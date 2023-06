Parkbesucher in Sorge Rätsel um stinkende grüne Haufen am Weißen See

Am Südufer des Weißen Sees in Berlin-Pankow türmen sich ungewöhnliche grüne Haufen. Eine erste These zu ihrer Entstehung hängt zusammen mit einem permanenten Problem.

Laut Messungen ist die Wasserqualität in Berliner Seen gut. Doch am Weißen See bereitet ein Phänomen Sorge. Hier die erste Erklärung.