatz Nr. 7

Alexanderplatz Nr. 9

Böllerverbotszone Steinmetzkiez (Schöneberg)

Böllerverbotszone Schöneberg © BM Infografik | Babette Ackermann-Reiche

Winterfeldtstraße 1 sowie 4

Potsdamer Straße 160 sowie 147

Steinmetzstraße 11 sowie 68 bis zur Bauflucht der Bülowstraße

Alvenslebenstraße 8 sowie 20

Steinmetzstraße 26 B sowie 52

Potsdamer Straße 180 sowie Potsdamer Straße 171/173

Pallasstraße 28 sowie Pallasstraße 6

Polizei stellt illegale Pyrotechnik im dreistelligen Kilogrammbereich sicher

Das von vielen erwartete Chaos zum Jahreswechsel scheint seine Schatten vorauszuwerfen. Seit Wochen berichtet die Bundespolizei immer wieder von großen Mengen beschlagnahmter Pyrotechnik, die unerlaubt aus Polen eingeführt wurden. Am Freitag beschlagnahmte die Berliner Polizei bei einem 42- und einem 27-Jährigen in Britz illegales Feuerwerk im dreistelligen Kilogrammbereich.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft circa 30.000 Böller und knapp 100 Knallpatronen, eine Schreckschusswaffe sowie 80 sogenannte Kugelbomben sichergestellt. „Kugelbomben sind Großfeuerwerke der Kategorie F4, von denen eine große Gefahr ausgeht und die zur Verwendung nur durch Personen mit Fachkenntnissen vorgesehen sind“, hieß es.

Beide Verdächtige sollen die Ware illegal über Instagram zum Kauf angeboten haben. Es würden Hinweise vorliegen, dass sich dort „unter anderem die aktionsorientierte, propalästinensische Szene“ versorgt habe, um sie gegen Berliner Einsatzkräfte einzusetzen.