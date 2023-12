Berlin. Der Adventsmarkt in den Heynhöfen entfacht Weihnachtszauber im Fabrikloft. Zwischen rußigen Wänden findet man alles außer Kitsch.

Wer das Weihnachtsglück am zweiten Advent sucht, dem sei gesagt: immer dem höchsten Schornstein des Florakiezes nach! So lässt sich der Adventsmarkt in den Heynhöfen am leichtesten finden. Längst weiß man nicht nur dort: Eine Stuhlrohrfabrik aus Gründerzeittagen bietet die Kulisse für Pankows coolstes Spektakel in der besinnlichen Zeit. An diesem Wochenende weicht der Kitsch mancher Innenstadt-Märkte wieder einem puristischen Budenzauber zwischen rußigen Backsteinwänden. Hier, wo die beiden Kreativköpfe Christian Gröschel und Tino Pohlmann, die frühere Fabrik des Pankower Industriellen Fritz Heyn in ein Medien- und Handwerkerquartier verwandelt haben, erklingt am Sonnabend und Sonntag Live-Jazz, Chormusik und Liedgut von Bands, die auf allzu süßen Schmelz in der Stimme verzichten.

Süß schmecken dafür die handgemachten Snacks und Glühwein-Kreationen inmitten einer Zeile aus Ständen, die Pankows freischaffenden Künstlern und Kunsthandwerkern eine Bühne bieten. „Shabby Chic“-Atmosphäre in den Heynhöfen erlaubt es Müttern und Vätern, die Geschenkesuche in glitzernden Einkaufszentren zu vergessen - und ohne Schnickschnack ein seltenes Geschenk zu genießen: Zeit mit ihren Kindern.

Dieses kleine Fest erlebt man an einem Ort, wo sonst Motorradmechaniker der Werkstatt „Eisenschwein“ an heißen Öfen schrauben. Oder die Theaterwäscherei den Schornstein dampfen lässt. Und wo Filmteams Werbespots, Krimis oder Blockbuster-Serien drehen, wie die Amazon-Serie „Der Greif“. Das alles findet in den hiesigen „Heynstudios“ statt, wenn nicht gerade Weihnachtszauber durch die Gassen fegt.

Pankower Adventsmarkt in den Heynhöfen: Glühwein, wo ein Film für Amazon entstand

Es weihnachtet sehr im Fabrikhof: Der Pankower Adventsmarkt an der Heynstraße bezaubert mit Loft-Atmosphäre. © Thomas Schubert / BM | Thomas Schubert

Mit dabei in diesem Jahr: Produkte der Kaspar Hauser Stiftung für Menschen mit Handicap, die kürzlich nebenan in die Heynstraße zog. Auch ätherische Öle, Keramik und Holzprodukte made in Pankow lassen sich in der Marktzeile erstehen. Und Künstlerin Conny Hennig zeigt an Ort und Stelle, was es mit „Glas-Fusing“ auf sich hat, wobei Glas im Brennofen wunderliche Farben und Formen erhält. Oder sollen es lieber die recycelten Kerzen von Bianca Viola sein? Müllvermeidung kann von Herzen kommen, wenn man fast verbrauchten Wachs noch einmal in neue Formen gießt.

Welche Bands und Gruppen neben der nach dem Fabrikgründer benannten Kreativ-Bar „Fritz Heyn“ dieses Jahr auflaufen werden, dazu halten sich die Veranstalter noch bedeckt. Erinnerungen an frühere Veranstaltungen lassen jedenfalls einen Mix aus deutschen und amerikanischen Klängen erwarten. Teils dargeboten an der frischen Luft neben einem brutzelnden Grill, teils in der alten Fabrikhalle unterhalb der „Heynstudios“. Fest steht: Im Schatten des höchsten Schornsteins in Alt-Pankows ist das Glück des Glühweintrinkens vergänglich - anstoßen lässt sich nur kurz, aber herzlich - zum zweiten Advent.

Pankower Adventsmarkt in den Heynhöfen, 9. und 10. Dezember, Sa. 11-20 Uhr, So. 11-19 Uhr, Eintritt: kostenlos

Adresse: Heynstraße 15, 13187 Berlin

Anfahrt: Brehmestraße (Bus 250), S- und U-Bahnhof Pankow (S2, S8, S85, U2)