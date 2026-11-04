In den USA wurde am Dienstag in vielen Staaten bei den als Midterms bezeichneten Kongresswahlen gewählt

Ersten Ergebnissen zufolge gewinnen die Demokraten das Repräsentantenhaus

Im Senat haben die Republikaner bislang zwei Sitze an die Demokraten verloren

In den USA deutet sich in den ersten Ergebnissen der Midterms ein deutlicher Sieg der Demokraten an. Die Demokraten haben US-Sendern zufolge das Repräsentantenhaus gewonnen und dort Aussichten auf eine solide Mehrheit. Auch die Kontrolle über den Senat haben die Republikaner unter US-Präsident Donald Trump laut Hochrechnungen verloren. Die Demokraten sichern sich demnach mehr als die Hälfte der insgesamt 100 Sitze. Es ist eine herbe Niederlage für Trump.

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Während die Auszählung vielerorts noch lief, führten Kandidaten der Demokraten nach Rechnung des Nachrichtensenders CNN bei rund 60 Sitzen im Repräsentantenhaus, die aktuell von Republikanern gehalten werden. Republikanischen Kandidaten gelang das lediglich bei 4 Sitzen der Gegenseite.

Demokraten übernehmen republikanische Hochburgen

In North und South Carolina nehmen die demokratischen Kandidaten den Republikanern zwei wichtige Sitze ab. In Georgia verteidigt der demokratische Hoffnungsträger Jon Ossoff sein Mandat für den Senat.

Auch im umkämpften US-Bundesstaat Texas haben Hochrechnungen zufolge die Demokraten das Senatsrennen für sich entschieden. Ihr Kandidat James Talarico gewann gegen den von Präsident Donald Trump unterstützten Republikaner Ken Paxton, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.

Midterms 2026: Die Ergebnisse der Wahl zum Repräsentantenhaus

Das Repräsentantenhaus ist die erste der beiden Kammern des amerikanischen Parlaments, das man als Kongress bezeichnet. In ihm gibt es 435 stimmberechtigte Abgeordnete, die jeweils einen Wahlbezirk vertreten. Alle Sitze in der Parlamentskammer werden alle zwei Jahre neu vergeben, so auch bei den Zwischenwahlen 2026.

Bis erste Ergebnisse der Repräsentantenhauswahl vorliegen, zeigt unsere Grafik den aktuellen Stand der Umfragen.

Vor der Wahl halten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sie haben 218 Sitze inne – die Demokraten nur 214. Allerdings stimmt auch ein unabhängiger Abgeordneter mit den Demokraten. Zwei Sitze sind derzeit nicht besetzt. Dieses Kräfteverhältnis dürfte sich nach den Midterms ändern.

Mehr zum Thema: Was macht das US‑Repräsentantenhaus? Aufgaben und Befugnisse einfach erklärt

Midterms 2026: Die Ergebnisse der Wahl zum Senat

Senatoren werden in den USA für sechs Jahre gewählt. Alle zwei Jahre findet allerdings eine Wahl statt, bei der immer ein Drittel der Plätze neu vergeben wird. Das ist auch 2026 der Fall. Konkret geht es in diesem Jahr um 35 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Kongresses.

Bis erste Ergebnisse der Senatswahl vorliegen, zeigt unsere Grafik den aktuellen Stand der Umfragen.

Während die Mitglieder des Repräsentantenhauses in Wahlbezirken gewählt werden, wählt die gesamte Bevölkerung eines Bundesstaats die Senatoren. Jeder davon wird von zwei Senatorinnen oder Senatoren vertreten.

Auch im Senat haben vor der Wahl die Republikaner die Mehrheit. Sie verfügen über 53 Sitze, die Demokraten über 45. Zudem gibt es zwei unabhängige Senatoren, die in der Regel mit den Demokraten stimmen.

Passend dazu: Was ist der US-Senat? Aufgaben und Bedeutung einfach erklärt

Was wird bei den Midterms 2026 noch gewählt?

Doch nicht nur im US-Parlament könnte sich nach den Zwischenwahlen einiges ändern. In 36 Bundesstaaten werden am 3. November zudem neue Gouverneure gewählt. Zeitgleich finden in 46 Bundesstaaten Parlamentswahlen statt. In 39 Bundesstaaten gibt es Volksabstimmungen. Darüber hinaus werden weitere politische Ämter, etwa Richterposten oder die Stellen von Generalstaatsanwälten, neu vergeben.