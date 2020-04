Berlin. Florian Fleischmann war einer der ersten, der reagierte. Der 42 Jahre alte Lehrer und Vater eines achtjährigen Mädchens und eines sechsjährigen Jungen wird mit Nachbarn am Sonntag dafür sorgen, dass in Straßen des Wrangelkiezes zukünftig Kraftfahrern vorübergehend der Zugang verwehrt bleibt.

Fleischmann ist einer derjenigen, die sich bis Mittwoch für die ersten temporären Spielstraßen in Friedrichshain-Kreuzberg beworben hatten. Insgesamt 286 Unterstützer fanden sich für das Projekt des Bezirks, sonntags an mehreren Stellen die Straßen dicht zu machen und sie Familien und Kindern zu überlassen. Pro Straße waren sieben Freiwillige erforderlich.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

20 Straßen in SO36 vorgeschlagen

Fleischmann hatte mit der Anwohnerinitiative Autofreier Wrangelkiez schnell auf den Plan des Bezirks reagiert. „Wir haben für das Gebiet SO36 insgesamt 20 Straßen vorgeschlagen“, sagt er. Aus weiteren Zusendungen, etwa vom Lausitzer Platz, von Eltern der Heinrich-Zille-Grundschule am Lausitzer Platz und Fahrradaktivisten filterte das Straßen- und Grünflächenamt 19 realistische Strecken heraus.

Dafür konnten sich von Dienstag bis Mittwoch, 13 Uhr, auf der Seite fixmyberlin.de Bewerber melden, die in den Straßen an den Ruhetagen für einen funktionierenden Ablauf sorgen würden. „Dazu gehört eine Vertragsunterzeichnung mit dem Bezirksamt“, sagt Fleischmann. So werde die Zuständigkeit geregelt.

Im Bezirk war bereits im August vergangenen Jahres exemplarisch die Böckhstraße zur temporären Spielstraße gemacht worden, die mittwochs von 14 bis 18 Uhr Kindern vorbehalten ist. Die erstmals am kommenden Sonntag genutzten Strecken könnten auch zukünftig sonn- und feiertags von 12 bis 18 für das Spielen und den Fußverkehr freigegeben werden.

Am Lausitzer Platz droht Ärger mit den Autofahrern

Zur Einrichtung der Spielstraßen erklärte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne), die auch Stadträtin für das Straßen- und Grünflächenamt ist, dass man „das überlastete Freiraumangebot im Bezirk entzerren“ wolle. Friedrichshain-Kreuzberg sei eines der europaweit dichtestbesiedelten städtischen Gebiete. Da füllten sich Spielplätze und Parks schnell. „Dem Bewegungsdrang von Kindern wird somit ein zusätzliches Platzangebot gemacht, um unter den Bedingungen des Infektionsschutzes Bewegung und Spiel mit physischem Abstand zu ermöglichen“, so Herrmann.

Ausgenommen von der Sperrung sind Rettungsfahrzeuge, dringende Anlieferungen und Autos, in denen Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung unterwegs sind. Auf die Straßen kommen „Durchfahrt Verboten“-Schilder, die Freiwilligen regeln die Zufahrt. An einigen der Straßen wird der Bezirk Wasserzapfstationen aufstellen, damit die Anwohner bei der Gelegenheit auch gleich die Straßenbäume gießen.

Welche der mit den Anwohnern eingereichten Vorschläge Fleischmann als besonders weitgehend bezeichnet? „Zum einen regten wir an, alle Nebenstraßen des Wrangelkiezes zu nutzen.“ Ein anderer Vorschlag dagegen wird am Sonntag wohl umgesetzt. „Die drei umgebenden Seiten des Lausitzer Platzes, ohne die Skalitzer Straße“, so Fleischmann. Das sei deshalb konfliktträchtig, weil das Autofahrer verärgern werde. „Neben dem Autoverkehr ist das ein Ort, an dem sich viele Parkplätze befinden.“ Fleischmann, der an einer der Zufahrten stehen wird, rechnet am Sonntag mit scharfen Reaktionen.

Obwohl die Anwohnerinitiative eine Zurückdrängung des Autoverkehrs anstrebt, ging sie nicht so weit, mehr als Nebenstraßen vorzuschlagen. „Wir haben Hauptverkehrsadern außen vor gelassen, weil uns bewusst ist, dass etwa die Notversorgung nicht eingeschränkt werden kann“, sagt Fleischmann. Geplant ist die Aktion vorerst für diesen Sonntag. Das Bezirksamt will die Ergebnisse auswerten und dann über eine Fortsetzung entscheiden, nimmt aber ab kommendem Montag via fixmyberlin.de weitere Straßenvorschläge und Bewerbungen entgegen.

Fortsetzung nach Corona sehr erwünscht

Fleischmann wünscht eine Fortsetzung auch jenseits Corona: Spielstraßen rückten Kinder statt Autos in den Mittelpunkt von Stadt- und Verkehrsplanung. „Das ist die richtige Überlegung.“ Auf die sonntägliche Entschleunigung im Kiez freut er sich: „Da entstehen jetzt etwa am Lausitzer Platz neue zentrale Treffpunkte.“ Jenen, die dem Bezirk vorwerfen, die Corona-Zeit zu nutzen, um mit Pop-up-Radstreifen und Spielstraßen tiefgreifende Veränderungen zu schaffen, hält Fleischmann entgegen, dass auch die Autoindustrie jetzt die Krise nutze, um ihre Positionen durchzusetzen, etwa indem sie staatliche Unterstützung einfordere.

Am 3. Mai will auch er als eine der jetzt festgelegten Ansprechpersonen antreten. „Für unsere Familie wird das sein, als ginge man gemeinsam in den Park: Wir bringen Sitzgelegenheiten mit, Kreide, wir werden Bekannte treffen und mit jenen ins Gespräch kommen, die gegen die temporären Spielstraßen sind.“ Da werde es Mitbürger geben, die sehr aggressiv reagieren. „Aber damit muss man umgehen“, so Fleischmann.

