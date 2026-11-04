Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump bei den Midterms abgestraft und den Demokraten die Kontrolle über den Kongress beschert. Nach Hochrechnungen errangen die Demokraten die Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat – was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über die Politik Trumps, den die Wähler für steigende Preise verantwortlich machen. Ergebnisse der Kongresswahlen finden Sie in unserem Überblick. Alle News und Reaktionen lesen Sie hier im Liveblog.

fmg mit dpa/afp/kna/epd