Pankow. Vom 1. bis zum 3. Dezember sorgt der Weihnachtsmarkt am Schloss Schönhausen mit Fokus auf hochwertige Produkte für festliche Stimmung.

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Schönhausen hat sich ganz der Mode, Kunst und dem Handwerk aus Pankow verschrieben. Rund 60 Marktstände werden am ersten Adventswochenende vom 1. bis zum 3. Dezember vor der märchenhaften Kulisse des Schlosses aufgebaut. Im Angebot sind dabei vor allem nachhaltige und Produkte aus der Region.

Neu ist dabei in diesem Jahr, dass vier Manufakturen Besucherinnen und Besucher mit Life-Vorführungen in die Geheimnisse ihres Handwerks einweihen. „Beadmaker‘s Bench“ zeigt dabei die Herstellung von Glasperlenschmuck, Berlin Underware offenbart, wie handgemachte Unterwäsche entsteht. Bei Werner von Ham werden Naturhölzer gedreht, Töpfer Jürgen Tkotsch führt in die Keramikkunst ein.

1. Advent: Manufakturen-Weihnachtsmarkt am Schloss Schönhausen

Lichterketten, Tannengrün und Feuerschalen sollen für adventliche Stimmung sorgen, auf einer Bühne ist ein weihnachtliches Programm geplant, das unter anderem von Wolfgang Wündsch, besser bekannt als Berliner Original Eckensteher Nante, moderiert wird. Los geht es damit am Freitag um 15.30 Uhr mit einer Schneewittchen-Darbietung des Stadttheaters Pankow. Auch Kinder und Familien sollen auf dem Weihnachtsmarkt mit Aktionen wie Kinderschminken gut unterhalten werden.

Am Sonnabend beginnt das Bühnenprogramm um 14.30 Uhr mit einer Begrüßung durch Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne), um 16 Uhr werden mit den „Musikseeräubern“ Kinder auf ihre Kosten kommen. Danach treten mehrere Chöre auf, ehe „FunFare“ ab 19 Uhr als Lametta-Tanzorchester auftritt.

Am Sonntag startet das Programm auf der Bühne bereits ab 14 Uhr mit dem „hardChor Ella“, um 17 Uhr folgt das Orchester Musika Akkordia und zum Abschluss um 17.30 Uhr folgt eine Weihnachtsbaumversteigerung. Begünstigt ist die Björn Schulz Stiftung, die sich für die Kinderhospizarbeit in Berlin einsetzt.

Berliner Manufakturen bieten dort unter anderem Mode, Kunst, Schmuck, Keramik, aber auch Honig, Kerzen, Schokolade oder Bier an. Klassische Weihnachtsmarkt-Leckereien wie Grünkohl und Waffeln gibt es natürlich auch vor dem Schloss Schönhausen – allerdings ausschließlich in Glas- und Porzellangefäßen mit Recyclingbesteck gereicht.

Manufakturen-Weihnachtsmarkt: Fr 14-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-18 Uhr, Eintritt für Erwachsene 1 Euro, Kinder frei, Schloss Schönhausen, Tschaikowskistraße 1, 13156 Berlin