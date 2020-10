Corona-Newsblog in Berlin: 339 Neuinfektionen in Berlin, zwei weitere Todesfälle

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 15.370 Menschen infiziert. 231 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 13.060 Patienten gelten als genesen. 2079 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin wieder aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

19.38 Uhr: Demonstration vor dem Reichstag aufgelöst

Eine Demonstration gegen die staatliche Corona-Politik vor dem Reichstag ist am Freitag aufgelöst worden. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht. Die von der “Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand” veranstaltete Kundgebung am Platz der Republik startete um 15 Uhr. Rund 500 Teilnehmer hatten sich unter dem Titel “Geeinte Demokratiebewegung proklamiert Übergangsverfassung und Neuwahlen auf Basis des Grundgesetzes” eingefunden. Mund-Nasen-Schutz trug dabei nur ein kleiner Teil der Teilnehmer. Die Polizei teilte mit: "Der Versammlungsleiter hat soeben die Demo auf dem Platz der Republik beendet, da er keinen Einfluss auf seine Teilnehmenden hatte & die Covid19-Bestimmungen weiterhin nicht eingehalten wurden." Bei Demonstrationen über 100 Teilnehmern gilt in Berlin eine Maskenpflicht. Die “Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand” ist als Veranstalter der “Hygienedemos” in Berlin bekannt. Für den 3. Oktober sind weitere Demonstrationen angemeldet, unter anderem vor dem Reichstag und am Brandenburger Tor.

Zzt. läuft eine Versammlung auf dem Platz der Republik. Von vielen der Teilnehmenden wird keine Maske getragen & nicht in ausreichendem Maß auf Abstand geachtet. Dem Versammlungsleiter ist es trotz mehrfacher Aufforderung bisher nicht gelungen, dem entgegenzuwirken.#b0210

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 2, 2020

17.05 Uhr: 339 Neuinfektionen in Berlin, zwei weitere Todesfälle

In Berlin sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 231. Das meldet die Senatsgesundheitsverwaltung am Freitag. 339 neue Infektionen wurden bestätigt, 244 waren es am Donnerstag. 2079 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 1915 waren es am Donnerstag. 13.060 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 35, zwei mehr als am Donnerstag. Insgesamt liegen 115 Menschen in Krankenhäusern, zwölf mehr als am Donnerstag gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,83 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 34,5 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

16.30 Uhr: 121 Schüler und 27 Lehrer mit Corona infiziert

An den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Berlin gibt es aktuell 92 Corona-Fälle bei Schülern. Hinzu kommen 27 betroffene Lehrer, wie die Bildungsverwaltung am Freitag mitteilte. 74 Lerngruppen - in der Regel Klassen - befinden sich deshalb in häuslicher Quarantäne. An Berufsschulen sind aktuell 29 Schüler infiziert. Sechs Lerngruppen sind deshalb in Quarantäne. Die Daten, die die Bildungsverwaltung regelmäßig abruft, beziehen sich auf insgesamt knapp 700 Schulen mit 400.000 Schülern. Der Anteil der Coronafälle liegt sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern im Promillebereich weit unter 0,1 Prozent.

16.20 Uhr: Mehr als 30 Infizierte nach Hochzeitsfeier in Berlin

Eine Hochzeitsfeier in einem Tempelhofer Festsaal hat zu einem der größten einzelnen Ausbrüche des Coronavirus in Berlin seit mehreren Wochen geführt. Nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung feierten am 21. September mehrere Hundert Menschen gemeinsam. Im Ergebnis haben sich rund 30 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Alle Details zu dem Corona-Ausbruch in Berlin nach einer Hochzeitsfeier lesen Sie hier.

16.07 Uhr: Berlin-Mitte gilt in Schleswig-Holstein als Risiko-Gebiet

Schleswig-Holstein hat den Berliner Bezirk Mitte wegen der Corona-Infektionszahlen als eines vor vier Risikogebieten im Inland ausgewiesen. Erstmals sei das im Falle des Bezirks Mitte am Montag passiert, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Kiel. Für Rückkehrer habe das zur Folge, dass diese sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssten. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Aktuell gelten im Norden innerhalb Deutschlands neben Berlin-Mitte drei weitere Städte und Kreise als Risikogebiete: Der Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern und die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Bereits seit Ende Juni weist das nördliche Bundesland auch Regionen innerhalb Deutschlands als Risikogebiete aus.

15.30 Uhr: Neuköllner Gymnasium schickt alle Schüler nach Hause

Das Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasium schickt wegen mehrerer Corona-Fälle alle Schülerinnen und Schüler nach Hause. Schulleiter Tilmann Kötterheinrich-Wedekind teilte am Freitag mit: „Wir haben an unserer Schule sechs positiv getestete Fälle in sechs betroffenen Klassen. Damit gehen 143 Schüler*innen und 12 Lehrkräfte in die häusliche Quarantäne." Er habe sich in Absprache mit der Schulaufsicht Neukölln dazu entschieden, "alle Schülerinnen und Schüler der Schule ins schulisch angeleitete Lernen zu Hause zu schicken.“

13.06 Uhr: Dehoga-Chef: Die Situation für die Hotels ist katastrophal

Für das Hotelgewerbe in Berlin gibt es in der Corona-Krise nach Einschätzungen aus der Branche noch keinen Lichtblick. Im Gegenteil, die jüngsten Zahlen bewertet Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Deutschne Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga), als alarmierend. „Es ist so schlimm, es übertrifft alle Befürchtungen, die ich hatte“, sagte er. „Ich mag das gar nicht aussprechen. Wenn das so bleibt, dann werden wir hier eine Insolvenzwelle vor uns haben.“

Lengfelder weist auf den Umsatz pro verfügbarem Zimmer hin, für die Hotellerie eine entscheidende Kennzahl. Im September lag der Wert in Berlin bei 31,60 Euro, im Jahr davor bei 115,30 Euro. „Ein Minus von 72,6 Prozent. Das ist eine Katastrophe“, sagte Lengfelder. Üblicherweise gehört der September für die Hotelbranche zu den starken Monaten.

Zwischen Mitte März und Ende September sanken die Werte von 84,8 auf 21,8 Euro. Vom 15. März bis 25. Mai durften Berlins Hotels wegen der Corona-Pandemie keine Touristen mehr beherbergen, die Umsätze brachen entsprechend ein.

12.26 Uhr: Corona-Infektionen nehmen in Brandenburg stetig zu

In Brandenburg steigt die Zahl der neuen Corona-Ansteckungen weiter. Von Donnerstag auf Freitag seien 40 neue bestätigte Fälle hinzugekommen, berichtete das Gesundheitsministerium. Allein der Landkreis Potsdam-Mittelmark meldete zwölf neue Infektionen, der Landkreis Dahme-Spreewald acht und der Landkreis Havelland vier. Am Vortag waren landesweit 37 neue Ansteckungen hinzugekommen. Der Spitzenwert für Brandenburg seit Mai lag bei 42 neuen Fällen am Freitag vor einer Woche.

Seit März sind in Brandenburg insgesamt 4383 Corona-Infektionen registriert worden. Derzeit werden 15 Patienten im Krankenhaus behandelt. Als erkrankt gelten landesweit 291 Menschen, als genesen gelten 3919 Patienten. Beide Zahlen sind Schätzgrößen und werden rechnerisch ermittelt. Die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage liegt im Landesdurchschnitt bei 6,3, in Berlin lag sie am Dienstag bei 32,7.

Die Brandenburger Landesregierung plant schärfere Regeln für private Feiern. Vorgesehen ist eine Obergrenze von 50 Menschen für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen und von 25 Menschen für Feiern zuhause, wenn es mehr als 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geben sollte. Das Kabinett will am kommenden Dienstag darüber beraten

6 Uhr: Friedrichshain-Kreuzberg lehnt Hilfe der Bundeswehr weiter ab

Friedrichshain-Kreuzberg lehnt die Unterstützung der Bundeswehr für die Verfolgung von Corona-Kontaktpersonen vorerst weiter ab – will aber später darüber endgültig entscheiden. Über entsprechende Anträge von SPD und CDU im Bezirk entschied die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am späten Donnerstagabend nicht. Allerdings ließ die BVV mit der Mehrheit von Grünen und Linken durchblicken, dass sie das Hilfsangebot nur annehmen will, wenn das bestehende Personal im Gesundheits- und Bezirksamt mit der Nachverfolgung von Corona-Kontakten nicht mehr nach kommt.

Die SPD im Bezirk hatte zuvor gefordert, die Kapazitäten bereitzustellen, um die Hilfe der Bundeswehr zu gewährleisten. Entsprechend enttäuscht zeigte sich SPD-Fraktionschef Sebastian Forck. „Das ist ein politisches Täuschungsmanöver“, sagte Forck. Der politische Druck – Friedrichshain-Kreuzberg lehnt als einziger Bezirk die Hilfe bislang ab - habe zu einem Scheinangebot der führenden Fraktionen im Bezirk geführt. „Die Bundeswehr soll jetzt als letztes Mittel einbezogen werden – also kurz vor der Zombie-Apokalypse“, sagte Forck. Der SPD-Fraktionschef befürchtet, dass im Bezirksamt notwendige Aufgaben liegenbleiben, um mit dem hauseigenen Personal die Corona-Verfolgung gewährleisten zu können. Zuvor war in der BVV eine Resolution gescheitert, die den umstrittenen Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) zum Rücktritt auffordern sollte.

Im Abgeordnetenhaus hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Vormittag die Hilfe der Bundeswehr für die Nachverfolgung von Corona-Kontaktpersonen ausdrücklich begrüßt. Er verstehe nicht, warum Bezirke darauf verzichteten. Die Bundeswehr leiste den Gesundheitsämtern schnell und unbürokratisch Hilfe, sagte Müller. Auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) hatten die ablehnende Haltung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg kritisiert.

Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) wehrte sich am Freitag auf Twitter gegen die Kritik:

Wir haben das Personal mit zivilen Kräften aufgestockt. Hier geht's nur um eine ideologische Debatte oder meint eine Bundesministerin ernsthaft, Deutschland geht wg. #Xhain verloren? Wir erfüllen alle geforderten Standards und nur darum sollte es gehen. https://t.co/3cmAD9Jzoy — Monika Herrmann (@MonikaHerrmann1) October 2, 2020

Gleichzeitig war sie für mehr Gelassenheit. „Wir haben das Personal mit zivilen Kräften aufgestockt“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Hier geht es nur um eine ideologische Debatte. Oder meint eine Bundesministerin ernsthaft, Deutschland geht wegen Friedrichshain-Kreuzberg verloren?“ Der Bezirk erfülle - etwa bei der Nachverfolgung von Infektionsketten - alle geforderten Standards. „Und nur darum sollte es gehen.“

+++ Donnerstag, 1.Oktober +++

17.05 Uhr: 244 neue Infektionen, ein weiterer Todesfall

In Berlin ist eine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 229. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag mit. 244 neue Infektionen wurden bestätigt, 288 waren es am Mittwoch. 1915 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 1808 waren es am Mittwoch. 12.888 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 33, zwei mehr als am Mittwoch. Insgesamt liegen 103 Menschen in Krankenhäusern, drei mehr als am Mittwoch gemeldet. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,83 weiter auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 32,7 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

15.39 Uhr: Verstöße gegen Corona-Auflagen - Pankow kassiert 22.000 Euro

Pankows Ordnungsamt hat von Beginn der Pandemie bis Ende September 700 Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung registriert. Daraus ergaben sich laut Mitteilung des Bezirksamts Bußgeldforderungen in Höhe von 22.000 Euro. Alle Details zu den Corona-Verstößen und Bußgeldforderungen lesen Sie hier.

13.14 Uhr: Müller - Corona-Hilfe der Bundeswehr in Berlin willkommen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat klargestellt, dass Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Pandemie in der Hauptstadt willkommen ist. „Wenn wir weiterhin Kräfte einsetzen können zur Nachverfolgung zum Beispiel der Infektionsketten (...), dann würde ich mich weiterhin über die Unterstützung sehr freuen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Er sei dankbar, wenn die Truppe in Berlin weiter helfe, wie auch in anderen Bundesländern. „Und das ist kein Kampfeinsatz im Inneren oder sonstiger Einsatz im Inneren.“

Müller und Kalayci gingen im Parlament nicht direkt auf das Vorgehen des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg ein. Sie verwiesen aber darauf, dass Berlin in der Corona-Pandemie schon viel Unterstützung von der Bundeswehr bekommen habe. Das betreffe etwa den Aufbau eines Notfallkrankenhauses, die Beschaffung von Schutzkleidung, den Betrieb von Teststellen oder Lagerkapazitäten. „Ich werde es an jeder Stelle deutlich machen, dass wir die Hilfe auch weiterhin sehr gerne annehmen“, so Müller.

12.08 Uhr: 1600 Firmenanträge auf Corona-Überbrückungshilfe in Brandenburg

Brandenburger Unternehmen haben bis Ende September rund 1600 Anträge auf sogenannte Überbrückungshilfen in der Corona-Krise gestellt mit einem Gesamtvolumen von gut 20 Millionen Euro. Davon wurden bisher 1000 Anträge mit einem Fördervolumen von 14,7 Millionen Euro bewilligt, wie aus einer Übersicht des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, die der dpa vorlag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichtet.

12.07 Uhr: Überbrückungshilfe-Anträge in Höhe von 98 Millionen Euro eingegangen

In Berlin sind bis Ende September rund 6000 Anträge von Unternehmen auf die sogenannte Überbrückungshilfe mit einem Volumen von fast 98 Millionen Euro eingegangen. Rund die Hälfte davon (45,1 Prozent) wurde bislang bewilligt mit einem Fördervolumen von rund 49 Millionen Euro, wie aus einer Übersicht des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, die dpa vorlag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichtet. Die durchschnittliche Höhe pro Antrag betrug demnach bundesweit bislang rund 13.400 Euro.

Die Überbrückungshilfen sind Zuschüsse des Bundes zu den Fixkosten der Unternehmen und bemessen sich an der Höhe des Umsatzrückgangs. Sie sollen die wirtschaftliche Existenz betroffener Unternehmen, Soloselbstständiger sowie von Freiberuflern sichern. Die Bundesregierung hatte kürzlich diese Zuschüsse bis Jahresende verlängert sowie erhöht und die Zugangsbedingungen vereinfacht. Demnach können Unternehmen je nach Höhe der Fixkosten für die Monate September bis Dezember bis zu 200.000 Euro an Förderung erhalten.

11.30 Uhr: Nur Ende März gab es mehr Neuinfektionen in Berlin

In Berlin sind 288 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Seit Ausbruch der Pandemie gab es nur Ende März mehr Neuinfektionen. Damals meldete die Gesundheitsbehörde für den 26. März 292 neue Fälle.

10.38 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in Brandenburg steigt weiter - 37 neue Infektionen

In Brandenburg ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Das Gesundheitsministerium berichtete am Donnerstag von 37 neuen Fällen innerhalb eines Tages. Das ist bislang der höchste Anstieg in dieser Woche. Von Dienstag zu Mittwoch waren es 27 Ansteckungen, von Montag zu Dienstag lag die Zahl bei 23 neuen Infektionen. Die Zahl der aktiv Erkrankten im Land stieg um 27 auf insgesamt 274. 13 Patienten werden wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, zwei davon werden intensivmedizinisch beatmet.

Allein aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden neun neue Ansteckungen gemeldet. Damit steigt dort die Zahl der Infektionen auf 660. Der Landkreis ist wie auch die Landeshauptstadt Potsdam (755) ein Corona-Schwerpunkt in Brandenburg. Der Kreis Oberhavel verzeichnete sieben neue Fälle, die Kreise Oder-Spree und Teltow-Fläming registrierten jeweils sechs bestätigte neue Infektionen. Jeweils zwei Ansteckungen wurden aus der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) und den Kreisen Ostprignitz-Ruppin und Havelland gemeldet. Die Kreise Prignitz, Märkisch-Oderland und die Stadt Potsdam meldeten jeweils einen neuen Fall.

10.17 Uhr: Auch Minister Spahn kritisiert Friedrichshain-Kreuzberg

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Weigerung des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg kritisiert, in der Pandemie Hilfe von der Bundeswehr anzunehmen. In den Gesundheitsämtern kämen bei steigenden Infektionszahlen die Beschäftigten irgendwann an ihre Belastungsgrenzen. „Deswegen unterstützen wir auch seitens des Bundes zum Beispiel mit Bundeswehrsoldaten, zum Beispiel vonseiten des Robert Koch-Instituts“, sagte Spahn in der ARD-Sendung „Extra“ zur Corona-Lage am Mittwochabend. „Übrigens wundert es da schon, wenn hier in Berlin-Friedrichshain dann ein Gesundheitsamt aus ideologischen Gründen mitten in der Pandemie keine Hilfe von der Bundeswehr will.“

In elf Berliner Bezirken kommen bereits Soldaten zum Einsatz, die bei der oft telefonischen Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten oder in Teams für Tests eingesetzt werden. Zu den bisher 60 Soldatinnen und Soldaten sollen noch einmal 180 dazukommen. Nur der linksalternative Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg geht einen anderen Weg. Eine Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung lehne die Bundeswehrhilfe ab, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts am Donnerstag. Da die Bundeswehrsoldaten zudem nur wenige Wochen vor Ort seien, wolle der Bezirk lieber neue Mitarbeiter befristet für ein ganzes Jahr einstellen. Inzwischen arbeiteten bereits 71 Beschäftigte in der sogenannten Kontaktnachverfolgung. 72 seien vorgegeben.

10.12 Uhr: Anbieter von Superfoods darf nicht mehr mit Bezug auf Coronavirus werben

Der Anbieter „Your Superfoods“ darf seine Produkte nicht mehr mit Bezug auf das Coronavirus bewerben. Die Verbraucherzentrale Berlin hatte dagegen geklagt und Recht bekommen. Der Anbieter von Smoothiepulvern schrieb in Pandemie-Zeiten den Produkten immunitätsfördernde Eigenschaften zu. Nach Auffassung der Verbraucherzentrale Berlin nutzte der Anbieter bewusst die Ängste der Kunden aus und erweckte die irreführende Erwartung, mit der Verwendung der Produkte könne ein erhöhter Schutz vor Ansteckung erlangt werden. Auf die Abmahnung hin entfernte das Unternehmen zwar die Aussagen, gab aber nicht die geforderte Unterlassungserklärung ab. Deshalb wurde Klage eingereicht, die nun zu Gunsten der Verbraucherzentrale Berlin entschieden wurde.

7.57 Uhr: Peter Maffay - Dieses Konzert ist für uns wie ein Leuchtturm

Am Freitag will Peter Maffay in der Waldbühne sein erstes Konzert nach langer Corona-Zwangspause geben. "Dieses Konzert ist für uns wie ein Leuchtturm. Es soll ein Signal aussenden. Ein Signal der Hoffnung, dass wir irgendwann in eine gewisse Normalität zurückkehren werden", sagt der Sänger. „Back to Live“ - unter diesem Motto waren in den vergangenen Wochen wieder eine Reihe von Künstler unter Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen in der Waldbühne aufgetreten, darunter Roland Kaiser, Sido und Helge Schneider. Hier lesen Sie das Interview mit Peter Maffay.

1.01 Uhr: Bundeswehr-Hilfe abgelehnt: Kramp-Karrenbauer kritisiert Berliner Bezirk

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die ablehnende Haltung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg gegen Hilfe der Bundeswehr zur Nachverfolgung von Kontakten bei Corona-Infizierten kritisiert. Das berge die Gefahr, eine Verschärfung der Lage für ganz Berlin zu riskieren, sagte die CDU-Chefin dem „Tagesspiegel". „Mir fehlt jedes Verständnis, dass Rot-Rot-Grün es eher riskiert, dass es rasant steigende Infektionen gibt, dass Infektionsketten nicht nachverfolgt oder nicht eingedämmt werden können, als sich von der Bundeswehr helfen zu lassen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie sieht „ideologische Gründe“. Überall sonst werde die Hilfe der Soldatinnen und Soldaten dankbar angenommen.

In elf Berliner Bezirken kommen bereits Soldaten zum Einsatz, die bei der oft telefonischen Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten oder in Teams für Tests eingesetzt werden. Zu den bisher 60 Soldatinnen und Soldaten sollen noch einmal 180 dazukommen.

Nur der linksalternative Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg möchte nicht auf sie zurückgreifen – obwohl die Zahl der Neuinfektionen dort besonders hoch ist. In dem Bezirk mit rund 290.400 Einwohnern gibt es bisher 1395 bestätigte Corona-Infektionen. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner an den vergangenen sieben Tagen liegt knapp unter dem kritischen Wert 50.

+++ Mittwoch, 30. September +++

17.09 Uhr: Sozialsenatorin - Finanzierung für Kältehilfe steht

Am Donnerstag startet in Berlin die Kältehilfe für Obdachlose. Geht es nach Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke), steht trotz Mehrkosten die Finanzierung für die diesjährige Saison. Die Corona-Pandemie stellt die Kältehilfe in diesem Jahr vor besondere Probleme: Um die Hygieneregeln einzuhalten, können in den Einrichtungen weniger Betten zur Verfügung gestellt werden. Um auf die geplanten 1000 Betten zu kommen, sind mehr Einrichtungen nötig, was zu mehr Kosten führt, sagte ein Sprecher der Behörde.

Die Kältehilfe könne nun mit einem solchen entzerrten Konzept beginnen, sagte Breitenbach am Mittwoch bei der 4. Berliner Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe. Wie viel mehr dieses neue Konzept kostet, sagte Breitenbach nicht. Vor einer Woche hatte die Politikerin gesagt, dass man mit der Finanzverwaltung im Gespräch sei. Ein weiterer Nachtragshaushalt werde diskutiert und beschlossen, vermutlich nach den Herbstferien.

17.04 Uhr: Füchse stornieren Dauerkarten - Nur 1000 Besucher bei Heimspielen

Die Füchse Berlin haben die bereits verkauften Dauerkarten für die neue Saison storniert. Da die aktuelle Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin wegen der Corona-Pandemie weiter nur 1000 Teilnehmer bei Indoor-Veranstaltungen zulässt, bleiben bei Abzug der Teams, Betreuer, Dienstleister und des Service-Personals nur 350 Plätze für Fans. Der Berliner Handball-Bundesligist hatte gehofft, mit einem Hygienekonzept für die Max-Schmeling-Halle mehr Zuschauer zulassen zu können.

17.01 Uhr: 1808 aktuelle Corona-Fälle, eine Ampel springt auf Rot

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 228. 288 neue Infektionen wurden bestätigt, 173 waren es gestern. 1808 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 1676 waren es gestern. 12.751 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 31, vier mehr als gestern. Insgesamt liegen 100 Menschen in Krankenhäusern, neun mehr als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,93 weiter auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen springt mit 30,2 auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün. Das Berliner Frühwarnsystem zur Bewertung der Corona-Lage signalisiert bei Doppel-Gelb Beratungsbedarf. Zeigt die sogenannte Corona-Ampel Doppel-Rot, sieht der Senat Handlungsbedarf.

Die Fallzahlen für die Berliner Bezirke:

16.47 Uhr: Corona-Förderung jetzt auch für Berliner Vereine

Ehrenamtliche und Vereine können ab Donnerstag Fördergelder von der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) beantragen. Das Zuschussprogramm für gemeinnützige Organisationen (Soforthilfe X) startet zum 1. Oktober und sieht eine Förderung von bis zu 20.000 Euro vor. Die minimale Fördersumme liegt bei 1000 Euro. Die Anträge können ab 9 Uhr morgens ausschließlich online gestellt werden.

Gefördert werden Organisationen mit Sitz in Berlin, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, als steuerbegünstigt gelten, die durch die Corona-Pandemie in einen existenzbedrohlichen Liquiditätsengpass geraten sind, in denen freiwilliges und ehrenamtliches Engagement eine tragende Rolle spielt, und die nicht vollumfänglich institutionell gefördert werden. Wer aus Geld aus dem Rettungsschirm des Berliner Landesportbunds erhält oder bereits aus der Soforthilfe IV des Landes erhalten hat, wird nicht unterstützt.

15.55 Uhr: Dehoga - Gastwirte können falsche Namenseinträge kaum verhindern

Berlins Gastwirte sehen kaum Möglichkeiten zu verhindern, dass Gäste schummeln, wenn sie im Restaurant ihren Namen hinterlassen sollen. „Wenn jemand einfach einen anderen, falschen Namen schreibt, hat der Gastronom keine Chance“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Dehoga Berlin, Thomas Lengfelder, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Etwas anderes sei es bei offensichtlichen Fake-Namen wie Donald Duck. „Da muss der Gastronom kurz draufgucken und sagen "Trag mal bitte deinen richtigen Namen ein"“, sagte Lengfelder. „Aber er ist nicht befugt, den Personalausweis zu verlangen. Gastronomen sind Unternehmer und keine Aufsichtsbehörde.“

Laut der geltenden Infektionsschutzverordnung müssen Gäste Vor- und Familiennamen, Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse und Anwesenheitszeit angeben. Gastronomen sind verpflichtet, eine solche Anwesenheitsdokumentation zu führen, Gäste dazu, vollständige und zutreffende Angaben zu machen. „Wir appellieren seit vielen Wochen an Gastwirte und Gäste, dass sie sich an die Dokumentationspflicht halten sollen“, sagte Lengfelder. „Das ist auch kein Kavaliersdelikt, wenn man das nicht macht. Es betrifft letztendlich uns alle, wenn die Verordnung wieder verschärft wird.“

15.23 Uhr: Dilek Kalayci - Einsparungen können sich rächen

Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, Dilek Kalayci (SPD), hält gute Arbeitsbedingungen in Kliniken und Pflegeheimen, ausreichend Personal und faire Bezahlung auch nach der Corona-Zeit für unerlässlich. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig das Gesundheitswesen sei und wie schnell sich Einsparungen hier rächen könnten, erklärte die Berliner SPD-Senatorin am Mittwoch bei einer Kundgebung von Beschäftigten aus Krankenhäusern und Altenpflege in der Hauptstadt.

Im Gesundheitswesen werde während der Pandemie viel geleistet. Dafür dürfe es nicht nur warme Worte und Applaus geben. Die Politik habe sich daher mit verschiedenen Maßnahmen auf den Weg gemacht, die Attraktivität von Gesundheits- und Pflegeberufen zu steigern. Dazu gehörten verbindliche Personalvorgaben für Kliniken oder Schritte hin zu mehr Ausbildung.

13.41 Uhr: CDU-Fraktion - Senat muss Regeln endlich durchsetzen

Die Berliner CDU-Fraktion hat dem rot-rot-grünen Senat vorgeworfen, beim Umsetzen der eigenen Regeln zu versagen. „Mit den Verboten ist der Senat immer schnell, mit der Umsetzung ist er außerordentlich erfolglos“, sagte Fraktionschef Burkard Dregger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Senat hatte am Dienstag unter anderem eine Obergrenze für private Feiern im Freien von 50 Teilnehmern und eine Maskenpflicht im Büro beschlossen, die allerdings nicht am Schreibtisch gelten soll. Dregger warf dem Senat vor, das Durchsetzen von Regeln sei in Berlin „äußerst bescheiden“. Das müsse sich ändern.

„Wir haben erkannt, dass in bestimmten Bezirken in Berlin das Infektionsgeschehen überdurchschnittlich gestiegen ist, dazu gehören Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg“, sagte der Oppositionsführer. „Deswegen erwarte ich, dass der Senat die Kontrollressourcen gezielt dort einsetzt, wo das Infektionsgeschehen nach oben geht und wo es undisziplinierte Superspreader-Partys und andere Zusammenkünfte gibt.“

13.36 Uhr: Brandenburg prüft Berliner Corona-Regeln - Kompromiss gesucht

Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung will die schärferen Berliner Corona-Regeln für private Feiern prüfen. „Wir wollen natürlich immer, dass keine zu großen Brüche an der Grenze Berlin-Brandenburg auftreten, aber wir haben natürlich in Berlin im Moment ein sehr großes Infektionsgeschehen“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Bei uns in Brandenburg steigt es sehr langsam und ist noch auf niedrigem Niveau. Wir müssen da einen Kompromiss finden.“

Brandenburg plant nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Obergrenze von 50 Menschen für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen und von 25 Menschen für Feiern zuhause, wenn es mehr als 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geben sollte. Die Zahl lag am Dienstag bei rund fünf.

12.51 Uhr: Kritik aus der Wirtschaft an Maskenpflicht im Büro

Von Seiten der Wirtschaft gibt es deutliche Kritik am Beschluss des Berliner Senats, eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz einzuführen. Danach ist in Büro- und Verwaltungsgebäuden ab Samstag vorgeschrieben, zum Beispiel im Flur und im Aufzug eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, allerdings nicht am Schreibtisch. „Wir wissen von einer Reihe von Unternehmen, die die Maskenpflicht im Büro schon längst eingeführt haben“, sagte Christoph Irrgang, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin am Mittwoch.

Jedes Unternehmen habe großes Interesse daran, die Ansteckungsrisiken gering zu halten. „Das ändert jedoch nichts daran, dass es für eine Eindämmung des Infektionsgeschehens sicher hilfreicher wäre, wenn die Einhaltung bereits bestehender Regeln konsequenter kontrolliert würde, anstatt neue Vorgaben einzuführen.“ Es sei hinreichend bekannt, dass die größten Ansteckungsgefahren von privaten Partys mit hunderten Teilnehmern ausgingen. „Hier einzuschreiten, sollte oberste Priorität für die Behörden haben.“

11.35 Uhr: Wieder mehr Ansteckungen mit dem Coronavirus in Brandenburg

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus in Brandenburg steigt weiter an. Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch 27 neue Fälle gemeldet. Von Montag auf Dienstag waren es 23 Infektionen. Die Neuinfektionen konzentrieren sich nicht auf eine einzelne Region.

Aus dem Landkreis Havelland wurden sechs neue Fälle gemeldet, die Landkreise Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland und Potsdam Mittelmark registrierten jeweils vier neue Infektionen. Jeweils zwei neue bestätigte Fälle meldeten der Kreis Ostprignitz-Ruppin und die Landeshauptstadt Potsdam. In den Kreisen Barnim, Teltow Fläming, Oberspreewald-Lausitz und den kreisfreien Städten Cottbus und Brandenburg an der Havel wurde jeweils ein Fall registriert.

Damit haben sich seit März 4306 Menschen im Land mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl derjenigen, die bislang in Zusammenhang mit dem Virus starben, liegt landesweit unverändert bei 173. Aktuell werden neun Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, zwei werden intensivmedizinisch beatmet. 3886 Menschen gelten als genesen - das sind 17 im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt bei 247.

11.17 Uhr: Dr Motte und weitere DJs fordern Unterstützung der Bundesregierung

Deutschlands international etablierte Elektro-Szene kämpft in der Corona-Pandemie ums Überleben: Vor diesem Hintergrund haben Musik- und Kulturschaffende in einem Offenen Brief an die Bundesregierung um Unterstützung geworben. Zu den Schirmherren gehören prominente Namen wie der Berliner Dr. Motte, Paul Kalkbrenner und Paul van Dyk. „Das Lebensgefühl Techno prägt bereits Generationen. So viele Dichter, Denker und Komponisten der modernen Zeit tummeln sich hier und sie wollen gehört werden“, heißt in dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Schreiben. „Ignorieren Sie nicht ihre künftigen Wähler und ignorieren Sie nicht das, was wir geschaffen haben.“

Nach Angaben der Organisation Booking United, einer Interessengemeinschaft aus der Musikwirtschaft für Agenturen, Künstler-Tourneen, DJs und Live-Auftritte, haben die Künstler sowie die Agenturen seit März zwischen 95 und 100 Prozent ihrer Einnahmen verloren. „Es gibt leider noch kein greifbares Ende der Pandemie-Beschränkungen für unsere Branche. Die Umsätze der Agenturen und Künstler werden 2021 nicht auf das Vorkrisen-Niveau zurückkehren.“ Wie geholfen werden könne? „Geben Sie uns Selbstständigen aus dem Kultursektor eine respektvolle finanzielle Hilfe.“

11.12 Uhr: FDP-Fraktion kritisiert Senatsbeschlüsse zur Corona-Pandemie

Die Berliner FDP-Fraktion übt scharfe Kritik an den jüngsten Senatsbeschlüssen zu Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. „Die erneuten Eingriffe in die Grundrechte der Menschen in unserer Stadt sind nur noch schwer zu vermitteln, weil eine klare Linie fehlt“, kritisierte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja am Mittwoch. „Die Fraktion der Freien Demokraten im Abgeordnetenhaus behält sich vor, die Verfassungs- und Rechtmäßigkeit der Verordnung prüfen zu lassen.“

Czaja sagte, statt blindem Aktionismus seien Augenmaß und pragmatische Lösungen das Gebot der Stunde. „Die Gesundheit der Menschen ist ein hohes Gut, aber auch bei steigenden Infektionszahlen kann der Gesundheitsschutz nicht über alle Freiheitsrechte gestellt werden.“ Das gelte vor allem da, wo Einschränkungen und Infektionsschutz erkennbar nicht in einem sinnvollen Verhältnis stünden.

„Während der Senat daran scheitert, die Corona-Partys in Parks und Waldstücken unter Kontrolle zu bekommen, soll es jetzt eine Maskenpflicht in Bürogebäuden richten.“ Die Datengrundlage dafür sei nicht klar. „Die Einschränkungen treffen nicht die vernunftlosen Regelbrecher, sondern vor allem die Beschäftigten, die wirtschaftlich Tätigen und damit genau die Vernünftigen, die sich auch bisher schon an alle Regeln gehalten haben“, kritisierte der FDP-Fraktionschef.

9.56 Uhr: Arbeitslosigkeit weiter gesunken - Lage bleibt angespannt

Nach dem Corona-Schock im Frühjahr ist die Arbeitslosigkeit in Berlin im September weiter gesunken. 209.282 Frauen und Männer waren in dem Monat arbeitslos gemeldet, 5021 weniger als im August, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Wie in den Vorjahren sei die übliche Herbstbelebung eingetreten, hieß es zur Erklärung. „Gleichwohl bleibt die Lage fragil und anfällig für Risiken, zum Beispiel in Folge von verzögerten Insolvenzen“, sagte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. Die Arbeitslosenquote der Bundeshauptstadt lag im September bei 10,5 Prozent. Das waren 2,7 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

8.54 Uhr: Berliner Linke fordern bessere Erklärung neuer Corona-Maßnahmen

Der Gesundheitsexperte der Berliner Linksfraktion, Wolfgang Albers, hat mit Blick auf die neuen Corona-Beschlüsse des Senats vor Panikmache gewarnt. Albers sagte am Mittwoch im RBB-Inforadio zum Teil sei das Handeln von Emotionen getrieben. „Die Linke trägt die neuen Berliner Beschlüsse zwar mit. Aber die Politik kann nicht so einfach in private Haushalte hineindirigieren. Stattdessen sollte sich die Politik endlich Gedanken darüber machen, was sie in der Vergangenheit zu tun unterlassen hat. Vieles, was jetzt notwendigerweise geregelt wird, ist in der Vergangenheit versäumt worden. Die Gesundheitsämter sind zum Beispiel vernachlässigt worden.“

Albers sagte, die Politik sei heute zum Teil angstbestimmt und emotionalisiert. Das sollte in Zukunft anders werden. „Es ist wichtig, aus diesem Panikmodus herauszukommen. Den Menschen muss ein Weg aufgezeigt werden, mit der Krankheit zu leben. Wir werden sicherlich noch lange damit zurechtkommen müssen, auch wenn ein Impfstoff gefunden sein sollte.“

Albers erklärte, Corona-Beschränkungen müssten gut erklärt werden, um die Menschen mitzunehmen. Deshalb sei Sachlichkeit wichtig. „Es muss zwischen Infektionsgeschehen und Krankheitsgeschehen unterschieden werden. In den vergangenen sieben Tagen hat es knapp 1110 Neuinfektionen in Berlin gegeben. Davon mussten nur 31 in Krankenhäusern behandelt werden. Wir müssen diese Zahlen zwar ernst nehmen, aber das darf nicht zu Panik führen.“

6.03 Uhr: Wo es die meisten Corona-Ausbrüche in Berlin gibt

Bei den meisten Neuinfektionen ist es für die Gesundheitsämter unmöglich, sie auf einen bestimmten Ausbruch an einem Ort zurückzuverfolgen. Eine Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, listet in den letzten vier Wochen 674 von insgesamt mehr als 3000 Neuinfektionen auf, hinter denen ein bekannter Ausbruch steht. Es gibt also einen Ort oder eine Situation, an dem zwei oder mehr Infektionen in einem Zusammenhang nachgewiesen wurden.

Berliner Orte und Situationen mit den meisten Corona-Ausbrüchen

Das Papier zeigt den Schwerpunkt der Ansteckung in privaten Haushalten. Dort registrierten die Ämter 135 Ausbrüche mit 388 Infizierten.

Die zweitwichtigste Quelle, der Arbeitsplatz, folgt mit nur zehn Ausbrüchen und 32 Fällen.

An den Schulen registrierten die Ämter neun Ausbrüche mit 31 Infizierten.

Für Kindergärten weist die Statistik zwei Ausbrüche mit 23 Fällen aus.

Unter die Rubrik Freizeit fallen sieben Ausbrüche mit allerdings 79 angesteckten Personen.

Zwei Corona-Ausbrüche in Altenheimen führten in den vergangenen vier Wochen zu 47 Infektionen.

Kaum eine Rolle spielen hingegen Gaststätten, hier gab es zwei Fälle mit zwei oder mehr Infizierten, zwölf Menschen fingen sich dabei das Virus ein.

Beim Picknicken gab es einen Ausbruch mit zwei Betroffenen.

Keine Rolle im bekannten Infektionsgeschehen spielten zuletzt Vereine, Flüchtlingsunterkünfte und Wohnheime.

+++ Dienstag, 29. September 2020 +++

22.58 Uhr: Drosten betont Zuverlässigkeit von PCR-Corona-Tests

Der Virologe Christian Drosten hat die Zuverlässigkeit der PCR-Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2 betont. Angesichts von Behauptungen in sozialen Medien, die Tests seien oft falsch positiv und wiesen mitunter nur Fragmente des Virus nach, sagte der Virologe der Berliner Charité: „Ohne ein volles Virus-Genom gibt es keine Virus-Reste.“ Es gebe auch keine Verwechslungen mit sonstigen Viren wie etwa anderen Erkältungsviren und Coronaviren, fügte er im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ hinzu. „Die PCR ist da einfach zweifelsfrei.“ Daten zur Validierung habe schon die erste Publikation zu dem PCR-Test im vorigen Januar enthalten.

„Unsere PCR war zwar die erste, die ist aber längst nicht mehr die einzige“, sagte Drosten. „Die Labore sind eigentlich alle inzwischen dazu übergegangen, die Tests von Herstellern zu beziehen. Die haben unsere PCR zum Teil übernommen, zum Teil aber auch ein bisschen modifiziert. Und allen ist gemeinsam, dass die zusätzlich zu unserer Validierung noch mal wieder selber Validierungen gemacht haben.“ Andernfalls dürfe man solche Tests nicht verkaufen. „Die muss man ja zertifizieren lassen.“ Das PCR-Verfahren biete „eine sehr wasserdichte Diagnostik“.

20.53 Uhr: Michael Müller - Berliner Ampelsystem wird Vorbild für andere Länder

Die Berliner Corona-Ampel soll nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) Vorbild für andere Bundesländer werden. „Was mich besonders gefreut hat, dass alle gesagt haben, wir brauchen ein Warnsystem - und zwar so wie das in Berlin oder ähnlich wie in Berlin“, sagte Müller nach der Videoschalte der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Wir haben das schon vor einem Vierteljahr eingerichtet“, sagte Müller. „Jetzt orientieren sich daran viele oder alle und werden etwas Ähnliches beschließen.“

Als erstes Bundesland zog nun Rheinland-Pfalz mit einem Ampelsystem nach - allerdings hat es die Farben Gelb-Orange-Rot. Es gilt seit Dienstag. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte am Montag noch gesagt, dass sie das Bild einer Ampel „für weniger passend“ hält. „Denn in der Corona-Pandemie stehen die Zeichen nicht auf Grün, das führt zu einer falschen Sicherheit.“

20.02 Uhr: Berliner Senat beschließt Maskenpflicht in Büros

Wegen zuletzt gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt in Berlin künftig eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Beim Arbeiten am Schreibtisch soll die Regelung nicht greifen. Das beschloss der Berliner Senat am Dienstag.

19.55 Uhr: Keine Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum werden in Berlin nicht verschärft. Es mache keinen Sinn, den Leuten zu verbieten, sich draußen zu treffen, weil die Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel sehr viel geringer sei als in geschlossenen Räumen, so Kultursenator Klaus Lederer (Linke).

19.53 Uhr: Senat beschließt wegen Corona Obergrenze bei Feiern

Angesichts gestiegener Corona-Infektionszahlen in Berlin dürfen private Feiern im Freien künftig nur noch mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Ab zehn Teilnehmern, etwa bei einer Familienfeier, müssen die Gastgeber sowie Gastronomen eine Anwesenheitsliste führen.

Keine Beschränkungen wird es hingegen bei den Zuschauerzahlen bei Kultur-, Sport- und Kongressveranstaltungen in Berlin geben. "Wir werden bei den Veranstaltungsgrößen bleiben", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke): "Wir haben Hygienekonzepte, da ist die Gefahr gering", sagte er.

18.14 Uhr: Brandenburg will schärfere Obergrenze für Feiern

Die Menschen in Brandenburg müssen sich für den Fall einer deutlichen Zunahme neuer Corona-Infektionen auf strengere Regeln für das Feiern einstellen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte Pläne für eine schärfere Obergrenze von 50 Menschen für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen an, wenn es mehr als 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt. In privaten Räumen sollten sich nach einer Empfehlung dann nicht mehr als 25 Leute treffen. Regional könnten auch niedrigere Werte angesetzt werden. Das Kabinett berät in der kommenden Woche darüber.

Für private Feiern im Haus, in der Wohnung oder im Garten gilt in Brandenburg derzeit generell eine Obergrenze von 75 Teilnehmern. Für Großveranstaltungen ist in geschlossenen Räumen eine Obergrenze von 1000 Menschen festgelegt, maßgeblich ist aber die Zahl von Gästen bei der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln je nach Raumgröße.

17.28 Uhr: Illegale Tanzparty: Berliner Gastronom muss 5000 Euro zahlen

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) kündigt Schließungen von Bars und Gaststätten an, sollten sie massiv gegen Hygienevorschriften verstoßen. Nicht daran gehalten, hatte sich offenbar ein Wirt am Alexanderplatz im August. Anstatt auf Abstände zu achten, entwickelte sich an dem entsprechenden Abend eine ausgelassene Party in einem geschlossenen Zelt, bei der laut Bezirksamt die Hygienevorschriften massiv verletzt worden sind.

Gegen den Betreiber wurde nun ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt. „Das ist die letzte Eskalationsstufe gewesen, sozusagen die dunkelgelbe Karte“, sagte von Dassel der Berliner Morgenpost und spricht damit eine Warnung an alle Gastronomiebetriebe im Bezirk aus. Beim nächsten Mal zeigt der Bezirk rot. „Nach Erlass der hohen Bußgelder haben wir nun auch die Möglichkeit, Schließungen von gastronomischen Betrieben als verhältnismäßig und somit rechtmäßig durchzusetzen.“

17.17 Uhr: Besucherterrasse am Flughafen Tegel öffnet für mehrere Wochen wieder

Bevor der Flughafen Tegel am 8. November schließt, öffnet die Besucherterrasse noch einmal. Sie ist wegen der Corona-Krise seit Mitte März geschlossen, kann vom 3. Oktober bis 7. November aber wieder genutzt werden, wie die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft (FBB) mitteilte. Kostenlose Tickets sollen dafür ab Donnerstag (1. Oktober) online zu buchen sein. Wegen der Abstandsregeln ist nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig auf der Terrasse zugelassen, täglich zwischen 11 Uhr und 20.30 Uhr gut 900 Personen. Die Besuchszeit ist pro Person auf eine Stunde begrenzt.

17 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 173 - Eine Ampel weiter auf Gelb

In Berlin haben sich nachweislich 173 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, das geht aus den aktuellen Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 228. 12.595 Menschen gelten als genesen, damit sind aktuell 1676 Menschen infiziert. 91 Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 27 intensivmedizinisch.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Neukölln (+31), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (+30) und Mitte (+24).

Die Corona-Ampel für den R-Faktor steht mit 0,98 weiter auf Grün, der Wert für die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, steigt weiter an und steht jetzt auf 28,9. Die Ampel zeigt damit weiter Gelb, bei 30 würde sie auf Rot springen. Die Ampel für den Prozentsatz der Intensivbettenbelegung bleibt mit 2,1 Prozent auf Grün.

Corona-Fallzahlen nach Berliner Bezirken, Stand 29. September

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1416 (+9) 1216 Friedrichshain-Kreuzberg 1471 (+30) 1268 Lichtenberg 788 (+6) 693 Marzahn-Hellersdorf 702 (+6) 636 Mitte 2314 (+24) 2019 Neukölln 1839 (+31) 1569 Pankow 1249 (+7) 1096 Reinickendorf 1047 (+17) 924 Spandau 786 (+4) 692 Steglitz-Zehlendorf 932 (+8) 794 Tempelhof-Schöneberg 1383 (+17) 1176 Treptow-Köpenick 572 (+14) 512 Berlin 14.499 (+173) 12.595

17 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog

