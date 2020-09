Clubs in Berlin: Lichtenberg ist Hotspot für Open Airs

In Lichtenberg wird nun jede Woche Open Air getanzt.

Berlin. Die Berliner Clubs sind coronabedingt seit mehr als fünf Monaten geschlossen. Wer tanzen will, hat dazu nur begrenzt und unter Einhaltung strenger Abstandsregeln Gelegenheit. Kürzlich appellierte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) daher an die Bezirke, Außenflächen für Tanzveranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Ein Berliner Bezirk scheint den Vorschlag dabei ernster zu nehmen als andere: In Lichtenberg finden nun mindestens einmal wöchentlich Open Air-Raves und -Kulturveranstaltungen statt.