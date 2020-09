Autofreier Tag in Berlin am 22. September: Diese Straßen werden gesperrt

Acht Berliner Bezirke richten am autofreien Tag am 22. September temporäre Spielstraßen ein.

Am 22. September ist der internationale autofreie Tag - auch Berlin ist dabei. Es werden Spielstraßen in den Bezirken eingerichtet.

Autofreier Tag in Berlin Diese Straßen werden am 22. September gesperrt

Berlin beteiligt sich am internationalen autofreien Tag am 22. September. Dazu erhalten alle Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs Rabatte auf ihre Fahrscheine. Berlin richtet darüber hinaus Spielstraßen ein, in denen zwischen 14 und 18 Uhr das Autofahren verboten ist.

Autofreier Tag am 22. September in Berlin: Hier werden Spielstraßen eingerichtet

Charlottenburg-Wilmersdorf

Rüdesheimer Straße, zwischen Wiesbadener- und Laubenheimer Straße

Babelsberger Straße, zwischen Badensche- und Waghäuseler Straße

Sigmaringer Straße, zwischen Wegener- und Gasteiner Straße

Windscheidstraße, vom Stuttgarter Platz bis zum Ende des Stadtbahntunnels

Friedrichshain-Kreuzberg

Dresdener Straße, zwischen Adalbertstraße und Erkelenzdamm

Kinzigstraße, zwischen Weser- und Scharnweberstraße

Simplonstraße, zwischen Helmerdinger- und Matkowskystraße

Waldemarstraße, zwischen Adalbertstraße und Leuschnerdamm

Mitte

Freienwalder Straße, zwischen Soldiner Straße und Friedhof

Große Hamburger Straße, zwischen Oranienburger- und Krausnickstraße

Neukölln

Anzengruberstraße, zwischen Donaustraße und Sonnenallee

Neckarstraße

Pankow

Bötzowstraße, zwischen John-Schehr- und Danziger Straße

Gneiststraße, zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Göhrener Ei

Jacobsohnstraße, von Nr. 1 bis Nr. 17

Tassostraße, zwischen Pistorius- und Charlottenstraße

Templiner Straße, zwischen Zionskirch- und Schwedter Straße

Steglitz-Zehlendorf

Baseler Straße, zwischen Ringstraße und Kadettenweg

Tempelhof-Schöneberg

Barbarossastraße, zwischen Goltz- und Karl-Schrader-Straße

Goltzstraße (Lichtenrade), zwischen Haeseler- und Rehagener Straße

Niedstraße, Nr. 1 – 2 (am Breslauer Platz)

Steinmetzstraße zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße

Treptow-Köpenick

Krüllsstraße, zwischen Schmollerplatz und Karl-Kunger-Straße

Die Liste der Spielstraßen zum autofreien Tag in Berlin finden Sie auch hier.

Autofreier Tag am 22. September in Berlin: VBB-Kunden erhalten Rabatte

VBB-Kunden erhalten nicht nur am autofreien Tag, sondern an allen September-Wochenenden Rabatte. So gelten Zeitkarten im ganzen VBB-Tarifgebiet in Berlin und Brandenburg. Einzelfahrscheine können an diesen Tagen als Tageskarte genutzt werden. Das Abgeordnetenhaus geht noch weiter und fordert einen generellen Verzicht auf die Ticketpflicht am 22. September. Ob es dazu kommt, ist aber noch nicht geklärt.

Der europaweit ausgerufene autofreie Tag findet jedes Jahr am 22. September statt. Er soll zur Beschleunigung der Verkehrswende aufrufen. Berlin hat auch schon in den vergangenen Jahren dazu aufgerufen, in diesem Jahr sind nun erstmals auch deutliche Anreize durch den VBB damit verbunden, auf das Auto zu verzichten.

Verkehr in Berlin - mehr zum Thema:

Verkehrssenatorin Günther für beschleunigten Umbau der Infrastruktur in Berlin

Angesichts der aktuell hohen Zahl an Verkehrstoten in der Stadt, warb Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus für einen beschleunigten Umbau der Verkehrsinfrastruktur. In Berlin sind in diesem Jahr bereits 38 Menschen gestorben – fast so viel wie 2019 (41). Günther sprach sich für mehr Kontrollen aus. „Wir brauchen mehr Blitzer, mehr Kontrollen, um die Raser abzuschrecken“, sagte die Grünen-Politikerin. Kontrollen seien der schnellste Weg, Probleme kurzfristig in den Griff zu bekommen. Dabei wünsche sie sich auch mehr Unterstützung von den Regierungsfraktionen, vor allem der SPD. Mehrere SPD-Politiker kritisieren derzeit das Modellprojekt einer autofreien Friedrichstraße.

Kommentar: Der Gratis-Fahrtag im Nahverkehr ist ein Fehler