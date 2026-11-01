Das Bundesfinanzministerium hat offenbar Silber-Gedenkmünzen im Wert von knapp 1,4 Millionen Euro einschmelzen lassen. Wie der „Spiegel“ am Samstag unter Berufung auf eine Ministeriumsantwort auf eine Anfrage des Grünen-Haushälters Sebastian Schäfer berichtete, war der geplante Verkauf der Münzen „Heilige Drei Könige“ und „125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn“ vor rund einem Jahr gestoppt worden. Grund dafür seien die stark gestiegenen Silberpreise gewesen: Der Nennwert der Münzen lag demnach deutlich unter ihrem Materialwert.

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Demnach mussten die Gedenkmünzen in „einer Prägestätte deformiert“, eingeschmolzen und mit neuem Nennwert versehen werden. Das habe für die Münze „Heilige Drei Könige“ insgesamt 624.000 Euro gekostet und für die Münze „125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn“ 733.000 Euro, berichtete das Magazin weiter. Dennoch rechne das Ministerium von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit einem „deutlichen Münzgewinn im oberen einstelligen Millionenbereich“, auch weil der Silbergehalt der Münze „Heilige Drei Könige“ reduziert worden sei.

Grünen-Haushälter Schäfer kritisierte, dass hier Steuergeld „buchstäblich und fahrlässig geschreddert“ worden sei. „So darf mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger schlicht und einfach nicht umgegangen werden.“

Weihnachtsmünze „Heilige Drei Könige“ bereits vor Verkaufsstart ausverkauft

Die Weihnachtsmünze „Heilige Drei Könige“ wird am 5. November als 50-Euro-Silbermünze ausgegeben. Auf der Webseite der „Münze Deutschland“, die verantwortlich ist für den Vertrieb der Sammler- und Gedenkmünzen der Bundesrepublik, steht diese allerdings bereits mit dem Vermerk „Ausverkauft“.

Im Jahr 2025 war der Silberpreis massiv angestiegen - und auch der Goldpreis schoss in die Höhe. Nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus und seine Attacken auf die US-Notenbank war das Vertrauen in staatliche US-Finanztitel und den Dollar gesunken. Anleger wendeten sich unter anderem vor diesem Hintergrund verstärkt Edelmetallen zu.

Hinzu kommt, dass Silber ein unverzichtbares Industriemetall für die Herstellung von Halbleiterchips für KI ist. Inzwischen schwächte sich die Preisentwicklung aber wieder um einiges ab.

lth/dpa