Kunst trotz Sparzwang: Riesige Hasen sollen neue Schule in Pankow schmücken

In Zeiten des Sparens an Schulen leistet sich Berlin weiterhin Kunst am Bau. In Pankow sollen Hasen „in Dialog mit Kindern treten“.

Kunst am Bau für Pankower Grundschule an der Karower Chaussee: Ein fast vier Meter hoher Hase wird durch ein Betonloch auf einen kleineren Artgenossen blicken - Kostenpunkt: 180.000 Euro.

Berlin. Mitten in einer schweren finanziellen Krise bleibt auf Berliner Schulbaustellen Luft für Kunstwerke, die Zweckbauten eine individuelle Note verleihen. Während Bildungspolitiker dutzende Sanierungsvorhaben um mehrere Jahre verschieben müssen, kommen die schon bewilligten Baustellen in den Genuss der gewohnten Standards. Und dazu gehört die Investition in Kunst am Bau. Neuestes Beispiel: Zwei orangefarbene Hasen für die neue Grundschule im Pankower Ortsteil Buch im Wert von 185.000 Euro. Ein Werk der Gruppe „Inges Idee“, das Heiterkeit in den Schulalltag zaubern soll.

Und das gelingt laut der Projektbeschreibung so: „Die comichafte, reduzierte und überdimensionale Skulptur eines orangefarbenen Hasen nimmt über eine Blickachse Kontakt mit einem kopfüber an der Decke des Foyers installierten, kleineren ,Artgenossen’ auf. Beide eröffnen eine absurd humorvolle Erzählung.“ Lustig soll die Situation auch dadurch wirken, dass der größere Hase draußen durch ein Loch in einer Betonmauer auf seinen Artgenossen schielt, der im Inneren der Schule aus der Decke ragt. Daraus ergibt sich wohl auch der Name des Kunstwerks: „Augenhöhe“.

Kunst für Pankower Schule: Hasen sollen abwaschbar sein und 34 Jahre halten

Der größte Hase soll einschließlich der langgezogenen Ohren eine Größe von 3,80 Metern erreichen und steht dazu auf einem etwa ein Meter hohen Sockel. Innerhalb von sieben Monaten soll das Künstlerkollektiv die jeweils bis zu 300 Kilogramm schweren Kunstobjekte errichten können. Ein Pluspunkt: Es handelt sich um pflegeleichte Skulpturen. „Die Objekte sollen im halbjährlichen Turnus mit lauwarmem Wasser gereinigt werden“, heißt es in der Beschreibung.

„Augenhöhe“ nennt sich die Skulptur mit zwei orangefarbenen Hasen für die Grundschule an der Karower Chaussee in Pankow.

Foto: Bezirksamt Pankow

Dank einer robusten Bauweise sollen die Hasen mindestens 34 Jahre lang Kinder erfreuen. Der Baubeginn erfolgt schon im kommenden Jahr – mit einer Eröffnung der Grundschule an der Karower Chaussee rechnet der Bezirk Pankow wenige Wochen später.

Neue Grundschule in Pankows Norden wird 50 Millionen Euro kosten

Für dieses Kunst-am-Bau-Projekt stand das Preisgericht im übrigen vor einer schweren Wahl – und verlieh gleich zwei erste Preise und einen Anerkennungspreis an die Wettbewerbsbeiträge zur Aufwertung des Schulneubaus an der Karower Chaussee.

Gleichauf mit den orangefarbenen Hasen schnitt Christian Henkels Werk „Vier farbige Metallskulpturen“ ab – wobei das größte Objekt ebenfalls orange erstrahlt. Einen Anerkennungspreis verlieh die Jury um die Künstlerin Antje Schiffers dem Entwurf von Shila Khatamis namens „Miteinander, Zueinander, Ineinander und Übereinander“, was den Grundschülern ein Windspiel aus vier Rotoren beschert hätte. Nach der Entscheidung dürfen sie sich aber bald von den langohrigen Tier-Skulpturen erfreuen lassen.

Hasen-Kunst für den Schulneubau im Ortsteil Buch: Eine Skulptur schaut durch ein Loch in einer Mauer, die andere hängt von der Decke.

Foto: Bezirksamt Pankow

576 Schulplätze wird der neue, rund 50 Millionen Euro teure Lernort für Buch nach der geplanten Eröffnung im Jahr 2023 schaffen. 100 Kinder, die schon vor Fertigstellung des Hauses Unterricht bekommen müssen, werden derzeit auswärts beschult.

