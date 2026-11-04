US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Ergebnisse der Midterms anzuerkennen. „Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns schon darauf. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden“, sagte er der „New York Times“.

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Kurz zuvor hatte sich Trump beim Kurznachrichtendienst Truth Social gemeldet. Angesichts der sich abzeichnenden Niederlage bei den US-Wahlen wies er eine Mitverantwortung für das Wahlergebnis von sich. „Ich stand nicht auf dem Stimmzettel“, schrieb Trump auf seiner Plattform. „Und wenn ich darauf gestanden hätte, hätten wir ERDRUTSCHARTIG gewonnen!“, schrieb er weiter, teils in Großbuchstaben. Alle News zu den Midterms finden Sie in unserem Liveblog.

Midterms: Trumps Republikaner vor Niederlage – Hochrechnungen mit deutlichem Bild

Im Wahlkampf hatte Trump die Wähler allerdings immer wieder dazu aufgefordert, sich vorzustellen, er selbst stehe auf dem Stimmzettel. Trotz seiner schwachen Zustimmungswerte hatte er sich davon nach eigenen Angaben einen positiven Effekt auf die Wahlergebnisse gehofft. Das Wahlergebnis bei den Midterms in den USA finden Sie hier.

Hochrechnungen zufolge werden seine Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus allerdings verlieren. Auch im Senat, der zweiten Parlamentskammer im US-Kongress, verlor seine Partei bereits mehrere Sitze an die Demokraten und könnte ihre Mehrheit einbüßen.

dpa/bee