Ihr Wirken im Weißen Haus war denkbar kurz. Doch die Welle, die Katie Zacharia in ihren fünf Tagen als Pressesprecherin auslöste, war dafür umso gewaltiger. Nachdem sie ihren Posten räumte, postete die 41-Jährige am Samstag auf X ein Foto aus dem Oval Office mit US-Präsident Donald Trump. Dazu schrieb sie: „Präsident Trump ist ein freundlicher, wunderbarer, liebenswürdiger, rücksichtsvoller, begeisterter und fleißiger Mann.“ Zacharia schrieb am Ende ihres Posts, dass es eine Ehre gewesen sei, für Trump zu arbeiten.

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Genau dieses Foto erweist sich nun als Zündstoff. Denn auf dem Schreibtisch ist eine verpixelte Zeichnung zu sehen. Laut „Washington Post“ handelt es sich dabei vermutlich um Pläne für den East-Potomac-Golfplatz – ein umstrittenes Bauprojekt des US-Präsidenten. Erst einen Tag später postete Trump dieselbe Abbildung und präzisierte die Pläne dazu.

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It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026

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Trump: Ex-Pressesprecherin Zacharia postet Foto – es soll umstrittenen Golfplatz zeigen

Zu dem Projekt läuft derzeit ein Rechtsstreit. US-Bundesrichterin Ana Reyes untersagte weitere Abholzungen, nachdem bereits hunderte Bäume auf dem Golfplatz gefällt worden waren. Sie wirft der Regierung vor, nur einen Tag vor den Fällungen über die Pläne informiert zu haben, und verfügte, jede weitere „nicht behebbare Veränderung“ drei Werktage im Voraus anzuzeigen.

Zacharias Post sorgte für Kritik in den sozialen Medien. Kurz nach der Veröffentlichung des brisanten Bildes postete sie ein weiteres Foto, das nahezu identisch aussieht, aber zusätzlich ihre Familie im Oval Office neben Trump zeigt. Von der verpixelten Zeichnung: keine Spur. Die „Washington Post“ sieht Hinweise auf eine digitale Bildbearbeitung, etwa ein unbedrucktes Buchcover. Die Echtheit des Fotos ist bisher nicht bestätigt.

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PR-Fiasko für Trump kurz vor den Kongresswahlen

Doch was hat es nun mit der vermeintlichen Golfplatz-Illustration auf sich? Laut „Washington Post“ wollten weder Ex-Pressesprecherin Zacharia noch das Weiße Haus zunächst beantworten, ob es sich bei der verpixelten Zeichnung um den umstrittenen East-Potomac-Golfplatz handelt. Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, warf der Zeitung vor, sich auf ein harmloses Foto zu fixieren.

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Das Zacharia-Aus ist für Trump ein PR-Debakel kurz vor den Kongresswahlen: Trump sagte am Freitag in Washington, er habe Zacharia geraten, ihren Verbleib auf dem Posten zu „überdenken“. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses bestätigte danach auf AFP‑Anfrage ihr Ausscheiden. Die studierte Juristin war wegen Lügen über ihren Lebenslauf unter Druck geraten. Sie nannte sich mehrfach Anwältin, obwohl sie die Anwaltsprüfung nie bestanden hatte.

pvt mit afp