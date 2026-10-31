Elf Prozentpunkte Vorsprung für die Demokraten. Zwölf Prozentpunkte in einer anderen Umfrage. Und acht Prozentpunkte im Durchschnitt zahlreicher Erhebungen. Wer die amerikanischen Meinungsumfragen wenige Tage vor den Midterms betrachtet, könnte meinen, die Entscheidung sei längst gefallen. Donald Trumps Republikaner liegen bei der landesweiten Parteipräferenz deutlich zurück.

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Doch diese Zahlen sind mit Vorsicht zu behandeln. Sie stammen aus dem sogenannten „Generic Congressional Ballot“, kurz Generic Ballot. Dabei handelt es sich um eine der meistbeachteten Kennzahlen vor amerikanischen Kongresswahlen. Zugleich gehört sie zu den am häufigsten missverstandenen.

„Generic Ballot“ vor den Zwischenwahlen: Was wird eigentlich gefragt?

Beim Generic Ballot wollen Meinungsforscher wissen, welcher Partei die Befragten bei der nächsten Wahl zum Repräsentantenhaus ihre Stimme geben würden. Die Frage lautet sinngemäß: „Wenn heute Kongresswahlen wären, würden Sie in Ihrem Wahlkreis für den republikanischen oder den demokratischen Kandidaten stimmen?“ Meistens werden dabei keine konkreten Namen genannt. Es geht um die grundsätzliche Parteipräferenz. Deshalb heißt die Erhebung „generic“, also allgemein oder nicht auf einen bestimmten Kandidaten bezogen.

Die Antworten werden landesweit zusammengerechnet. Erklären 52 Prozent der Befragten, sie würden demokratisch wählen, und 42 Prozent bevorzugen die Republikaner, ergibt sich ein Vorsprung von zehn Prozentpunkten. Anders als die Präsidentenwahl findet die Wahl zum Repräsentantenhaus allerdings nicht als ein landesweiter Wettbewerb statt. Die Vereinigten Staaten sind in 435 Wahlkreise eingeteilt. Jeder Distrikt entsendet genau einen Abgeordneten nach Washington. Gewählt ist, wer dort die meisten Stimmen erhält. Eine landesweite Mehrheitswahl mit proportionaler Sitzverteilung gibt es nicht. Deshalb lässt sich der Generic Ballot nicht einfach in Mandate umrechnen.

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Wo stehen die Demokraten kurz vor den Zwischenwahlen?

Die jüngsten Erhebungen zeigen tatsächlich einen deutlichen demokratischen Vorsprung. Nach der Übersicht von RealClearPolling liegt der Durchschnitt der Umfragen vom 28. September bis zum 19. Oktober bei 50,4 Prozent für die Demokraten und 42,1 Prozent für die Republikaner. Das entspricht einem Abstand von 8,3 Prozentpunkten.

Die New York Times und das Siena College ermittelten in ihrer Befragung vom 12. bis 19. Oktober ein Verhältnis von 52 zu 41 Prozent. Das ist ein Vorsprung von elf Punkten. Bei CNN liegen die Demokraten mit 49 zu 39 Prozent vorn, bei Reuters/Ipsos sogar mit 47 zu 35 Prozent. Fox News ermittelte 54 zu 45 Prozent. Andere Institute kommen zu geringeren Abständen: Echelon Insights beispielsweise auf fünf Punkte. Am 21. Oktober veröffentlichte der Meinungsforscher G. Elliott Morris eine neue Untersuchung von „Strength in Numbers und Verasight”. Unter registrierten Wählern erhielten die Demokraten 52 Prozent und die Republikaner 41 Prozent. Unter denjenigen, die als wahrscheinliche Wähler gelten, war der demokratische Vorsprung sogar noch größer.

Ein Sieg der Demokraten bei den Midterms würde den politischen Handlungsspielraum von Donald Trump (im Bild) einschränken. © ALEX KENT/The NewYorkTimes/Redux/laif | ALEX KENT/The NewYorkTimes/Redux

Die Zahlen unterscheiden sich aufgrund von Befragungszeitraum, Stichprobe, Gewichtung und Frageformulierung. Einige Institute befragen alle Erwachsenen, andere ausschließlich registrierte Wähler und wieder andere diejenigen, die tatsächlich zur Wahl gehen dürften. Für die Einordnung ist der Durchschnitt verschiedener seriöser Institute gewöhnlich nützlicher als ein einzelner besonders auffälliger Wert.

Kongresswahlen: Warum bedeuten zehn Punkte Vorsprung nicht zehn Prozent mehr Sitze?

Das amerikanische Wahlsystem verteilt Mandate nicht nach dem nationalen Stimmenanteil. Jeder der 435 Distrikte wird einzeln entschieden. Ein Beispiel: Die Demokraten gewinnen in New York City einen Wahlkreis mit 80 Prozent der Stimmen, die Republikaner erhalten dort 20 Prozent. In einem anderen Distrikt gewinnen die Republikaner mit 51 zu 49 Prozent. Beide Sieger erhalten genau ein Mandat. Die hohe demokratische Mehrheit im ersten Wahlkreis bringt keinen zusätzlichen Sitz. Die 30 Prozentpunkte Vorsprung, die über eine knappe Mehrheit hinausgehen, bleiben für die Sitzverteilung ohne Wirkung.

Dieses Problem wird als ungleiche geografische Verteilung der Wählerstimmen bezeichnet. Demokratische Anhänger konzentrieren sich traditionell stärker in großen Städten, während republikanische Stimmen in vielen ländlichen und kleinstädtischen Regionen gleichmäßiger verteilt sind. Dadurch können Demokraten landesweit mehr Stimmen erhalten, ohne eine entsprechende Zahl von Sitzen zu gewinnen.

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Eine weitere Rolle spielen die Wahlkreisgrenzen. In zahlreichen Bundesstaaten werden die Distrikte so zugeschnitten, dass eine Partei strukturelle Vorteile erhält. Diese Praxis heißt Gerrymandering. Die Grenzen werden regelmäßig nach der Volkszählung verändert. Gerichtsurteile und politische Entscheidungen können außerdem zusätzliche Neuaufteilungen auslösen. Deshalb kann derselbe landesweite Stimmenanteil in unterschiedlichen Wahljahren zu sehr verschiedenen Sitzverteilungen führen.

Midterms 2026: Wie groß ist der Zusammenhang zwischen Generic Ballot und Wahlergebnis?

Historisch ist der Generic Ballot durchaus ein wichtiger Indikator. Wenn eine Partei in vielen nationalen Umfragen deutlich zurückliegt, weist das auf eine ungünstige politische Stimmung hin. Ein solcher Vorsprung oder Rückstand ist nicht bedeutungslos. Der Fehler beginnt erst, wenn aus einer Umfragedifferenz unmittelbar auf eine bestimmte Sitzverteilung geschlossen wird.

Die Stärke des Zusammenhangs hängt unter anderem davon ab, wie viele Mandate überhaupt umkämpft sind. In Wahlkreisen, in denen eine Partei seit Jahrzehnten mit 20 oder 30 Punkten Vorsprung gewinnt, verändert selbst eine nationale Stimmungsschwankung häufig nichts am Ergebnis. In knappen Distrikten kann eine Bewegung von wenigen Prozentpunkten dagegen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Die landesweite Zahl ist deshalb vor allem ein Hinweis darauf, ob viele umkämpfte Wahlkreise gleichzeitig in dieselbe politische Richtung tendieren könnten.

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War der Generic Ballot in der Vergangenheit zuverlässig?

Die Kongresswahl von 2018 ist ein wichtiges Beispiel. Während Donald Trumps erster Amtszeit gewannen die Demokraten landesweit deutlich mehr Stimmen bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus. Ihre nationale Mehrheit betrug ungefähr 8,6 Prozentpunkte. Im Repräsentantenhaus gewannen sie 41 zusätzliche Sitze und übernahmen die Mehrheit. Das zeigt, dass ein landesweiter Vorsprung von ungefähr acht oder neun Prozentpunkten durchaus mit einem erheblichen Machtwechsel einhergehen kann.

Allerdings war die politische Landkarte damals anders. Auch die Anzahl der republikanisch gehaltenen Wahlkreise, die für Demokraten erreichbar waren, unterschied sich von der heutigen Situation.

2022 wiederum gewann die Republikanische Partei landesweit bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus mehr Stimmen als die Demokraten. Dennoch reichte es nur für eine knappe republikanische Mehrheit. Der von vielen Republikanern erhoffte große Wahlsieg blieb aus. Die beiden Beispiele zeigen: Die nationale Stimmenverschiebung hilft, den politischen Trend zu verstehen. Sie beantwortet aber nicht vollständig, wie viele Mandate die Parteien daraus gewinnen können.

Warum ist die Wahlbeteiligung bei den Zwischenwahlen besonders wichtig?

Bei Präsidentenwahlen nehmen gewöhnlich mehr Amerikaner teil als bei den Zwischenwahlen zwei Jahre später. Die Zusammensetzung der Wählerschaft verändert sich dadurch. Ältere Menschen wählen besonders zuverlässig. Junge Amerikaner und politisch weniger stark interessierte Bürger bleiben häufiger zu Hause. Allerdings sind diese Unterschiede nicht unveränderlich. Mobilisierungskampagnen können bestimmte Gruppen zu stärkerer Beteiligung bewegen.

Deshalb gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen zwei Arten von Umfragen: solchen, die registrierte Wähler befragen, und solchen, die versuchen, aus ihnen die wahrscheinlichen tatsächlichen Wähler herauszufiltern. Eine Partei kann unter allen registrierten Wählern deutlich führen, während ihr Vorsprung unter den vermutlich abstimmenden Bürgern kleiner ausfällt. Umgekehrt ist ebenfalls möglich, dass gerade die Anhänger dieser Partei besonders stark mobilisiert sind und ihr Vorsprung bei den wahrscheinlichen Wählern wächst.

Das ist 2026 besonders interessant. Mehrere Untersuchungen zeigen eine hohe Motivation demokratischer Wähler. Die Unzufriedenheit mit Trump könnte dafür eine wichtige Ursache sein. Ob diese Motivation am Wahltag tatsächlich zu einer entsprechenden Beteiligung führt, muss die Wahl selbst zeigen.

Welche Rolle spielt die Zustimmung zu Trump für den Generic Ballot?

Der Generic Ballot hängt häufig eng mit der Bewertung des amtierenden Präsidenten zusammen. Zwischenwahlen dienen vielen Amerikanern auch dazu, der Regierung ihre Zustimmung oder Ablehnung auszudrücken. Wer mit der Wirtschaftspolitik oder mit dem Verhalten eines Präsidenten unzufrieden ist, kann bei der Wahl zum Repräsentantenhaus dessen Partei abstrafen, obwohl der Präsident selbst gar nicht auf dem Stimmzettel steht.

Für 2026 ist das von besonderer Bedeutung. Trump liegt in mehreren Umfragen bei Zustimmungswerten deutlich unter 40 Prozent. Vor allem die Lebenshaltungskosten, die Einwanderungspolitik und der Krieg gegen Iran belasten nach aktuellen Befragungen sein Ansehen.

Ein niedriger Zustimmungswert allein ist aber keine Garantie für einen Wahlsieg der Opposition. Entscheidend ist auch, ob unzufriedene Bürger zur Wahl gehen und ob sie die demokratischen Kandidaten tatsächlich als Alternative akzeptieren. Manche Wähler missbilligen Trumps Amtsführung, halten die Demokraten aber ebenfalls für ungeeignet. Andere wählen aus grundsätzlicher Parteibindung weiterhin republikanisch.

Generic Ballot: Was sagt die Zahl vor der Kongresswahl über den Senat aus?

Deutlich weniger als über das Repräsentantenhaus. Der Generic Ballot wird in erster Linie als Maßstab für die Wahl zum Repräsentantenhaus genutzt. Im Senat ist die Situation komplizierter: Jeder Bundesstaat verfügt unabhängig von seiner Bevölkerungszahl über zwei Sitze. Außerdem wird nur etwa ein Drittel der Senatoren gleichzeitig neu gewählt. Kalifornien mit seinen vielen Millionen Einwohnern entsendet deshalb genauso zwei Senatoren wie Wyoming. Für die Mehrheitsentscheidung zählt die Zahl der gewonnenen Sitze, nicht die landesweit abgegebene Stimmenzahl.

Hinzu kommt, dass manche Bundesstaaten 2026 überhaupt keinen regulären Senatssitz vergeben, andere dagegen stark umkämpfte Rennen haben. Selbst ein landesweiter demokratischer Vorsprung von zehn Punkten sagt daher wenig darüber aus, ob Sherrod Brown in Ohio, James Talarico in Texas oder Jon Ossoff in Georgia ihre jeweiligen Senatswahlen gewinnen. Für den Senat sind belastbare Umfragen in den tatsächlich wählenden Bundesstaaten, die Ausgangsverteilung der Mandate und die Bewerber selbst wesentlich wichtiger.

Welche zusätzlichen Daten benötigt man für eine Sitzprognose vor den Zwischenwahlen?

Um den Generic Ballot sinnvoll zu interpretieren, müssen Wahlforscher mehrere Informationen verbinden. Zunächst benötigen sie die Ergebnisse früherer Wahlen in den einzelnen Distrikten. Daraus lässt sich abschätzen, wie stark ein Wahlkreis grundsätzlich republikanisch oder demokratisch geprägt ist. Hinzu kommen die aktuellen Umfragen vor Ort. Sie zeigen, ob ein nationaler Trend auch im konkreten Wahlkreis ankommt. Solche Befragungen sind allerdings teuer und deshalb nicht für alle 435 Distrikte verfügbar.

Auch die Qualität und Bekanntheit der Kandidaten spielen eine Rolle. Ein langjähriger republikanischer Abgeordneter kann in einem demokratischer gewordenen Wahlkreis persönlich beliebt bleiben. Umgekehrt kann ein Skandal dazu führen, dass ein bislang sicherer Sitz gefährdet wird. Ein weiterer Faktor ist die Wahlkampffinanzierung. Parteien und externe Organisationen konzentrieren ihre Werbemittel auf Wahlkreise, in denen ein Sieg oder eine Niederlage besonders wahrscheinlich durch zusätzlichen Aufwand beeinflusst werden kann.

Schließlich müssen Wahlforscher berücksichtigen, ob ein bisheriger Mandatsinhaber erneut antritt oder ob der Sitz offen ist. Amtsinhaber verfügen häufig über größere Bekanntheit, lokale Kontakte und eine etablierte Wahlkampforganisation. Deshalb arbeiten spezialisierte Wahlforscher wie das Cook Political Report mit Einstufungen für einzelne Distrikte. Sie unterscheiden zwischen sicheren Sitzen, wahrscheinlichen Siegen, leichten Vorteilen und völlig offenen Rennen.

Diese Bewertungen können sich erheblich von dem Eindruck unterscheiden, den der landesweite Generic Ballot allein vermittelt.

Generic Ballot vor den Midterms: Was bedeutet das konkret für den 3. November 2026?

Die Demokraten führen nach den meisten nationalen Untersuchungen deutlich. Ihr Vorsprung bewegt sich in wichtigen aktuellen Umfragen häufig zwischen sieben und zwölf Prozentpunkten, im RealClearPolling-Durchschnitt zuletzt bei 8,3 Punkten. Daraus ergibt sich ein erkennbarer politischer Gegenwind für Trumps Republikaner. Ein solcher Rückstand ist für die Partei eines amtierenden Präsidenten ein ernst zu nehmendes Warnsignal.

Die Machtfrage wird aber nicht durch das landesweite Umfrageergebnis entschieden. Maßgeblich ist, in welchen der 435 Wahlkreise die Demokraten zusätzliche Mandate gewinnen und wo sie bisherige Sitze verteidigen können. Besonders wichtig sind dabei die von Cook als offen oder knapp eingestuften Distrikte. Dort können regionale Besonderheiten, Kandidaten und Wahlbeteiligung einen nationalen Trend abschwächen oder verstärken. Zudem sind auch in den letzten Tagen Veränderungen möglich. Neue Ereignisse, wirtschaftliche Nachrichten, Kandidatenskandale und ungewöhnliche Entwicklungen bei der Wahlbeteiligung können einzelne Rennen verschieben.

Der Generic Ballot ist ein brauchbares politisches Stimmungsbarometer. Er zeigt, welcher Partei die Wähler landesweit bei Kongresswahlen grundsätzlich zuneigen. Er ist jedoch weder eine tatsächliche landesweite Abstimmung noch eine verlässliche direkte Umrechnung in Sitze. Seine wichtigste Aussage für 2026 lautet: Die Demokraten gehen mit einem deutlichen nationalen Umfragevorsprung in die Schlussphase des Wahlkampfs. Ob daraus eine Mehrheit von mindestens 218 Sitzen im Repräsentantenhaus wird, entscheidet sich in den einzelnen Distrikten.