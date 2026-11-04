Wer nicht hören will, muss fühlen. Donald Trump wollte unbedingt auf den Wahlzettel. Nun hat er die Quittung bekommen. Der Mann, der sich für den größten Präsidenten aller Zeiten hält, und seine Partei haben vom Wähler die Rote Karte bekommen. Amerika hat ihn beim Wort genommen – und ihm brutal widersprochen.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Das Debakel bemisst sich nicht allein an verlorenen Mandaten. Große Verschiebungen gehören zu Zwischenwahlen in Amerika. Verheerend ist, wo Trumps Partei geschlagen wird: in ihren eigenen Festungen. Wenn Texas einen Demokraten in den Senat schickt und die Gouverneurin stellt, wenn South Carolina eine Trump-Favoritin abwählt, zerbricht mehr als eine Mehrheit. Dann versagt das ganze Geschäftsmodell. Alle News zu den Midterms finden Sie in unserem Liveblog.
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Die Wähler haben mehrheitlich genug von ihm. Von den Preisen, die entgegen seinen Versprechen drücken. Vom Iran-Krieg. Von einem Präsidenten, der Selbstbeweihräucherung mit Regierungsarbeit verwechselt. Alltag lässt sich nicht dauerhaft mit Superlativen übertönen. Das Wahlergebnis bei den Midterms in den USA finden Sie hier.
Und Trump hat die Niederlage persönlich mitorganisiert. In Texas half er, den erfahrenen Senator John Cornyn durch Ken Paxton zu ersetzen: einen skandalbeladenen Loyalisten, der gegen James Talarico verlor. Gefolgschaft schlug Eignung. Nun schlägt die Wirklichkeit zurück.
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Ab Januar bekommt Trump es mit einem Kongress zu tun, der kontrollieren statt kuschen wird. Vorladungen, Untersuchungen, Widerstand: Die Gewaltenteilung kehrt als Zumutung für einen Mann zurück, der sich über sie erhaben wähnt. Die blaue Welle hat einen Urheber, der sich nicht herausreden kann. Donald Trump wollte diese Wahl zu seiner machen. Genau das ist sie geworden.