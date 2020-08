Wieder illegale Partys in Berlin gefeiert

In ganz Berlin feierten Menschen im Freien. Die Polizei rückte mehrfach an. Charlottenburg-Wilmersdorf will legale Partys ermöglichen.

Berlin. Erneut hat die Polizei am Wochenende illegale Partys in Berlins Parks aufgelöst. An mehreren Stellen in der Neuköllner Hasenheide hatten sich in der Nacht zu Sonntag vor allem junge Menschen in kleineren und größeren Gruppen im Park versammelt. Eine Party mit rund 200 Teilnehmern, von denen die Hälfte dicht beieinander und ohne Masken um eine Musikanlage mit einem DJ herum tanzte, wurde gegen drei Uhr von Polizisten beendet. Sie nahmen eine große Lautsprecherbox mit, woraufhin sich die Menschen zerstreuten. Gegen 3.45 Uhr sei der Park fast leer gewesen, so ein Polizeisprecher.