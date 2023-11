Weihnachtsmärkte Berlin 2023: Karte zeigt die beliebtesten Märkte

Wo gibt es in Berlin die beliebtesten und besten Weihnachtsmärkte? Eine Karte zeigt die Standorte vieler Märkte in der Übersicht.

Berlin. Bei dieser Vielfalt kann man schnell den Überblick verlieren: In Berlin gibt es vor Weihnachten etliche Weihnachtsmärkte. Einige davon sind deutschlandweit bekannt, andere gelten als Institutionen in den Bezirken und Kiezen. Im Advent ist an nahezu allen größeren Plätzen der Hauptstadt ein vorweihnachtliches Zusammenkommen bei Glühwein und Weihnachtsleckereien möglich.

Wo sind in Berlin die beliebtesten und besten Weihnachtsmärkte? Hier finden Sie übersichtlich auf einer Google-Karte die Standorte der großen Weihnachtsmärkte. Per Klick auf das Weihnachtsbaum-Symbol gelangen Sie außerdem auf ein kleines Menü, in dem Sie nähere Informationen wie Termine und Öffnungszeiten erhalten. Natürlich können Sie in die Karte auch hinein- und herauszoomen. Wenn Ihnen die Google Map nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier, um die Weihnachtsmarkt-Karte für Berlin zu sehen.

Gezeigt werden auf der Karte die berühmten Klassiker wie der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus, in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg, am Schloss Charlottenburg oder am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche. Auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau ist dabei, genau wie die Weihnachtskirmes an der Landsberger Allee oder der Weihnachtsmarkt in Zehlendorf.

Mit unserer Weihnachtsmarkt-Karte für Berlin können Sie so Ihren Besuch in der Hauptstadt im Advent optimal planen – und vielleicht den ein oder anderen Markt entdecken, den Sie bisher nicht auf Ihrem Radar hatten. Wenn Sie noch tiefer in die Vorweihnachtszeit in den Berliner Kiezen eintauchen wollen, können Sie sich auch unsere Weihnachtsmarkt-Geheimtipps anschauen: Die Märkte haben oft nur an einem einzigen oder an nur wenigen Tagen geöffnet und garantieren ein unverwechselbares Weihnachtserlebnis.

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick