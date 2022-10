Matthias Reim nach Burnout zurück – Sänger gibt Konzerttermine bekannt

Großer Schock für alle Fans von Matthias Reim! Der Sänger musste all seine kommenden Konzerte absagen. Er befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung!

Berlin. Matthias Reim (64) zählt zu den erfolgreichsten Sängern Deutschlands. „Verdammt, ich lieb’ dich“ ist zu einem Evergreen geworden. Als Reim im September sein Bühnen-Aus bekannt gab, war es ein Schock für die Fans. Reim war am Ende seiner Kraft. Diagnose Burnout. Doch jetzt ist der Promi wieder zurück.

Erst im September hatte er alle Konzerte abgesagt. Nun kehrt auf die Bühne zurück. Sein Veranstalter teilt mit: „Nach einer zweimonatigen Pause fühlt sich Matthias Reim wieder bereit, auf die Bühne zurückzukehren“.

Den ersten großen Auftritt nach seiner gesundheitsbedingten Zwangspause wird er bei „Die Schlagernacht des Jahres“ am 29. Oktober in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen haben. „Ich freue mich nach der langen Zeit meinen ersten großen Auftritt bei der Schlagernacht des Jahres am 29.10.2022 in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen spielen zu dürfen! Dieser erste Schritt zurück zur Konzertnormalität wird der Hammer!“, so Reim auf seiner Website.

Die Ärzte des Sängers sprachen von „intensiver ärztlicher Behandlung“

Das Management des Musikers teilte im September mit, dass sich Matthias Reim in „intensive ärztliche Behandlung“ begeben musste und aufgrund seines Zustandes „eine längerfristigen Behandlung“ erforderlich sei. „Wir müssen ihm eine längere Erholungspause geben“, hieß es in dem Statement. Wenig später klärte der Schlagerstar selbst auf: Er leidet an einem Burnout, einem dauerhaften Erschöpfungszustand, der meist infolge von beruflicher Überlastung eintritt.

Der Sänger ist immer noch nicht ganz fit

Ganz fit ist Reim noch nicht, wie er auf seiner Website schreibt: Leider muss ich euch zeitgleich mitteilen, dass ich in diesem Jahr erstmal noch weniger Shows hintereinander spielen werde als früher, um ausreichend Ruhe- und Erholungszeiten zwischen den Auftritten zu haben. Ihr könnt aber gerade deshalb sicher sein, dass meine Band und ich bald wieder Vollgas geben werden.

Matthias Reim in seinem Musikstudio.

Foto: Felix Kästle / dpa

Reim hatte erwähnt, dass er immer viel gearbeitet hat. Zu viel. Sein Album „Matthias“ kam noch im Januar 2022 auf den Markt. Bereits im Juni musste er Konzerte wegen einer schweren Grippe absagen. Grund war die Psyche des Sängers, hieß es.

Es tue ihm sehr leid, „dass nicht alle der bestehenden Konzerttermine in diesem Jahr stattfinden können“, schreibt der Sänger weiter und zeigt sich optimistisch: „Ihr könnt aber gerade deshalb sicher sein, dass meine Band und ich bald wieder Vollgas geben werden.“ Er wolle die Nachholtermine im nächsten Jahr „umso intensiver feiern“, verspricht Matthias Reim.

Burnout kann jeden treffen: Von der Pflegekraft bis zu Karrieremenschen

Unter Burnout versteht man einen seelischen Erschöpfungszustand. Der Begriff Burnout wurde in den 1970er Jahren von dem US-amerikanischen Psychotherapeuten Herbert Freudenberger geprägt. Er beschrieb damit die Folgen starker Belastungen und hoher Ideale in „helfenden“ Berufen: Zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, die sich in ihrem Einsatz für andere aufopferten, seien am Ende häufig „ausgebrannt“ – erschöpft, lustlos und überfordert.

Heute beschränkt sich der Begriff längst nicht mehr auf die helfenden Berufe oder die Schattenseiten übermäßiger Opferbereitschaft. Treffen kann es jeden: Gestresste Karrieremenschen und Prominente genauso wie überarbeitete Angestellte, Hausfrauen oder -männer.

Die neuen Live-Termine ab Dezember:

Freiberg, 1. Dezember

Cottbus, 3. Dezember

Neukirchen/Saar, 10. Dezember

Köln, 11. Dezember

Magdeburg, 16. Dezember

Leipzig, 17. Dezember

Berlin, 28. Dezember

Hamburg, 29. Dezember

Rostock,30. Dezember

Und diese Konzert-Städte müssen ins Jahr 2023 verlegt werden: Mannheim (1. April 2023), Neubrandenburg (23. April), Erfurt (29. April) und Zwickau (30. April).

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.