Die wichtigsten Konzerte in Berlin im November 2022: Alle Infos

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans im November nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist der November im Überblick:

Wann? 1. November bis 30. November 2022

Wo? Admiralspalast, Astra, Cassiopeia Berlin, Columbia Theater, Columbiahalle, Festsaal Kreuzberg, Frannz Club, Heimathafen Neukölln, Hole 44, Huxleys Neue Welt, Kesselhaus, Lido, Max-Schmeling-Halle, Mercedes-Benz Arena, Metropol Berlin, Passionskirche, Philharmonie Berlin, SO36, Tempodrom, Velodrom, Verti Music Hall

Wer kommt? 102 Boyz, AK Ausserkontrolle, Anvil, Bastille, Bono, Brett Young, Brunke, Bryan Adams, Bury Tomorrow, Clutch, Cœur de Pirate, Danger Dan, Die Happy, Disarstar, DPR, Dreamcatcher, Dritte Wahl, Ela., Electric Six, Ennio Morricone, Finntroll, Franz Ferdinand, Gang of Youths, Gil Ofarim, Guano Apes, Hang Massive, Hannah Gadsby, Heather Nova, Heilung, Howard Jones, Ina Müller & Band, Jack Harlow, James Bay, James Taylor, Jason Isbell and the 400 Unit, Kae Tempest, Karat, Kehlani, Keimzeit, Kid Cudi, Konstantin Wecker, Kreator & Lamb of God, Liedfett, Lil Nas X, Lordi, Lost Frequencies, Marillion, Matt Andersen, Milky Chance, Nacht der Filmmusik, Niedeckens BAP, Nightwish, Oliver Tree, Onuka, Opeth, Parov Stelar, Pavement, Peter Frampton, Philipp Poisel, Phoenix, Poppy, Powerwolf, Rise Against, Rivers of Nihilarchspire, Roland Kaiser, Saltatio Mortis, Sarah Connor, Sasha, Scala & Kolacny Brothers, Schlagernacht des Jahres, Schmyt, Sepultura, Simply Red, Sonata Artica, Stahlzeit, Swiss & Die Anderen, The Dublin Legends, The Hu, The Turbo ACs, Tom Gaebel, Welle:Erdball, Wet Leg, Wolf Alice, Yung Lean, Zoe Wees, Zucchero

Das ist der Konzert-Monat in Berlin: Eine Auswahl

Im November heißt es in Berlin wieder "Back in the summer of '69", wenn der kanadische Rockstar Bryan Adams am 26. November in der Mercedes-Benz Arena auftritt. Ein Highlight verspricht außerdem der Auftritt von US-Rapper Lil Nas X zu werden, der auf seiner ersten Europatour am 9. November die Max-Schmeling-Halle in Berlin ansteuert. Gleich vier Auftritte haben sowohl Soulqueen Sarah Connor – ab dem 26. November in der Verti Music Hall – als auch Antilopen-Frontmann Danger Dan – ab dem 31. Oktober im Admiralspalast – angekündigt.

Der britische Rockmusiker Peter Frampton geht auf Farewell Tour und kommt am 15. November für ein Abschiedskonzert in die Verti Music Hall. Außerdem besucht der italienischen Superstar Zucchero Berlin und wird am 15. November seine Hits in der Mercedes-Benz Arena präsentieren. Ihre Touren werden außerdem den US-amerikanischer Rapper Kid Cudi (12. November), die bermudische Sängerin Heather Nova (14. November), die US-Punkband Rise Against (17. November), die britische Indie-Rockband Bastille (20. November) und die französische Band Phoenix (20. November) in die Hauptstadt führen.

Fans von Franz Ferdinand sollten sich den 7. November notieren, denn dann werden die britischen Indie-Rocklegenden auf ihrer aktuellen Tour Halt in der Verti Music Hall machen. Bereits zwei Tage zuvor treten die Pioniere des amerikanischen Undergrounds Pavement im Tempodrom (5. November) auf. Die Folktronica-Band Milky Chance gehen live auf "Tour Again" und kommen am 16. November in die Columbiahalle. Wer dagegen deutschen Hip-Hop aus Berlin feiert, für den ist möglicherweise der Auftritt von AK Ausserkontrolle am 11. November im Astra Kulturhaus ein Tipp.

Ein besonderer Abend verspricht der musikalisch-literarische Auftritt von U2-Sänger Bono am 23. November im Admiralspalast zu werden. Der Sänger stellt seine Memoiren vor. Auch für Metalheads bietet der November in Berlin einiges: Von der mongolischen Metalgruppe The Hu am 3. November im Metropol über Powerwolf am 11. November im Melodrom und Lordi am 25. November im Hole 44 bis zu den brasilianischen Metal-Schwergewichten Sepultura, die am 17. November im Astra Kulturhaus auftreten.

Konzerte im November: Danger Dan (Admiralspalast)

Danger Dan

Foto: Jens Büttner / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mit der "Antilopen Gang" veränderte er die deutsche Rapszene, als Solokünstler machte der gebürtige Aachener mit seinem Klavieralbum "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" Furore. Jetzt kommt Danger Dan für vier Auftritte nach Berlin und spielt am 31. Oktober, 1., 2. und 3. November im Admiralspalast.

Danger Dan, Montag, 31. Oktober 2022, Dienstag, 1. November, Mittwoch, 2. November, Donnerstag, 3. November; Einlass jeweils gegen 19.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Ela. (Lido)

Mit ihrer Folkpop-Band Elaiza war die gebürtige Ukrainerin 2014 beim Eurovision Song Contest (ESC) in Kopenhagen angetreten. Jetzt kommt Ela. mit Songs aus ihrem hochgelobten Solodebüt "Liebe & Krieg" (2020) und ihrer aktuellen Hitsingle "Lila Cadillac" nach Berlin und spielt am 1. November ein Konzert im Lido.

Ela., Dienstag, 1. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Lido Berlin, Cuvrystraße 7, 10997 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Gil Ofarim (Frannz Club)

Musiker und Schauspieler Gil Ofarim geht mit seinem neuen Album "Alles Auf Hoffnung" auf deutschlandweite Clubtour und kommt am 2. November für einen Auftritt in den Frannz Club. Fans dürfen sich auf Livemusik und Songs aus Gil Ofarims erstem komplett deutschsprachigen Rock-Album freuen.

Gil Ofarim, Mittwoch, 2. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Gang of Youths (Kesselhaus)

Gangs of Youth sind unterwegs: Die Indie-Rockband aus Sydney wird am 3. November 2022 im Rahmen ihrer Europatour im Kesselhaus in der Kulturbrauerei spielen. Mit im Gepäck haben Frontmann Leʻaupepe und seine Band Songs aus ihrem kürzlich erschienenen Album "Angel in Realtime" (2022).

Gang of Youths, Donnerstag, 3. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: The Hu (Metropol)

The Hu mixen sehr erfolgreich traditionelle mongolische Musik mit westlichem Heavy Metal. Mit ihrem 2019 veröffentlichten Debütalbum "The Gereg" im Gepäck kommt die Band aus Ulaanbaatar für zwei Auftritte nach Deutschland. Am 3. November können Fans des "Hunnu-Rock" The Hu auf ihrer "Black Thunder"-Tour live im Metropol Berlin erleben.

The Hu, Donnerstag, 3. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Metropol Berlin, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Marillion (Tempodrom)

Die britische Rockband Marillion kommt für einen Gig nach Berlin und spielt am 4. November im Tempodrom. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Steve Hogarth Songs aus ihrem aktuellen Album "An Hour Before It’s Dark", das im März 2022 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits. Fans dürfen sich auf Liveversionen von Songs wie "When I Meet God", "The Great Escape" und "Garden Party" freuen.

Marillion, Freitag, 4. November 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Tempodrom, Große Arena, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Guano Apes (Huxleys Neue Welt)

Guano Apes

Foto: Daniel Cramer / Daniel Cramer/Sony

Nach den Sommerfestivals gehen Guano Apes im Herbst auf Clubtour und kommen im Rahmen der "Can't Stop Us"-Tournee am 4. November in die Hauptstadt. Fans dürfen sich beim Auftritt im Huxleys auf eine Auswahl der bekanntesten Hits der Band wie "Open Your Eyes", "You Can't Stop Me" und "Lords of the Boards" freuen.

Guano Apes, Freitag, 4. November 2022, Einlass ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln

Konzerte im November: Karat (Admiralspalast)

Im Herbst 2022 gehen die Ostberliner Rocklegenden auf Tour und kommen am 4. November für ein Konzert in den Admiralspalast. Mit im Gepäck haben Frontmann Claudius Dreilich und seine Band Songs aus ihrem aktuellen Album "Labyrinth" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Über sieben Brücken", "Albatros" und "Schwanenkönig".

Karat, Freitag, 4. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte

Konzerte im November: Dritte Wahl (Columbiahalle)

Die Rostocker Punkrock-Institution Dritte Wahl kommt nach Berlin und spielt am 5. November in der Columbiahalle. Mit im Gepäck hat das Quartett um Frontmann Gunnar Schroeder Songs aus ihrem jüngsten Studioalbum "3D".

Dritte Wahl, Sonnabend, 5. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Pavement (Tempodrom)

Für ihre aktuelle Tour haben Pavement zwei Auftritte in Deutschland angekündigt. Einer davon führt die Pioniere des amerikanischen Undergrounds am 5. November ins Tempodrom nach Berlin. Fans dürfen sich auf neue Musik sowie eine Auswahl ihrer beliebtesten Songs wie "Harness Your Hopes", "Range Life" und "Summer Babe" freuen.

Pavement, Große Arena, Sonnabend, 5. November 2022; Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte im November: Swiss & Die Anderen (Huxleys Neue Welt)

Swiss und die Andern gehen auf große Saunaclub-Tour und kommen am 5. November für einen Auftritt ins Huxleys. Mit dabei hat die Punkrock-Formation aus Hamburg Songs aus ihrem aktuellen Album "Keine Gewalt ist auch keine Lösung". Fans dürfen sich außerdem auf Gastauftritte von Shocky und Ferris MC freuen.

Swiss & Die Anderen, Sonnabend, 5. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Schlagernacht des Jahres (Mercedes-Benz Arena)

Jürgen Drews und viele weitere Künstler treten am Sonnabend in Berlin bei der Schlagernacht des Jahres auf

Foto: Christoph Schmidt / dpa

Die Schlagernacht des Jahres findet am 5. November in der Mercedes-Benz Arena Berlin statt. Besucher dürfen sich auf die bekanntesten Stars der deutschen Schlagerszene freuen. In diesem Jahr mit dabei: Howard Carpendale, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Nino de Angelo, Ross Antony, Mickie Krause, Oli.P, Voxxclub, Sarah Engels, Stereoact, Eloy de Jong, Team 5ünf und Eric Philippi.

Schlagernacht des Jahres 2022, Sonnabend, 5. November 2022, Einlass gegen 16.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Wet Leg (Astra)

Wet Leg zählen zu den Shootingstars der britischen Indie-Szene. Jetzt geht das Duo mit ihren Hitsingles "Chaise Longue" und "Wet Dream" auf Tour und kommt am 6. November für einen Auftritt ins Astra Berlin. Mit im Gepäck haben Rhian Teasdale und Hester Chambers Songs aus ihrem 2022 erschienenen Debütalbum "Wet Leg".

Wet Leg, Sonntag, 6. November 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Astra Berlin, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Hang Massive (Huxleys Neue Welt)

Das Ambient-Musik-Duo Hang Massive kommt nach Berlin: Fans können am 7. November 2022 im Huxleys erleben wie Danny Cudd und Markus Offbeat das Hang spielen, ein New-Age-Percussion-Instrument. Mit im Gepäck hat das Duo Songs aus ihrem aktuellen Album "Luminous Emtiness".

Hang Massive, Montag, 7. November 2022, Einlass gegen 19.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Franz Ferdinand (Verti Music Hall)

Franz Ferdinand

Foto: ddp / DDP

Die schottischen Indie-Rock Legenden Franz Ferdinand gehen anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens auf große Tournee und kommen mit ihrer "Hits To The Head"-Tour am 7. November 2022 für ein Konzert in die Verti Music Hall nach Berlin. Mit im Gepäck hat die Band eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "The Dark of the Matinée", "Do You Want To" und "Take Me Out".

Franz Ferdinand, Montag, 7. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: DPR (Verti Music Hall)

Fans von koreanischem Rap und RnB dürfen sich freuen: Am 8. November 2022 kommt das Kollektiv Dream Perfect Regime (DPR) für ein Konzert in die Verti Music Hall. DPR Live, DPR Ian und DPR Cream bringen dabei ihren jeweils etwas eigenen Musikstil mit.

DPR, Dienstag, 8. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Yung Lean (Columbiahalle)

Nachdem der schwedische Rapper Yung Lean 2022 sein neues Mixtape veröffentlicht hat, geht er jetzt auf Tour und kommt am 8. November 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt. Berliner Fans dürfen sich auf einen exklusiven Auftritt in der Columbiahalle freuen.

Yung Lean, Dienstag, 8. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Lil Nas X (Max-Schmeling-Halle)

Ariana Grande mit Lil Nas X und Lizzo bei den Grammy-Awards 2020.

Foto: Emma McIntyre / Getty Images for The Recording Academy

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Superstar Lil Nas X hat seine allererste Tournee angekündigt und die führt den US-Rapper am 8. November 2022 auch nach Berlin. Mit im Gepäck hat Lil Nas X für seinen Auftritt in der Max-Schmeling-Halle Songs aus seinem Debütalbum "Montero", das im September 2021 erschien.

Lil Nas X, Mittwoch, 9. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Konzerte im November: James Bay (Admiralspalast)

James Bay ist im November mit neuem Album auf Deutschlandtour und kommt am 11. November 2022 für ein Konzert in den Admiralspalast in Berlin. Mit im Gepäck hat der britische Singer-Songwriter Songs aus seinem brandaktuellen Studioalbum "Leap".

James Bay, Mittwoch, 9. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Matt Andersen (Heimathafen Neukölln)

Mitreißende Songs, filigranes Gitarrenspiel und raumfüllende Präsenz – dafür steht die neue Größe am Blues-Firmament Matt Andersen. Am 10. November 2022 kommt der kanadische Musiker für ein Konzert nach Berlin und spielt im Heimathafen Neukölln. Fans dürfen sich auf neue Songs aus seinem aktuellen Album "House to House" (2022) freuen.

Matt Andersen, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 20.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 21.00 Uhr, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Jason Isbell and the 400 Unit (Festsaal Kreuzberg)

Jason Isbell and the 400 Unit kommen mit neuem Album im Gepäck nach Berlin und spielen am 10. November 2022 im Festsaal Kreuzberg. Der Southern Rock-Sänger aus Alabama präsentiert Songs aus seinem jüngsten Studioalbum "Reunions", das im Mai 2020 erschien.

Jason Isbell and the 400 Unit, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Electric Six (SO36)

Die Party-Garanten Electric Six sind zurück: Wer die US-amerikanische Rockband um Frontsänger Tyler Spencer live erleben will, sollte sich den 10. November 2022 notieren und sich auf ein einzigartiges und schweißtreibendes Erlebnis im SO36 einstellen.

Electric Six, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: James Taylor (Tempodrom)

Im Herbst 2022 kommt der US-amerikanische Sänger mit seiner Band nach Deutschland und wird am 10. November 2022 ein Konzert im Tempodrom geben. Für seinen Auftritt hat Taylor eine Auswahl seiner größten Erfolge wie "Fire and Rain", "Carolina in My Mind" und "You Can Close Your Eyes" mit im Gepäck.

James Taylor, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte im November: Roland Kaiser (Mercedes-Benz Arena)

Roland Kaiser

Foto: Marco Steinbrenner / Kirchner-Media / picture alliance

Roland Kaiser ist auf der Bühne zu Hause - und weil er sich dort so pudelwohl fühlt, hat er anlässlich seines 70. Geburtstages eine Jubiläumstour angekündigt. Seine Berliner Fans können Roland Kaiser am 11. November 2022 live in der Mercedes-Benz Arena erleben. Auf dem Programm steht eine Auswahl seiner größten Hits.

Roland Kaiser, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Niedeckens BAP (Tempodrom)

"Wir scharren schon ungeduldig mit den Hufen, um endlich wieder auf Tour gehen zu können und live zu spielen", sagt Wolfgang Niedecken voller Vorfreude. Jetzt ist es soweit: Am 11. November 2022 kommt die Kölschrockband für einen Auftritt ins Tempodrom. Fans dürfen sich auf Liveversionen von Klassikern wie "Verdamp lang her", "Do kanns zaubere" und "Jraaduss" freuen.

Niedeckens BAP, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte im November: Bury Tomorrow (Huxleys Neue Welt)

Bury Tomorrow und August Burns Red kommen im Rahmen ihrer Co-Headliner-Tour für einige ausgesuchte Konzerte nach Deutschland. Fans der beiden Schwergewichte der modernen Metal-Szene können die Bands live am 11. November 2022 im Huxleys erleben. Begleitet werden die beiden bei ihrem Auftritt von der US-amerikanische Metalcore-Band Miss May I und Thornhill.

Bury Tomorrow, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.45 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Powerwolf (Velodrom)

Powerwolf kommen 2022 im Rahmen ihrer "Wolfsnächte" Europa-Tour am 11. November ins Velodrom nach Berlin. Fans der deutschen Power-Metalband aus Saarbrücken können sich auf brandneue Heavy-Metal-Hymnen freuen. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Attila Dorn Songs aus ihrem aktuellen Album Call of the Wild (2021).

Powerwolf, Freitag, 11. November 2022, Konzertbeginn gegen 18.40 Uhr, Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: AK Ausserkontrolle (Astra)

Echte, authentische Musik aus dem Herzen von Berlin – das verspricht der Auftritt der Rap-Formation AK Ausserkontrolle am 11. November 2022 im Astra Kulturhaus. Mit im Gepäck hat die Crew für ihren Liveauftritt Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "A.S.S.N. 2", das im August 2020 erschien.

AK Ausserkontrolle, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Astra Kulturhaus, Revaler Str. 99, 10245 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Scala & Kolacny Brothers (Kesselhaus)

Scala & The Kolacny Brothers

Foto: Scala & The Kolacny Brothers / Scala & The Kolacny Brothers/ORIGINAL zu : O:\\BILDER\\B_FERT

Der belgische Indierock-Chor Scala kommt unter Leitung der Kolacny Brothers am 12. November 2022 ins Kesselhaus. Neben eigenen Werken wird Scala Neuinterpretationen von Songs von den Ärzten, Rammstein, Wir sind Helden, den Einstürzende Neubauten, den Toten Hosen, Marlene Dietrich und vielen mehr präsentieren.

Scala & Kolacny Brothers, Sonnabend, 12. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.

Konzerte im November: Die Happy (Hole 44)

Popcore mit harten Riffs und Refrains zum Mitsingen: Am 12. November wird es im Hole 44 laut und energiegeladen, wenn die Rockband Die Happy auftritt. Mit im Gepäck hat das Quintett um Frontfrau Marta Jandová Songs aus ihrem aktuellen Album "Guess What".

Die Happy, Sonnabend, 12. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Kid Cudi (Verti Music Hall)

Der US-Rapper kommt im Rahmen seiner "To The Moon World Tour" nach Deutschland und legt auch einen Stopp in Berlin ein. Am 12. November 2022 können seine Fans in der Hauptstadt Kid Cudi live in der Verti Music Hall erleben.

Kid Cudi, Sonnabend, 12. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Heilung (Tempodrom)

Die Nordic-Ritual-Folkband Heilung begeistert ihr Publikum mit wikingerzeitlichen Instrumenten und Kehlkopfgesang. Jetzt geht das deutsch-dänisch-norwegische Trio auf Tour und kommt am 13. November für ein Konzert ins Tempodrom. Fans dürfen sich auf neue Musik aus dem kürzlich erschienenen Album "Drif" freuen.

Heilung, Sonntag, 13. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Brunke (Kesselhaus)

Jannik Brunke wurde auf der Videoplattform YouTube zuerst durch Cover-Songs bekannt, bis er 2017 seine erste eigene Single "Nicht Ich" veröffentlichte. Neue Stücke des facettenreichen Musikers aus Berlin wird es im November 2022 live zu hören geben. Am 14. November 2022 spielt Brunke im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Brunke, Montag, 14. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Opeth (Admiralspalast)

Opeth feiern ihr ihr 30-jähriges Bestehen sowie ihr 13. Album "In Cauda Venenum" mit einer Tour, die die schwedische Metal-Band am 14. November 2022 in den Admiralspalast in Berlin führt. Fans dürfen sich auf einen exklusiven Auftritt der Band um Frontsänger Mikael Åkerfeldt freuen.

Opeth, Montag, 14. November 2022, Konzertbeginn gegen 18.30 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Heather Nova (Heimathafen Neukölln)

Auf der Bühne: Sängerin Heather Nova

Foto: Isabel Schiffler / picture alliance / Jazzarchiv

Heather Nova kommt im Herbst für eine Akustik-Tour zurück nach Deutschland und wird am 14. November 2022 im Heimathafen Neukölln auftreten. Besucher erwartet Livemusik der bermudischen Sängerin aus ihrem Album "Pearl".

Heather Nova, Montag, 14. November 2022, Einlass gegen 20.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 21.00 Uhr, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin.

Konzerte im November: Dreamcatcher (Verti Music Hall)

Dreamcatcher kommen im Rahmen ihrer Welttournee für ein exklusives Konzert nach Berlin und spielen am 14. November 2022 in der Verti Music Hall. Die siebenköpfige K-Pop-Band aus Südkorea integriert in ihre Musik Elemente aus Rock und Metal zu einem einzigartigen Stil. Mit im Gepäck haben Dreamcatcher Songs aus ihrem aktuellen Album "Apocalypse: Save Us".

Dreamcatcher, Montag, 14. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Zucchero (Mercedes-Benz Arena)

Zucchero

Foto: dpa Picture-Alliance / Okla Michal / picture alliance / dpa

Seine unverwechselbare, raue Stimme und sein Talent an der Gitarre machten den italienischen Sänger Zucchero zu einem wahren Superstar. Jetzt kommt Adelmo Fornaciari, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, im Rahmen seiner aktuellen "D.O.C."-Tour nach Berlin und spielt am 15. November in der Mercedes-Benz Arena.

Zucchero, Dienstag, 15. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Peter Frampton (Verti Music Hall)

Der britische Rockmusiker Peter Frampton geht auf "Farewell"-Tour und kommt im Rahmen seiner Abschiedstournee am 15. November 2022 für einen Auftritt nach Berlin. Fans dürfen sich in Berlin auf Liveversionen von Welthits wie "Baby, I Love Your Way", "Show Me the Way" und "Do You Feel Like We Do" freuen.

Peter Frampton, Dienstag, 15. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Onuka (Admiralspalast)

Onuka verbindet moderne Popmusik mit traditioneller ukrainischer Folklore. Am 15. November wird die Elektro-Folk-Band im Admiralspalast auftreten. Ein Teil der Einnahmen des Konzerts in Berlin wird für die Unterstützung der ukrainischen Stadt Tschernihiw eingesetzt.

Onuka, Dienstag, 15. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Jack Harlow (Tempodrom)

Diesen Sommer konnte man Jack Harlow bereits auf dem "Splash!"-Festival erleben. Jetzt geht der Grammy-nominierte Rap-Shootingstar aus Louisville auf Europatour und ist am 15. November 2022 live im Tempodrom in Berlin zu erleben. Mit im Gepäck hat Jack Harlow Songs aus seinem aktuellen Album "Come Home The Kids Miss You".

Jack Harlow, Dienstag, 15. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Poppy (Hole 44)

Die US-amerikanische Sängerin Moriah Rose Pereira aka Poppy kommt im November für Konzerte nach Deutschland und wird am 15. November 2022 im Hole 44 in Berlin auftreten. Mit im Gepäck hat Poppy Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Flux".

Poppy, Dienstag, 15. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Finntroll (Hole 44)

Jan "Katla" Jämsen und seine finnische Folk-Metalband Finntroll besuchen im Rahmen ihrer aktuellen Tour Berlin und spielen am 16. November 2022 im Hole 44. Fans der Finnen dürfen sich auf neue Musik aus ihrem Album "Vredesvävd" freuen.

Finntroll, Mittwoch, 16. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Milky Chance (Columbiahalle)

Das Folktronica Duo „Milky Chance“

Foto: Markus Scholz / dpa

Milky Chance geht 2022 auf "Tour Again" und kommt am 16. November für einen Auftritt in die Columbiahalle. Mit im Gepäck hat das Kasseler Popduo Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Mind the Moon" sowie ihre jüngsten Singles "Colorado" (2021) und "Synchronize" (2022).

Milky Chance, Mittwoch, 16. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.

Konzerte im November: Sepultura (Astra)

Nach der Veröffentlichung ihres hochgelobten Albums "Quadra" kommt das brasilianische Metal-Schwergewicht Sepultura für Konzerte nach Deutschland und spielt am 17. November 2022 im Astra. "Wir können es gar nicht erwarten, mit unserem neuen Album Quadra zurück auf die Bühne zu gehen und dazu ein paar alte Melodien aus unserer Karriere auszupacken," freut sich Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser auf die anstehende Tour.

Sepultura, Donnerstag, 17. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.10 Uhr, Astra Kulturhaus, Revaler Str. 99, 10245 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Rise Against (Max-Schmeling-Halle)

Knapp ein Jahr nach dem Release von "Nowhere Generation" legen Rise Against aus Chicago mit ihrer aktuellen EP "Nowhere Generation 2" nach. Am 17. November 2022 können ihre Berliner Fans die Band endlich wieder live erleben, wenn Rise Against in der Max-Schmeling-Halle auftritt.

Rise Against, Donnerstag, 17. November 2022, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Konzerte im November: Lost Frequencies (Columbiahalle)

Lost Frequencies kommt mit neuer Musik nach Deutschland und wird am 17. November in der Columbiahalle spielen. Dem belgischen DJ und Produzenten gelang 2014 der Durchbruch mit seiner Single "Are You with Me". In Berlin präsentiert er Songs aus seinem aktuellen Studioalbum "Alive and Feeling Fine".

Lost Frequencies, Donnerstag, 17. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Sasha (Verti Music Hall)

Der Sänger Sasha

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Sasha kommt am 18. und 19. November 2022 mit "This Is My Time – Die Show" in die Verti Music Hall nach Berlin. Besucher erwartet eine zweistündige One-Man-Show, die die aufregendsten Meilensteine des Entertainers nachzeichnet und von einem Revue-Programm und vielen Überraschungen komplettiert wird.

Sasha, Freitag, 18. November 2022, Sonnabend, 19. November 2022, Einlass jeweils gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Howard Jones (Columbia Theater)

Die Ikone des Synth-Pop Howard Jones ist zurück: Der britische Musiker kehrt nach mehr als 10 Jahren auf die Bühnen Deutschlands zurück und wird am 18. November 2022 im Columbia Theater in Berlin auftreten. Mit im Gepäck hat Howard Jones Songs aus seinem jüngsten Studioalbum "Transform" sowie eine Auswahl seiner größten Hits.

Howard Jones, Freitag, 18. November 2022, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Disarstar (Festsaal Kreuzberg)

Trap-Anleihen, Oldschool-Scratching und reduzierte Beats: Der Hamburger Rapper Disarstar besucht Berlin und spielt am 18. November 2022 im Festsaal Kreuzberg. Disarstar wird bei seinem Berlin-Auftritt Songs aus seinem fünften Studioalbum "Deutscher Oktober" präsentieren.

Disarstar, Freitag, 18. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: The Turbo ACs (Cassiopeia Berlin)

Mit den Turbo ACs aus New York kommt der Punk'n'Roll zurück nach Berlin. Am 18. November legt die Surf-Punkband um Frontmann Kevin Cole im Rahmen ihrer aktuellen Tour einen Stopp in der Hauptstadt ein und spielt im Cassiopeia Berlin. Fans erwartet Musik aus ihrem jüngsten Studioalbum "Radiation".

The Turbo ACs, Freitag, 18. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Astra Kulturhaus, Revaler Str. 99, 10245 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Tom Gaebel (Admiralspalast)

Tom Gaebel

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Deutschlands Vorzeige Crooner Tom Gaebel feiert Bühnenjubiläum und wird am 18. November 2022 mit seiner Band im Admiralspalast gastieren. Neben einer Auswahl an Erfolgshits aus seiner Karriere wird Tom Gaebel auch Arrangements aus seinem neuen Album "Live At The Savoy" spielen.

Tom Gaebel, Freitag, 18. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin.

Konzerte im November: The Dublin Legends (Tempodrom)

Die Kultband The Dublin Legends kommen Ende 2022 nach Deutschland und spielen am 19. November im Tempodrom. Im Gepäck haben die sympathischen Iren neben Folk-Klassikern wie "The Irish Rover", "Dirty Old Town" und "Whiskey in the Jar" auch neue musikalische Projekte.

The Dublin Legends, Sonnabend, 19. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Schmyt (Columbiahalle)

Nachdem die "Niemand Kommt"-Tour 2022 nach kurzer Zeit ausverkauft war, legt Schmyt nach und geht im Herbst 2022 mit neuer Musik nochmal auf Tour. Am 19. November kommt der Sänger und Rapper mit seinem Debütalbum "Universum regelt" für ein Konzert in die Columbiahalle.

Schmyt, Sonnabend, 19. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Bastille (Verti Music Hall)

Bastille-Sänger Dan Smith

Foto: Jan-Philipp Strobel / dpa

Bastille gehen mit ihrem neuen Album "Give Me The Future" im Herbst auf gleichnamige Tour und kommen am 20. November 2022 für einen Auftritt in die Verti Music Hall. Mit im Gepäck hat die britische Indie-Rockband Songs aus "Give Me The Future" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Pompeii", "Good Grief" und "Happier".

Bastille, Sonntag, 20. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Brett Young (Metropol Berlin)

Der US-amerikanischer Countrysänger Brett Young präsentiert sein aktuelles Album "Weekends Look A Little Different These Days" live und spielt am 20. November 2022 im Metropol Berlin. Fans dürfen sich auf eine unverwechselbare Mischung aus Modern-Country und unbeschwerten Pop freuen.

Brett Young, Sonntag, 20. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Metropol Berlin, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Phoenix (Columbiahalle)

Phoenix: Deck D’Arcy, Laurent Brancowitz, Christian Mazzalai und Thomas Mars (v.l.)

Foto: JOERG KRAUTHOEFER / Jörg Krauthöfer

Die französische Indiepop-Band Phoenix kommt zurück nach Deutschland und spielt am 20. November 2022 ein exklusives Konzert in der Columbiahalle Berlin. Fans erwartet neue Musik aus dem brandaktuellen Studioalbum "Alpha Zulu" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "1901", "Ti amo" und "Lisztomania".

Phoenix, Sonntag, 20. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.

Konzerte im November: Oliver Tree (Kesselhaus)

Der US-amerikanischer Multimediakünstler Oliver Tree will es mit seiner "One Last Ride"-Tour noch einmal wissen und spielt am 20. November im Kesselhaus in der Kulturbrauerei. Mit im Gepäck hat Oliver Tree Songs aus seinem Album "Cowboy Tears".

Oliver Tree, Sonntag, 20. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Rivers of Nihil (Hole 44)

Ein Muss für Metal-Fans: Als Headliner der zweiten Ausgabe von Faces Of Death werden die gefeierten amerikanischen Death-Metal-Schwergewichte Rivers Of Nihil am 21. Dezember 2022 im Hole 44 auftreten. Auf der Tour werden außer Rivers of Nihil auch die Metal-Bands Fallujah, Inferi, Allegaeon und Harbinger spielen.

Rivers of Nihil, Montag, 21. November 2022, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.30 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Konstantin Wecker (Philharmonie Berlin)

Konstantin Wecker

Foto: Frank Hoensch / Redferns

Konstantin Wecker wird 75 – und feiert diese stolze Zahl 2022 gemeinsam mit seinem Publikum bei der Jubiläumstour "Ich singe, weil ich ein Lied hab´". Seine Berliner Fans sollten sich den 21. November im Kalender markieren, denn dann wird der Musiker in der Philharmonie Berlin auftreten.

Konstantin Wecker, Montag, 21. November 2022, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Philharmonie Berlin, Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Wolf Alice (Astra)

Mit ihrem neuen Album "Blue Weekend" im Gepäck kommen Wolf Alice 2022 für vier Shows nach Deutschland und spielen am 21. November im Astra Kulturhaus. Fans der britischen Alternative-Rockband dürfen sich neben neuer Musik auch auf eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits freuen.

Wolf Alice, Montag, 21. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Astra Kulturhaus, Revaler Str. 99, 10245 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Clutch (Huxleys)

Clutch sind zurück: Die US-amerikanische Stoner-Rockband kommt mit ihrem neuen Album auf Tour nach Deutschland und spielt am 22. November 2022 im Huxleys Neue Welt. Fans dürfen sich auf Liveversionen von Songs aus ihrem 2022 erschienenen Album "Sunrise on Slaughter Beach" freuen.

Clutch, Dienstag, 22. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Kehlani (Tempodrom)

Kehlani geht Ende 2022 auf "Blue Water Road Trip"-Tour und kommt am 22. November für einen Auftritt ins Tempodrom. Als Special Guest wird der Youtube-Star und Sänger Destin Conrad die US-amerikanische R&B-Sängerin auf ihrer Tour begleiten.

Kehlani, Dienstag, 22. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Keimzeit (Kesselhaus)

Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum bringt Keimzeit auf ihrer Jubiläumstour ein brandneues Album mit und wird am 15. Dezember 2022 im Kesselhaus in der Kulturbrauerei spielen. Fans dürfen sich auf Songs aus "Kein Fiasko" (2022) freuen sowie Liveversionen von Klassikern wie "Kling Klang", "Irrenhaus" und "Trauriges Kind".

Keimzeit, Mittwoch, 23. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.

Konzerte im November: Bono (Admiralspalast)

Paul David Hewson (Bono)

Foto: Paul Zinken / dpa

Es ist als "Ein Abend voller Worte, Musik und etwas Unfug…" angekündigt. Aus Anlass der bevorstehenden weltweiten Veröffentlichung von Bonos Memoiren "Surrender: 40 Songs, One Story" kommt der U2-Leadsänger am 23. November für einen Auftritt in den Admiralspalast Berlin.

Bono, Mittwoch, 23. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Simply Red (Mercedes-Benz Arena)

Simply Red

Foto: ddp / DDP

Simply Red gehen mit allen Hits und dem neuen Album "Blue Eyed Soul" auf große Tour und kommen am 24. November 2022 für einen Auftritt in der Mercedes-Benz Arena nach Berlin. Als Support wird Simply Red auf ihrer Tour von der Luke Andrews Band begleitet.

Simply Red, Donnerstag, 24. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Kae Tempest (Admiralspalast)

Dieser Abend verspricht eine intensive Mischung aus Rap, Lyrik und Literatur: Kae Tempest kommt im November nach Deutschland und spielt am 24. November 2022 im Admiralspalast. Mit im Gepäck hat Kae Tempest Songs aus dem 2022 erschienenen Album "The Line Is a Curve".

Kae Tempest, Donnerstag, 24. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: 102 Boyz (Columbiahalle)

Am 25. November wird die Deutsch-Polnische Hip-Hop Crew 102 Boyz in der Columbiahalle auftreten. Die siebenköpfigen Rap-Crew aus Leer ist bekannt für ihre schweißtreibenden Shows und legendären Moshpits. Mit im Gepäck haben die 102 Boyz Songs aus ihrem aktuellen Album "No Skool".

102 Boyz, Freitag, 25. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Welle:Erdball (Columbia Theater)

Welle: Erdball geht wieder auf Sendung und kommt am 25. November für ein Konzert ins Columbia Theater. Die Electropop-Formation wird Songs aus ihrem Album "Film, Funk & Fernsehen" präsentieren. Als spezieller Gast wird das Konzert von der deutschen Darkwave-Band "Alienare" begleitet.

Welle:Erdball, Freitag, 25. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Liedfett (SO36)

Ihr neues Album "Durchbruch" erschien im August 2020. Jetzt steht das hanseatische Quartett Liedfett in den Startlöchern die neuen Songs auch live zu präsentieren und kommt im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 25. November nach Berlin. Fans können die Band live im SO36 erleben.

Liedfett, Freitag, 25. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Lordi (Hole 44)

Lordi

Foto: dpa / DPA

Die finnische Hardrock-Band Lordi kommt auf ihrer Killtectour nach Deutschland und macht am 25. November 2022 Halt in der Hauptstadt. Die Band ist für ihre Monster-Outfits, Horrorelemente, eingängige Songs und den bombastischen Einsatz von Pyrotechnik bekannt. Bei ihrem Konzert im Hole 44 werden Lordi von den Heavy-Metal-Bands Dymytry und Almanac begleitet.

Lordi, Freitag, 25. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Nightwish (Max-Schmeling-Halle)

Die finnische Symphonic-Metalband Nightwish kommt nach Berlin und wird am 25. November in der Max-Schmeling-Halle ihr aktuelles Studioalbum "Human. :II: Nature." live vorstellen. Auf der Tour werden Nightwish von der Metal-Institution Amorphis als Special Guest begleitet und als Support tritt die Industrial-Band Turmion Kätilöt auf.

Nightwish, Freitag, 25. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Ina Müller & Band (Mercedes-Benz Arena)

Ina Müller wird 2022 wieder auf den großen Bühnen zu erleben sein und kommt am 26. November 2022 für ein Konzert in die Mercedes-Benz Arena. Mit im Gepäck hat Ina Müller und ihre Band Songs aus ihrem aktuellen Album "55".

Ina Müller & Band, Sonnabend, 26. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Saltatio Mortis (Columbiahalle)

Auf ihrer "Für immer Frei!"-Tour durchquert die Mittelalter-Rockband Saltatio Mortis Deutschland und präsentiert am 26. November 2022 in der Columbiahalle Berlin ihr gleichnamiges brandneues Album. Die Konzertbesucher erwartet ein musikalisches Mittelalter-Fest, denn die Shows von Saltatio Mortis folgen dem Band-Motto: "Wer tanzt, stirbt nicht."

Saltatio Mortis, Sonnabend, 26. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Parov Stelar (Velodrom)

Der österreichische DJ und Produzent hat mit seiner Band seit ihrem Bestehen bereits mehr als 1000 Live-Shows bestritten. Jetzt geht der als Parov Stelar bekannte Künstler Marcus Füreder wieder auf Tournee und wird am 26. November 2022 für einen Auftritt nach Berlin kommen. Besucher der brandneuen "Venom"-Tour 2022 erwartet ein völlig neues Bühnenbild, visuelle Highlights, neue Songs, neue Arrangements und viele Überraschungen.

Parov Stelar, Sonnabend, 26. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Sarah Connor (Verti Music Hall)

Sarah Connor

Foto: Jens Meyer/AP/Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nach einem überragenden Konzertsommer 2022 wird Sarah Connor Weihnachtskonzerte im exklusiven Rahmen in Berlin spielen. An vier Abenden im November tritt die Soulqueen in der Verti Music Hall auf, um in der Hauptstadt die Adventszeit einzuläuten. Fans dürfen sich auf besinnliche und stimmgewaltige Abende mit der Sängerin freuen.

Sarah Connor, Sonnabend (26.), Sonntag (27.), Montag (28.), Dienstag (29. November 2022); Einlass jeweils gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils 20 Uhr; Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Stahlzeit (Columbiahalle)

Mit einer gigantischen neuen Show verneigt sich am 27. November 2022 die Rammstein-Tributband Stahlzeit in der Columbiahalle vor den Originalen. Die neuen Hits von Rammstein sind mit im Gepäck und selbstverständlich auch die älteren Klassiker. Mit großem Aufwand kreiert Stahlzeit seit fast 15 Jahren Rammstein-Shows der Superlative.

Stahlzeit, Sonntag, 27. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Kreator & Lamb of God (Columbiahalle)

Die Grammygewinner Lamb of God und ihre deutschen Thrash-Metal-Kollegen Kreator gehen gemeinsam auf Tour und kommen am 27. November 2022 für einen Auftritt in die Columbiahalle. Das Line-Up der "State of Unrest"-Tour wird in Berlin durch die australische Deathcore-Band Thy Art Is Murder als Support komplementiert.

Kreator & Lamb of God, Sonntag, 27. November 2022, Einlass gegen 17.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Philipp Poisel (Max-Schmeling-Halle)

Philipp Poisel geht 2022 mit seinem neuen Album "Neon" auf große Arenatour und kommt am 27. November für ein Konzert in die Max-Schmeling-Halle. Mit im Gepäck hat der Singer-Songwriter aus Ludwigsburg neben neuer Musik auch eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Ich will nur" und "Mit jedem deiner Fehler".

Philipp Poisel, Sonntag, 27. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Konzerte im November: Sonata Artica (Columbia Theater)

Die finnischen Power-Metal-Band Sonata Artica haben nach der Veröffentlichung ihres Doppel-Akustikalbums "Acoustic Adventures" eine Tour angekündigt und kommen am 28. November 2022 ins Columbia Theater nach Berlin. Fans dürfen sich in Berlin auf Neuinterpretationen der größten Hits der Band freuen wie "Wolf & Raven" und "Tallulah".

Sonata Artica, Montag, 28. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Bryan Adams (Mercedes-Benz Arena)

Bryan Adams

Foto: Pop-Eye

Mit allen Hits seiner erstaunlichen, mehr als vier Jahrzehnte währenden Karriere präsentiert sich Bryan Adams endlich wieder live und kommt am 28. November 2022 für ein Konzert in die Mercedes-Benz Arena. Mit im Gepäck hat der Kanadier nicht nur eine Auswahl seiner größten Hits sondern auch brandneue Songs aus seinem aktuellen Album "So Happy It Hurts".

Bryan Adams, Montag, 28. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte im November: Zoe Wees (Astra)

Bis heute verbucht ihre Musik über eine Milliarde Streams weltweit: Die stimmgewaltige Newcomerin Zoe Wees geht 2022 auf große Europatour und spielt auch hierzulande ausgewählte Konzerte. Am 28. November macht die Hamburgerin auf ihrer Tournee Halt in der Hauptstadt und spielt im Astra Kulturhaus. Als Support bei ihrem Konzert mit dabei: Die Mannheimer Sängerin Loi.

Zoe Wees, Montag, 28. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Astra Kulturhaus, Revaler Str. 99, 10245 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Anvil (Hole 44)

Anvil stehen seit mehr als vier Jahrzehnten für handgemachten Speed-Metal made in Kanada. Jetzt kommt die Band um Frontsänger Steve "Lips" Kudlow nach Deutschland und spielt auf ihrer "Legal at Last"-Tour am 29. November 2022 im Hole 44. Mit im Gepäck hat Anvil Songs aus ihrem neuen Studioalbum "Impact Is Imminent".

Anvil, Dienstag, 29. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Nacht der Filmmusik (Tempodrom)

Die Klassik Radio Konzert-Tournee bringt die "Nacht der Filmmusik" in die schönsten Konzerthäuser Deutschlands und kommt am 29. November 2022 auch ins Berliner Tempodrom. Besucher erwartet mitreißende Filmmusik und Soundtracks, wenn das 80-köpfige "Klassik Radio Pops Orchestra" unter Leitung des Star-Dirigenten und Komponisten Nic Raine in die Welt der größten und bekanntesten Film-Scores einlädt.

Nacht der Filmmusik, Dienstag, 29. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Cœur de Pirate (Passionskirche)

Am 29. November 2022 wird die als Coeur de Pirate bekannte kanadischen Singer-Songwriterin Béatrice Martin in der Berliner Passionskirche spielen: Der perfekte atmosphärische und klangliche Rahmen für die Pianistin und Sängerin, die Fans weltweit mit ihrem traumwandlerischen Klavierspiel und gedankenvollen Texten bezaubert.

Cœur de Pirate, Dienstag, 29. November 2022, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Passionskirche, Marheinekeplatz 1, 10961 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte im November: Das Beste von Ennio Morricone (Mercedes-Benz Arena)

Der legendäre Filmkomponist Ennio Morricone

Foto: o2 World Berlin

Mit dem Konzertabend "Ennio Morricone - The Official Concert Celebration" wird einer der größten Filmkomponisten der Welt am 30. November 2022 in Berlin gefeiert. Die Besucher des Konzerts erwartet in der Mercedes-Benz Arena eine audiovisuelle Hommage mit Auszügen aus den bekanntesten Werken des Künstlers.

Das Beste von Ennio Morricone, Mittwoch, 30. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Das sind alle Konzerte im Monatsüberblick:

Dienstag, 1. November 2022:

Ela. (Lido)

Danger Dan (Admiralspalast)

Mittwoch, 2. November 2022

Gil Ofarim (Frannz Club)

Danger Dan (Admiralspalast)

Donnerstag, 3. November 2022

Gang of Youths (Kesselhaus)

The Hu (Metropol)

Danger Dan (Admiralspalast)

Freitag, 4. November 2022

Marillion (Tempodrom)

Guano Apes (Huxleys Neue Welt)

Karat (Admiralspalast)

Sonnabend, 5. November 2022

Dritte Wahl (Columbiahalle)

Pavement (Tempodrom)

Swiss & Die Anderen (Huxleys Neue Welt)

Schlagernacht des Jahres (Mercedes-Benz Arena)

Sonntag, 6. November 2022

Wet Leg (Astra)

Montag, 7. November 2022

Hang Massive (Huxleys Neue Welt)

Franz Ferdinand (Verti Music Hall)

Dienstag, 8. November 2022

DPR (Verti Music Hall)

Yung Lean (Columbiahalle)

Mittwoch, 9. November 2022

Lil Nas X (Max-Schmeling-Halle)

James Bay (Admiralspalast)

Donnerstag, 10. November 2022

Matt Andersen (Heimathafen Neukölln)

Jason Isbell and the 400 Unit (Festsaal Kreuzberg)

Electric Six (SO36)

James Taylor (Tempodrom)

Freitag, 11. November 2022

Roland Kaiser (Mercedes-Benz Arena)

Niedeckens BAP (Tempodrom)

Bury Tomorrow (Huxleys Neue Welt)

Powerwolf (Velodrom)

AK Ausserkontrolle (Astra)

Sonnabend, 12. November 2022

Scala & Kolacny Brothers (Kesselhaus)

Die Happy (Hole 44)

Kid Cudi (Verti Music Hall)

Sonntag, 13. November 2022

Heilung (Tempodrom)

Montag, 14. November 2022

Brunke (Kesselhaus)

Opeth (Admiralspalast)

Heather Nova (Heimathafen Neukölln)

Dreamcatcher (Verti Music Hall)

Dienstag, 15. November 2022

Zucchero (Mercedes-Benz Arena)

Peter Frampton (Verti Music Hall)

Onuka (Admiralspalast)

Jack Harlow (Tempodrom)

Poppy (Hole 44)

Mittwoch, 16. November 2022

Finntroll (Hole 44)

Milky Chance (Columbiahalle)

Donnerstag, 17. November 2022

Sepultura (Astra)

Rise Against (Max-Schmeling-Halle)

Lost Frequencies (Columbiahalle)

Freitag, 18. November 2022

Sasha (Verti Music Hall)

Howard Jones (Columbia Theater)

Disarstar (Festsaal Kreuzberg)

The Turbo ACs (Cassiopeia Berlin)

Tom Gaebel (Admiralspalast)

Sonnabend, 19. November 2022

Sasha (Verti Music Hall)

The Dublin Legends (Tempodrom)

Schmyt (Columbiahalle)

Sonntag, 20. November 2022

Bastille (Verti Music Hall)

Brett Young (Metropol Berlin)

Phoenix (Columbiahalle)

Oliver Tree (Kesselhaus)

Montag, 21. November 2022

Rivers of Nihil (Hole 44)

Konstantin Wecker (Philharmonie Berlin)

Wolf Alice (Astra)

Dienstag, 22. November 2022

Clutch (Huxleys)

Kehlani (Tempodrom)

Mittwoch, 23. November 2022

Keimzeit (Kesselhaus)

Bono (Admiralspalast)

Donnerstag, 24. November 2022

Simply Red (Mercedes-Benz Arena)

Kae Tempest (Admiralspalast)

Freitag, 25. November 2022

102 Boyz (Columbiahalle)

Welle:Erdball (Columbia Theater)

Liedfett (SO36)

Lordi (Hole 44)

Nightwish (Max-Schmeling-Halle)

Sonnabend, 26. November 2022

Ina Müller & Band (Mercedes-Benz Arena)

Saltatio Mortis (Columbiahalle)

Parov Stelar (Velodrom)

Sarah Connor (Verti Music Hall)

Sonntag, 27. November 2022

Stahlzeit (Columbiahalle)

Kreator & Lamb of God (Columbiahalle)

Philipp Poisel (Max-Schmeling-Halle)

Sarah Connor (Verti Music Hall)

Montag, 28. November 2022

Sonata Artica (Columbia Theater)

Bryan Adams (Mercedes-Benz Arena)

Zoe Wees (Astra)

Sarah Connor (Verti Music Hall)

Dienstag, 29. November 2022

Anvil (Hole 44)

Nacht der Filmmusik (Tempodrom)

Cœur de Pirate (Passionskirche)

Sarah Connor (Verti Music Hall)

Mittwoch, 30. November 2022

Das Beste von Ennio Morricone (Mercedes-Benz Arena)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

