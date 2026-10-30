Angela Merkel (72) blickt zurück. Die ehemalige Bundeskanzlerin hat sich kürzlich zu einem ausführlichen Gespräch mit Johannes B. Kerner im Berliner Bode-Museum zusammengesetzt. In dem auf Magenta TV verfügbaren Format „Bestbesetzung“ hat die promovierte Physikerin mit dem Moderator allerhand Themen gewälzt: den russischen Angriffskrieg, die Nato, den Ausstieg aus der Atomenergie, die Wahlerfolge der AfD und der Linken – aber eben auch ganz persönliche Einblicke gegeben.

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Angela Merkels Zitteranfälle: Körper setzte klares Warnsignal

Denn zwei Jahre vor dem Ende ihrer vierten und letzten Amtszeit (2017–2021) hatte sie körperliche Probleme. Über diese Phase im Jahr 2019 berichtete die Alt-Kanzlerin bereits in ihrer Biografie, führte gegenüber Kerner nun aber aus: „Als ich damals 2019 gezittert habe, bei militärischen Ehren, wo sich auch so Spannung entladen hat, wahrscheinlich durch den Tod meiner Mutter oder auch die Tatsache, dass ich wusste, ich werde aufhören, da setzt der Körper dann einfach Zeichen.“ Gleichzeitig empfinde sie diese Rückmeldung ihres Körpers als „etwas sehr, sehr Gutes“.

Auf Nachfrage von Gastgeber Kerner, ob sie sich nicht genügend Zeit für die Trauer um ihre verstorbene Mutter genommen habe, sagte Merkel dann: „Wahrscheinlich ja. Ich habe es ja jetzt nicht direkt so empfunden, aber das war eben auch so ein Signal des Körpers: Jetzt mach mal Stopp. Und dann muss man das eben auch so machen.“ Eine Auszeit sei aber nicht ohne Weiteres möglich gewesen, also habe sie solche Militärtermine nur noch im Sitzen abgehalten. „War ein bisschen komisch beim ersten Mal, nachher haben sich alle dran gewöhnt“, fügte die einstige Regierungschefin hinzu.

Merkel äußert sich zur Kandidatenfrage für das Bundespräsidentenamt

Zu guter Letzt durfte Merkel noch zu einem Thema, das die CDU-Führung aktuell stark beschäftigt, Stellung beziehen: die Frage nach einem oder einer geeigneten Kandidat:in für das Bundespräsidentenamt. Zurzeit kursieren mehrere mögliche Namen aus dem Umfeld von CDU/CSU.

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Was würde denn die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik auch über eine Frau als Bundespräsidentin sagen? „Ich würde es mir wünschen. Es gibt 77 Jahre Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und es gab noch nie eine Frau als Bundespräsidentin“, meinte Merkel. Es gebe ganz gewiss Frauen, auch Unionsfrauen, die für diesen Posten geeignet seien.