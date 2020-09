Berlin: Party im Soda Club aufgelöst - Veranstalter weist Vorwürfe zurück

Berlin. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt, doch die Hemmschwelle für Partys sinkt: Nach Polizeieinsätzen bei illegalen Großveranstaltungen in der Hasenheide und anderen Grünanlagen im Laufe des Sommers mussten die Ordnungshüter am Wochenende nun auch bei einem Event in geschlossenen Räumen einschreiten.

Im Fokus der Polizei: Der Soda Club in Prenzlauer Berg. Bis zu 300 Besucher sollen die Örtlichkeit in der Kulturbrauerei am Sonnabend besucht und auf mehreren Tanzflächen in Gruppen dicht an dicht getanzt haben. Ungeachtet von Abstandsregeln und Hygienekonzepten, wie die Polizei bemängelt.

Soda Club: Polizei löst Party auf - Bezirksbürgermeister weist Gäste zurecht

Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) machte nun auf den Zwischenfall mit einem Twitter-Antrag aufmerksam und wies dabei Veranstalter und Gäste zurecht: „Besinnt Euch mal, echt ey“, schrieb Benn zu den Geschehnissen, die sich nicht wiederholen sollen.

Am 12.9. hat die Polizei im Soda-Club ca. 300 Leute auf verschiedenen Dancefloors dicht an dicht tanzend ohne jede Infektionsschutzmaßnahme angetroffen. Das wurde dann um 2:45 Uhr beendet. Besinnt Euch mal, echt ey ! — Sören Benn (@SoerenBenn) September 16, 2020

Welche Konsequenzen die Missachtung der Abstandsregeln für den Soda Club hat, ist derzeit noch unklar. Laut Bericht des „Tagesspiegels“ sind Anzeigen eingegangen. Offiziell sind Club-Veranstaltungen mit vollen Tanzflächen aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht erlaubt.

Soda Club weist Vorwürfe zurück: „20 bis 30 tanzende Menschen ohne Maske“

Tatsächlich gilt für den Soda Club, der mit Patz für 2000 bis 3000 Gäste zu den größten Berlins gehört, derzeit ein coronagerechtes Konzept, wie die Veranstalter am Donnerstag betonten. Es gelte eine Obergrenze für 300 Besucher, die sich zudem in mehreren Sitzecken weitflächig verteilen. „Die Polizei hat bei uns 20 bis 30 tanzende Menschen ohne Maske angetroffen und dann von ihren Befugnissen Gebrauch gemacht“, sagte ein Vertreter der Geschäftsleitung der Morgenpost seine Sichtweise.

Er weist die Darstellung, eine illegale Tanzparty zugelassen zu haben, vehement zurück. Wegen der Aufstellung dutzender Sitzmöbel sei es räumlich gar nicht möglich, dass 300 Menschen gemeinsam tanzen. Bei Kontrollen des Personals hätten sich Gäste an Abstands- und Hygieneregeln gehalten, doch im Laufe des Abends habe die Disziplin bei einigen wohl auch unter Alkoholeinfluss nachgelassen, heißt es.

