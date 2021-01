Im Auftrag des Staates – Kunst am Bau

8000 Kunstwerke an, in oder vor öffentlichen Gebäuden legen Zeugnis vom kulturellen Selbstverständnis von Bundesrepublik und DDR ab.

Berlin. Sie stehen vor vielen öffentlichen Gebäuden in der Hauptstadt, zieren Fassaden, manchmal auch Gärten, sind oft riesig groß und werden trotzdem manchmal einfach übersehen: Kunstwerke, die bei bekannten Künstlern in Auftrag gegeben wurden, um dem Bauwerk, auf das sie sich beziehen, eine unverwechselbare Note und idealerweise auch noch eine politische Aussage zu geben. In einer Wanderausstellung mit dem Titel „70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland“, die das Bundesamt für Bauordnung und Bauwesen (BBR) in Zusammenarbeit mit dem Büro schmedding.vonmarlin. und Studio Krimm zusammengestellt hat, touren Kunstwerke ab dem 14. Januar 2021 durch Deutschland. Vom 22. Februar bis zum 24. März wird die Schau in der Staatsbibliothek zu Berlin zu sehen sein.

Für die Ausstellung wählten die Verantwortlichen 59 Kunstwerke aus, die in der Zeit des geteilten Deutschlands in der Bundesrepublik und in der DDR sowie im wieder vereinten Deutschland für staatliche Institutionen im In- und Ausland entstanden sind. Sie sollen einen repräsentativen Überblick über die Qualität und die Vielfalt der geschaffenen Kunststücke geben.

Gezeigt werden die Werke, von denen mit Abstand die meisten sich in der Bundeshauptstadt Berlin befinden. Allerdings nicht im Original – denn viele Kunstwerke sind oft nicht nur tonnenschwer, sondern häufig auch untrennbar in ein Gebäude integriert. Wie etwa das riesige, auf Beton aufgesprühte Raumgemälde von Katharina Grosse, das sich in der Versammlungshalle des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses über fünf Sichtbetonflächen und insgesamt 330 Quadratmeter erstreckt.

Deutsch-deutsche Geschichte auch beim Gebäudeschmuck

Andere Kunstwerke sind auf andere Weise unentbehrlich, weil sie millionenfach gefilmt oder fotografiert in gefühlt jedem dritten Bericht aus dem politischen Berlin gezeigt werden und ihr Fehlen weltweit auffallen würde. Ein Beispiel dafür ist die 90 Tonnen schwere und 5,50 Meter hohe Skulptur „Berlin“ des Künstlers Eduardo Chillida vor dem Bundeskanzleramt. Zugleich gibt es auf den Fototafeln zu den ausgewählten Bauwerken informative Angaben zur Entstehungsgeschichte, die ein interessantes Schlaglicht auch auf die Politik Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg wirft.

Ein gutes Beispiel und dazu noch für jedermann zugänglich findet sich auch an der Ostseite des Bundesfinanzministeriums, an der Ecke Wilhelmstraße und Leipziger Straße. Im Jahr 1941 wurde im Pfeilergang ein von Arno Waldschmidt gestaltetes Relief angebracht, auf dem Wehrmachtssoldaten gen Osten marschieren. Die DDR beauftragte als Ersatz für das nicht mehr erwünschte Relief schließlich ein neues farbiges Keramikbild beim Künstler Max Lingner. Das im Januar 1953 angebrachte Bild mit dem Titel „Die Bedeutung des Friedens für die kulturelle Entwicklung der Menschheit und die Notwendigkeit des kämpferischen Einsatzes für ihn“ zeigt unter anderem Kinder mit Pionierhalstüchern und Verweise auf die Bauwirtschaft und Schwerindustrie.

Seit dem Jahr 2000 ist diesem sozialistischen Wunschbild ein von Wolfgang Rüppel gestaltete Kunstwerk gegenüber gestellt, das auf einer Fläche von 24 mal drei Metern ein in den Boden eingelassenes Bild friedlicher Demonstranten zeigt und an den Aufstand vom 17. Juni 1953 erinnern soll.

DDR und Bundesrepublik beschlossen zeitgleich die Förderung von Kunst am Bau

Sowohl der Deutsche Bundestag als auch die Volkskammer der DDR beschlossen 1950, bildende Künstler bei staatlichen Baumaßnahmen zu beteiligen und einen festen Anteil der Bausumme bei Neubauten und Instandsetzungen von öffentlichen Bauten für Kunst vorzusehen. Laut Bundesbauministerium sind dies aktuell zwischen 0,5 bis 1,5 Prozent der gesamten Bausumme bei Neu- , Um- oder Erweiterungsbauten.

„Nahezu alle bedeutenden Kunstschaffenden Deutschlands haben seither Kunst am Bau realisiert und mehr als 8000 Werke geschaffen“, schreiben die Ausstellungsmacher in ihrem Vorwort zur Ausstellung. Tatsächlich finden sich die Namen vieler bekannter zeitgenössischer Künstler in der Ausstellung wieder, darunter etwa: Neo Rauch, Gerhard Richter oder Hans Haacke. Da viele der von ihnen geschaffenen Werke meist innerhalb der Bundesbauten oder in deren Freibereichen zu sehen sind, bleibt der Bevölkerung ein Großteil verborgen. Um diese verborgenen Schätze einer größeren Öffentlichkeit zu erschließen, wurde anlässlich des Jubiläums auch ein Film gedreht, der zahlreiche Kunstwerke an ihren Standorten zeigt und erläutert.

