Pankow: Toter Mann (27) aus Weißem See geborgen

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Samstag im Weißen See in Berlin-Pankow ertrunken. Die Leiche wird nun obduziert.

Berlin. Ein toter Mann ist am Samstag aus dem Weißen See in Pankow geborgen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Schwimmerin am Abend gegen 19 Uhr einen untergehenden Mann im See bemerkt. Die Frau habe umgehend auf sich aufmerksam gemacht und die Rettungsschwimmer alarmiert.

Um 20 Uhr wurde der 27-Jährige aus dem Wasser gezogen. Die Reanimation blieb jedoch erfolglos, teilte ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost mit. Die war zuvor gemeinsam mit der Wasserwacht mit Rettern auf Booten und Tauchern im Such-Einsatz. Währenddessen war der Badebetrieb eingestellt. Zunächst hatte die BZ berichtet.

Mann ertrinkt im Weißen See: Leiche wird obduziert

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden gebe es aktuell nicht. Warum der Mann unterging, werde nun durch die Obduktion geklärt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Im vergangenen Jahr ertranken mehrere Personen im Weißen See, da sie sich mitunter in Algen verfingen.

Auch im Plötzensee in Wedding (Mitte) wurde eine Person vermisst. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchte laut BZ mit Tauchern nach dem Vermissten. Nach über einer Stunde stellte sich heraus, dass sich die Person nicht im Wasser befunden hatte. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte der Berliner Morgenpost, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte.

