Verkehr in Berlin Berliner Radfahrer warten auf weitere Grünpfeil-Schilder

Die Ampel steht auf Rot, an der Torstraße Ecke Rosa-Luxemburg-Straße dürfen Fahrradfahrer bei freier Bahn trotzdem rechts abbiegen. Möglich macht es ein Grünpfeilschild speziell für Radfahrer. Seit April 2019 hängen die Verkehrszeichen an insgesamt fünf Stellen in Berlin. Doch auf weitere Schilder warten Radfahrer bislang vergeblich. Ob und wie es mit der Regelung weitergeht, ist auch fast eineinhalb Jahre nach Beginn des Modellversuchs offen.