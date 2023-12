Berlin. Was kostet der Glühwein auf den Berliner Weihnachtsmärkten? Und was wären die Besucher bereit zu zahlen? Die Infos in der Übersicht.

Die Weihnachtsmarkt-Saison in Berlin steuert auf die Zielgerade zu: Kurz vor Weihnachten haben selbstverständlich alle großen Weihnachtsmärkte in Berlin geöffnet. Am kommenden Wochenende öffnen zudem noch einmal viele kleinere Märkte und Geheimtipps.

Doch die hohe Inflation der vergangenen Monate hat Löcher in die Portemonnaies der Besucherinnen und Besucher gerissen. Und so fragen sich viele: Was kostet eigentlich der Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in Berlin? Sind die Preise gestiegen, so wie zuletzt nahezu flächendeckend in der Gastronomie? Oder wird das Preisniveau des vergangenen Winters gehalten?

Weihnachtsmärkte in Berlin: Das sind die schönsten Bilder Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt, der auch in diesem Jahr am Bebelplatz stattfindet. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. © dpa | Jens Kalaene Stimmungsvoll beleuchtet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. © dpa | Jens Kalaene Besucherinnen und Besucher bei schönstem Adventswetter auf dem Weihanchtsmarkt am Breitscheidplatz. © Joerg Carstensen/dpa Die Eisbahn vor dem Riesenrad rund um den Neptunbrunnen auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus. © dpa | Jens Kalaene Zahlreiche Besucher sind auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus zu sehen. © dpa | Jens Kalaene Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper. © dpa | Jens Kalaene Eine als Eiskönigin verkleidete Darstellerin ist auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz an der Staatsoper unterwegs. © dpa | Jens Kalaene Der Weihnachtsmarkt am Bebelplatz von oben. © Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services Die ersten Besucher kommen auf den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © dpa | Jens Kalaene Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert eine Verkäuferin einen Stand mit Weihnachtskugeln. © Jens Kalaene/dpa Als Weihnachtsmänner verkleidete Biker auf ihrem Weg zum Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. © Joerg Carstensen/dpa Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg dekoriert Verkäufer Karl einen Stand mit beleuchteten Weihnachtssternen. © dpa | Jens Kalaene Der neue Weihnachtsmarkt vor dem Berliner Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Ein Karussell auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Stadtschloss. © Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt neben der Winterwelt am Potsdamer Platz. © dpa | Christoph Soeder Blick auf den Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Jörg Carstensen Bis zum 30. Dezember erwarten die Besucher an der Landsberger Allee rund 70 Fahrgeschäfte, darunter eine Geisterbahn und ein Riesenrad. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher auf dem Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Lichtenberg. © dpa | Joerg Carstensen Besucherinnen und Besucher schlendern über den Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt. © Christophe Gateau/dpa Auf dem Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt stehen Alpakas. © Christophe Gateau/dpa 1 / 21

Weihnachtsmärkte in Berlin 2023: Das kostet der Glühwein

Die Morgenpost hat den großen Test gemacht: Reporter waren auf den Weihnachtsmärkten unterwegs und haben gecheckt, was der Glühwein in seinen diversen Varianten kostet – und wie er schmeckt. Bei dem Streifzug über die Märkte zeigte sich: Der Preis hat sich überwiegend eingependelt zwischen 4 und sogar 7 Euro. Ziemlich viel Geld für eine Tasse, die häufig kaum mehr als 0,3 Liter fasst – und deren Inhalt nicht zwingend überzeugen muss. Hier ausgewählte Preise diverser alkoholischer Heißgetränke in der Übersicht:

Dass die Glühwein-Preise ziemlich hoch sind, diese Einschätzung teilen im Übrigen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Umfrage der Meinungsforscher von Civey. Das Institut hat in den vergangenen drei Tagen rund 1000 Alkohol-Konsumentinnen und -Konsumenten gefragt: "Wie viel Geld würden Sie maximal für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ausgeben"

Etwa ein Drittel (34 Prozent) würde 3 bis 3,99 Euro ausgeben, ein Viertel (25 Prozent) hält einen Preis für unter 3 Euro für akzeptabel. Etwa 26 Prozent würden mehr als 4 Euro für den Glühwein zahlen, 15 Prozent antworteten mit "Weiß nicht".

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von einem externem Anbieter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von einem externem Anbieter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

bee