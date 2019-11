Union Berlin landet Coup gegen Gladbach

Berlin. Es ist ein weiterer Meilenstein für Union Berlin: Der Fußball-Bundesligist erkämpfte sich am Sonnabend in der ausverkauften Alten Försterei einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und feierte damit den dritten Bundesliga-Sieg in Folge. Stürmer Anthony Ujah erzielte nach 15 Minuten das 1:0, Teamkollege Sebastian Andersson brachte in der Nachspielzeit die Entscheidung (90.+1).

Der Tabellenführer aus Gladbach tat sich schwer mit einer aggressiv aufspielenden Köpenicker Mannschaft, die Trainer Urs Fischer taktisch erfolgreich gegen die „Fohlen“ eingestellt hatte. Auch wenn die erste hochkarätige Chance Gladbachs Mittelfeld-Juwel Denis Zakaria (6.) hatte, der nach einer abgewehrten Ecke aus 17 Metern nur knapp am Tor von Unions Rafal Gikiewicz vorbei zielte.

Ingvartsen hat das frühe 2:0 auf dem Fuß

Die Gäste schienen im Spiel angekommen: Patrick Herrmann (12.) köpfte eine Flanke von Alassane Pléa an den linken Pfosten. Überraschend also, dass die Berliner nur drei Minuten später durch Ujah zur Führung kamen. Der Nigerianer köpfte eine Hereingabe von der linken Seite von Marcus Ingvartsen unhaltbar ein. Die Gladbacher verloren durch den Rückstand zunehmend ihren Rhythmus und Union erhöhte durch einen Fernschuss von Ingvartsen (21.) fast auf 2:0, doch der Däne traf nur Aluminium.

Im zweiten Abschnitt probierten die Gladbacher, durch Kombinationsspiel zu Möglichkeiten zu kommen, die erste Chance verzeichnete jedoch Union. Sebastian Andersson (50.) schoss aus halbrechter Position genau in die Arme von Borussias Schlussmann Yann Sommer, der bei seiner Parade kurz wackelte. Wie schon über weite Strecken fiel dem Favoriten in der Vorwärtsbewegung häufig zu wenig ein und wurde von der gegnerischen Defensive um Routinier Neven Subotic meist stark bewacht.

Bayern nutzt den Ausrutscher des Spitzenreiters

Bayern München hat derweil den Ausrutscher von Gladbach genutzt und sich mit einem 4:0 (3:0)-Sieg bei Fortuna Düsseldorf der Tabellenspitze angenähert. Die Münchener, bei denen Benjamin Pavard (11.), Corentin Tolisso (27.), Serge Gnabry (34.) und Coutinho (70.) trafen, liegen nun nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Mönchengladbach.

Und auch Schalke 04 hält mit den Spitzenmannschaften Schritt. Das Team von Trainer David Wagner erkämpfte sich am Sonnabend einen 2:1 (1:0)-Sieg bei Werder Bremen und liegt jetzt auf Rang vier.

Die weiteren Ergebnisse:

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1:1 (1:1)