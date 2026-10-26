Das Familienticket ist zurück. Ab sofort können Familien für Fernverkehrsreisen mit der Deutschen Bahn ein gemeinsames Ticket buchen – und das dauerhaft. Das Ticket kostet 99,99 Euro und gilt für Reisen ab 1. November für eine Hin- und Rückfahrt im IC oder ICE, inklusive Sitzplatzreservierungen.

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Mitte 2025 war die Bahn heftig in Kritik geraten, nachdem die Familienreservierung abgeschafft wurde. Bis dahin konnten Familien für 10,40 Euro bis zu fünf Sitzplätze gemeinsam reservieren. Seitdem muss für jeden Platz einzeln bezahlt werden. Diesen Sommer bot das bundeseigene Unternehmen dann erstmals das Familienticket an – als eine Art Antwort auf den Unmut über die abgeschaffte Familienreservierung. Aus dem temporären Angebot macht die Bahn jetzt ein dauerhaftes.

Beim Familienticket ist die Reservierung bereits inklusive. Mit dem Fahrschein können bis zu fünf Personen in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn in der zweiten Klasse für knapp hundert Euro in ganz Deutschland hin- und zurückfahren. Eine einzelne Fahrt kostet 59,99 Euro.

Unternehmen Deutsche Bahn AG Gründung 1. Januar 1994 Gründungsstadt Berlin Eigentümer Bundesrepublik Deutschland

Familienticket bei der Deutschen Bahn: keine begrenzte Stückzahl

Das Ticket gilt unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis. Ein Erwachsener (ab 15 Jahren) kann nach Bahn-Angaben mit bis zu vier Kindern oder zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern unterwegs sein.

Man werde das Familienticket „in einer sehr hohen Verfügbarkeit anbieten“, teilte eine Bahnsprecherin auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur mit. „Es gibt keine von vornherein beschränkten Stückzahlen.“ Auf einzelnen, bereits stark gebuchten Verbindungen könne das Ticket aber nicht mehr verfügbar sein.

Der Sprecherin zufolge hat das Familienticket zu einer stärkeren Nutzung der Bahn durch Familien beigetragen: Im Sommer seien fast 100.000 Familien mehr als im Vorjahreszeitraum mit der Bahn gereist - mit Familienticket oder Sparpreisen. Die Bahn beobachte seit Jahren eine steigende Nachfrage durch Familien. Das sei nach der Abschaffung der Familienreservierung unverändert geblieben.

ari/dpa