Neue Mühlendammbrücke: Rolle rückwärts in der Verkehrswende

In dieser Woche will der Senat das Wettbewerbsverfahren zum Neubau der Mühlendammbrücke starten. Der Auslobungstext sorgt für Empörung.

Berlin. Während am Wochenende in ganz Deutschland Fahrradfahrer für eine Verkehrswende in die Pedale traten, startet ausgerechnet der rot-rot-grüne Berliner Senat einen Wettbewerb, der die Fortschreibung der autogerechten Innenstadt zum Ziel hat. In dieser Woche soll die Auslobung für den Realisierungswettbewerb für den Neubau der Mühlendammbrücke im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden. Doch der Wettbewerb, der ursprünglich bereits Anfang des Jahres starten sollte und nach Protesten aus dem Bezirk Mitte noch einmal nachgebessert wurde, sorgt auch im zweiten Anlauf für Empörung: „Die Brücke ist auch in der neuen Fassung völlig überdimensioniert“, sagt Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD).